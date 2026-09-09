El Salvador

El organismo ejecutor de PISA resalta la mejora de El Salvador en la evaluación global

La gerente del programa PISA for Schools, Tanja Vujičić, dijo que el país también mostró avances en lectura y matemáticas, en una edición con 91 participantes y con descensos en otros sistemas educativos

(Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)
(Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)
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La gerente del programa PISA for Schools de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Tanja Vujičić, afirmó que El Salvador mantuvo y mejoró sus resultados en ciencias en la evaluación PISA 2025, además de registrar avances en lectura y matemáticas.

Durante la presentación de los resultados en San Salvador este martes, Vujičić sostuvo que El Salvador figura entre los pocos países participantes que mostraron una evolución favorable en ciencias. La evaluación PISA examina el desempeño de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, junto con indicadores de bienestar, motivación y compromiso escolar.

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Según la representante de la OCDE, 91 países participaron en la edición 2025. Señaló que los resultados salvadoreños contrastan con la tendencia de descenso que, de acuerdo con los datos expuestos, se observa en diversos sistemas educativos, sobre todo en comprensión lectora.

Políticas educativas y uso de tecnología

Vujičić planteó que el gasto educativo constituye un factor relevante, aunque aclaró que el aumento de recursos no garantiza por sí solo mejores resultados. En ese sentido, mencionó la necesidad de combinar la inversión con políticas de enseñanza y gestión escolar. La representante aludió a un incremento del 8% en educación en El Salvador y consideró que las medidas aplicadas podrían impulsar mejoras en las tres áreas evaluadas en próximas mediciones.

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La gerente del programa PISA for Schools de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Tanja Vujičić, afirmó que El Salvador mantuvo y mejoró sus resultados en ciencias en la evaluación PISA 2025, además de registrar avances en lectura y matemáticas.

También se refirió a la distribución de computadoras y laptops en las aulas. Explicó que los datos de la OCDE asocian el uso pedagógico de dispositivos digitales con mejores desempeños, mientras que su empleo para fines recreativos dentro de clase puede afectar los resultados.

Sobre la inteligencia artificial, Vujičić indicó que cerca del 80% de los estudiantes en el mundo ya utiliza estas herramientas para aprender, según los datos citados durante su exposición. Añadió que la OCDE busca conocer las experiencias de los países para evaluar el impacto de esa tecnología en la educación.

Indicadores no académicos

La exposición incluyó indicadores no académicos. Vujičić destacó la adaptabilidad de los estudiantes salvadoreños y señaló que esa característica puede favorecer la implementación de nuevas políticas educativas.

La OCDE destacó avances de El Salvador en ciencias y el desempeño de 171 escuelas evaluadas con PISA for Schools (Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)
La OCDE destacó avances de El Salvador en ciencias y el desempeño de 171 escuelas evaluadas con PISA for Schools (Foto Infobae Centroamérica/ Jessica García)

También mencionó resultados favorables en la disposición de los alumnos a pedir ayuda y en la perseverancia. Entre los aspectos que, a su juicio, requieren atención, incluyó la mentalidad de crecimiento y el sentido de pertenencia a las escuelas. La representante de la OCDE resaltó además el respaldo de los docentes a los estudiantes. “Tienen el apoyo más fuerte a los profesores”, afirmó al referirse a los datos presentados sobre la relación entre maestros y alumnos.

Vujičić sostuvo que la falta de personal y de apoyo docente suele tener efectos negativos sobre el rendimiento. Por ese motivo, consideró que una comunidad educativa con vínculos sólidos entre profesores y estudiantes representa una base para sostener mejoras.

Resultados de 171 escuelas

La gerente de PISA for Schools presentó luego los resultados correspondientes a PISA for Schools 2026, una evaluación aplicada a centros educativos seleccionados, a diferencia de PISA, que mide el desempeño de un país en su conjunto.

De acuerdo con Vujičić, 171 escuelas salvadoreñas participaron en un piloto en el que se aplicaron nuevas políticas y se entregaron dispositivos tecnológicos a los alumnos. Indicó que esos establecimientos obtuvieron resultados por encima del promedio general de las escuelas incluidas en la medición.

La gerente de PISA for Schools presentó resultados de 171 centros evaluados y comparó desempeños con promedios internacionales, al tiempo que subrayó indicadores de satisfacción con la vida, apoyo familiar y baja incidencia de acoso escolar (Gráfico Infobae)
La gerente de PISA for Schools presentó resultados de 171 centros evaluados y comparó desempeños con promedios internacionales, al tiempo que subrayó indicadores de satisfacción con la vida, apoyo familiar y baja incidencia de acoso escolar (Gráfico Infobae)

En lectura, afirmó que los estudiantes de esas instituciones lograron casi 30 puntos más que el promedio nacional de El Salvador. También atribuyó al piloto desempeños superiores en matemáticas y ciencias respecto de otras escuelas del país.

La representante sostuvo que los resultados de esos centros se ubicaron por encima de los promedios de numerosos países de la OCDE y de Europa. La presentación no detalló los puntajes absolutos por asignatura ni la composición de la muestra de escuelas.

Bienestar y apoyo familiar

Los indicadores de bienestar también ocuparon una parte central de la exposición. Vujičić señaló que los alumnos de las 171 escuelas alcanzaron una valoración cercana a 10 en satisfacción con la vida, un resultado que vinculó con una percepción favorable de la experiencia escolar.

La presentación también mostró resultados positivos en el vínculo entre estudiantes y docentes, así como en el apoyo familiar. La representante advirtió que la participación de los padres incide en las trayectorias educativas y mencionó como ejemplo el interés cotidiano por las actividades escolares de los hijos.

Sobre el acoso escolar, indicó que los datos de las escuelas participantes reflejaron una baja incidencia. Según explicó, este indicador tiene una relación negativa con el rendimiento académico.

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