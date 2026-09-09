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Fio Giménez habló de los rumores de romance entre Cachete Sierra y Mar Cosca: “Cerré una puerta enorme”

La bailarina se refirió por primera vez a las versiones sobre su ex y una amiga cercana y lanzó un pedido ante la posibilidad de que la historia sea cierta

Fio Giménez rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Agustín “Cachete” Sierra y Mar Cosca (Video: Puro Show, Eltrece)
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Fio Giménez rompió el silencio sobre los rumores de romance entre su ex pareja, Agustín “Cachete” Sierra, y Mar Cosca, una amiga en común de la bailarina. Consultada durante un móvil con Puro Show (eltrece), la joven no descartó la posibilidad de que la relación exista, aunque prefirió mantener una postura cauta frente a las versiones que circulan desde hace semanas.

Los rumores tomaron fuerza después de que la panelista Pochi de Gossipeame contara en el ciclo conducido por Pampito y Mati Vázquez que habían visto juntos a Cachete Sierra y Mar Cosca durante un viaje a Las Leñas. La versión no era nueva: ya durante el Mundial 2026 habían surgido sospechas sobre un posible vínculo entre el actor y la influencer, que hasta ese momento formaba parte del círculo cercano de la propia Giménez.

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Consultada sobre el tipo de relación que mantenía con la joven, la bailarina fue clara al reconocer la cercanía que existía entre ambas antes de la separación. “Teníamos un buen vínculo, no éramos íntimas amigas pero nos vimos un montón de veces y nos llevamos bien”, explicó, y agregó que todavía conserva mensajes en los que la influencer se refería a ella como “amiga”.

Los rumores sobre Cachete Sierra y Mar Cosca crecieron tras una versión difundida por Pochi de Gossipeame después de un viaje a Las Leñas
Los rumores sobre Cachete Sierra y Mar Cosca crecieron tras una versión difundida por Pochi de Gossipeame después de un viaje a Las Leñas

Sobre la posibilidad de que el actor y la creadora de contenido efectivamente estén saliendo, la bailarina remarcó que no estuvo pendiente de los movimientos de su ex pareja, aunque reconoció que, de confirmarse el romance, la situación resultaría particularmente llamativa por la relación que los tres mantenían previamente. “No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela. Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes”, señaló.

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La bailarina fue más allá y deslizó que existieron situaciones durante su relación con Sierra que nunca trascendieron públicamente, lo que la lleva a no descartar por completo la versión del romance. “Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer que son amigos, y si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos”, cerró, en una de las frases más contundentes de la nota.

A casi cinco meses de haberse separado de Cachete, Fio explicó que todavía elige confiar en la palabra de quien fue su pareja durante casi cinco años. “Quiero confiar en la persona con quien compartí casi cinco años de relación, en que no sería capaz de estar saliendo con Mar. Quiero confiar en que son amigos. Si el tiempo confirma que no es así, habla más de ellos que de mí”, sostuvo la bailarina, que remarcó su intención de no involucrarse en el ruido mediático generado en torno a la situación.

Fio Giménez y Cachete Sierra se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación
La bailarina sostuvo que no siguió de cerca a Cachete Sierra, pero admitió que un romance con Mar Cosca sería llamativo por los planes que compartían los tres

En ese sentido, la bailarina recordó un gesto que tuvo hacia la influencer en el pasado y lo contrastó con la actitud que tuvo tras la separación de la pareja. “Cuando ella se separó, le mandé un mensaje hermoso diciéndole ‘qué lástima, espero que estés bien’ y cuando yo me separé ella subió mil fotos a su Instagram abrazada con quien hoy es mi ex”, relató, dejando en evidencia cierto malestar por la diferencia de actitudes entre ambos momentos.

La bailarina también se refirió al modo en que decidió manejarse públicamente tras el quiebre de su relación con el ex Casi Ángeles, oficializado en mayo de este año. Según explicó, optó por evitar comentarios negativos sobre su ex pareja pese a haber atravesado situaciones que, según sus palabras, podría haber hecho públicas. “Una vez que me separé intenté hablar lo mejor posible de mi expareja porque me pesa ser ‘la novia de’. Yo podría haber dicho un montón de cosas de manejos feos, pero siempre me cuidé al extremo, dije cosas re lindas cuando me separé y quizás no las estaba sintiendo de esa manera”, explicó.

Hacia el final de la nota, Giménez resumió el impacto que le generó todo el proceso de separación y los rumores posteriores. “Me lastimaron tanto que cerré una puerta enorme”, concluyó la bailarina, quien remarcó en varias oportunidades que su prioridad actual pasa por mantenerse al margen de las versiones y concentrarse en su propia vida, más allá de lo que ocurra entre su ex pareja y la influencer.

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