Homenaje a José Manuel de la Sota: dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas recordaron al exgobernador

El homenaje a José Manuel de la Sota incluyó extractos del documental “Puentes”, centrado en el trabajo, el empleo y los desafíos de la tecnología (RS Fotos)

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El próximo 15 de septiembre se cumplirán ocho años del fallecimiento del ex gobernador de Córdoba y referente histórico del peronismo, José Manuel de la Sota. A modo de homenaje, con el fin de recordar sus políticas económicas, sus ideas sobre la generación de trabajo y sus pensamientos para el futuro de la sociedad, se convocó a empresarios, emprendedores, profesionales, dirigentes políticos, funcionarios, representantes de gobiernos provinciales y municipales, referentes educativos y universitarios, y organizaciones sociales. La encargada de liderar el acto -llamado “Tomar la posta”- fue Candelaria de la Sota, periodista y una de sus hijas.

En un salón del hotel Savoy, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Candelaria presentó extractos de un documental que había protagonizado su padre antes de fallecer. Se llama “Puentes” y esperan que esté disponible en el corto plazo. En este proyecto el político trató un tema central: el trabajo, su “obsesión”, según describió su propia hija. Alrededor de ello, habló sobre la producción de empleo y los desafíos que generaría la tecnología. Además, en el evento resaltaron su iniciativa hacia un país que trabaje en conjunto y unido para mejorar.

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Dirigentes, funcionarios y referentes de distintos sectores rindieron un homenaje a José Manuel de la Sota a ocho años de su fallecimiento (RS Fotos)

“A mí me parece que lo más urgente es la falta de trabajo, la falta de la creación de puestos de trabajo, el temor que tiene la gente. Yo te diría que hay dos dimensiones: el trabajo que tiene mucha gente no le alcanza para vivir y, por otro lado, hay mucha gente sin trabajo o sin ese segundo trabajo que creen que le alcanzaría para vivir”, reconoció Candelaria en diálogo con Infobae, sobre lo que más le preocupa para tratar en la actualidad, en base a las ideas de su padre. Durante la presentación, incluso, destacó una frase que repetía su papá: “Generar y dar trabajo”.

Para la primera parte del homenaje, Candelaria entrevistó a Federico Zapatada, un politólogo con una relación cercana a José Manuel. Lo que destacaron fue su característica de “renovador” como político. “Lo fue en la década de los 80, los 90, los 2000 y lo sería ahora”, destacó Zapatada. Además, se encargó de remarcar su “olfato” para los cambios en la sociedad, junto a la capacidad para poder acompañarlos con políticas.

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Candelaria de la Sota encabezó el acto “Tomar la posta” para recordar el legado político, económico y social del exgobernador de Córdoba (RS Fotos)

Luego se sumó un tercer orador: Martín Redrado, economista y ex presidente del Banco Central de la República Argentina. Mediante un video, destacó la visión económica de José Manuel, basándose principalmente en la reducción de impuestos. De hecho, destacó la baja de un 30% de los impuestos en Córdoba durante uno de sus mandatos.

Candelaria de la Sota anunció que su nuevo programa de streaming “Tomar la posta” tratará temas como trabajo, economía, inteligencia artificial y educación (RS Fotos)

A continuación, pasaron a uno de los temas que más resaltó por su visión futurista: el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. En el extracto del documental, grabado hace ocho años, De la Sota se preguntaba si esto no era el “fin del trabajo”. La respuesta la dieron Candelaria y su segundo entrevistado, Santiago Siri -tecnólogo, emprendedor y divulgado-.

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Se planteó la situación como una nueva revolución industrial, que no tenía que tomar desprevenido al país. Que había que estar preparados, sobre todo en la fuerza laboral. “Es la revolución industrial más grande que nos ha tocado vivir”, sentenció Candelaria.

Si bien destacaron que los trabajos siempre han sufrido cambios, lo importante con la IA será determinar cuántos empleos nuevos habrá y cuántos dejarán de existir, apuntaron en el evento. Además, remarcaron que la inteligencia artificial genera un aumento de productividad, pero que “la pregunta es si ese aumento de productividad va a generar un aumento de riqueza para la gente”.

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Varias personalidades del peronismo estuvieron presentes en el homenaje (RS Fotos)

Respecto a esto, Candelaria resaltó otra frase que utilizaba su padre: “El futuro no viene, al futuro hay que ir”. La hija, más allá de la emoción del recuerdo, destacó la capacidad que tenía su padre de estar “diez pasos más adelante”. “Me quedo con ese José Manuel tan visionario. No sé cómo hacía él, pero tenía un tiempo, una pausa, un silencio para pensar esos temas de manera global”, dijo en diálogo con Infobae.

“Nosotros hoy necesitamos dirigentes que puedan ver diez pasos más adelante, que entiendan lo que pasa hoy, pero con una mirada de largo plazo que les permita visualizar lo que podría pasar en el mundo”, cerró.

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Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia de Córdoba estuvo presente (RS Fotos)

La intención de Candelaria apunta a tratar todos estos temas —trabajo, economía, inteligencia artificial, educación— en un nuevo programa de streaming que tendrá, llamado “Tomar la posta”. Además, invitó a diversas personalidades de la política, los medios y las empresas, entre otras, para que se animen a conversar también de estas preocupaciones y pensamientos que tenía el referente del peronismo.

Sergio Massa asistió al acto en el que se recordó a José Manuel de la Sota (RS Fotos)

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba; Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia; Carlos Maqueda, Abogado y ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina; Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires; Germán Martínez, titular del Bloque de Diputados de Unión por la Patria; Sergio Massa, líder del Frente Renovador; Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; y Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, se encontraban entre los asistentes. También participaron los ex gobernadores Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Juan Manuel Urtubey de Salta y Felipe Solá de Buenos Aires.

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Entre los presentes se encontraban Jorge Fontevecchia, director de Perfil, los sindicalistas Luis Barrionuevo y Dante Camaño, así como los ex embajadores Diego Guelar, Jorge Asís, Juan Pablo Lohle y Ricardo Alfonsín. Además, Raquel “Kelly” Olmos, Cecilia Moreau, Guillermo Michel y Adán Bahl, diputados nacionales, así como el senador por el Frente Cívico de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, asistieron también.