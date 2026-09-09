Nicaragua

Régimen de Nicaragua entrega el control de los puertos y transporte acuático al Ejército

La entidad manejará la navegación, matrículas, tarifas, permisos y supervisión de empresas acuáticas, mientras el oficialismo refuerza a una cúpula clave ante cualquier escenario de continuidad o transición

Militares nicaragüenses armados con fusiles y linternas en patrulla nocturna. Sacos apilados en primer plano y una lancha con bandera de Nicaragua al fondo.
Patrullas militares nicaragüenses con linternas interceptan una lancha en la costa, con sacos de droga apilados en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El régimen de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, aprobó recientemente la creación de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), un ente que estará adscrito al Ejército y que controlará los puertos y el transporte acuático. La medida amplía atribuciones de los militares en un momento de disputa política por su lealtad ante un eventual cambio de régimen.

La nueva estructura tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. También recibirá los recursos, vehículos, sistemas informáticos y bienes que usaba la Dirección General de Transporte Acuático vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura.

PUBLICIDAD

Según el portal oficialista el19digital.com, la legislación incorpora el numeral 19 bis al artículo 3 de la Ley 181, Código de Organización Militar, para formalizar que las Fuerzas Armadas ejercerán el control y tutela de la nueva entidad. La iniciativa presentada por la Presidencia sostiene que la medida busca reforzar la coordinación en seguridad y protección de los espacios marítimos, fluviales y lacustres.

La DGTA podrá formular políticas de seguridad para la navegación; dirigir, regular y controlar el desarrollo marítimo nacional; autorizar matrículas y permisos; cancelar rutas y servicios, y supervisar a personas y empresas dedicadas a actividades marítimas. También tendrá facultades sobre tarifas de transporte de carga y pasajeros, además del cobro de matrículas, patentes, permisos de navegación, certificaciones para astilleros y talleres de mantenimiento, y multas previstas por la ley.

PUBLICIDAD

Buque MV San Cristóbal en Puerto Corinto, Nicaragua, con contenedores. Trabajadores saludan. Grúas, montacargas y cartel de "Importaciones Libres de Impuestos" con bandera nicaragüense.
El buque MV San Cristóbal arriba al puerto de Corinto en Nicaragua, trayendo contenedores con tecnología y textiles, mientras trabajadores nicaragüenses celebran la llegada bajo un letrero de "Importaciones Libres de Impuestos". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más control para asegurar la fidelidad militar

La ampliación de funciones del Ejército se produce en un momento en que los militares aparecen como un actor en cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición en el país. Esto se volvió especialmente visible el 2 de septiembre, durante el 47.º aniversario del Ejército.

Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les planteó que tendrían espacio en una futura democracia. Horas después, el general Julio César Avilés respondió desde el acto oficial con un respaldo a las reformas constitucionales del régimen de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.

Avilés dijo: “Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”. El jefe militar expresó, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen.

Caricatura de dos personas sobre un pedestal de piedra con grietas frente a varios militares uniformados en postura de saludo.
Las caricaturas de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre un pedestal agrietado reciben el saludo militar de un grupo de oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oposición también modificó su discurso hacia las Fuerzas Armadas. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, sostuvo que el Ejército sí tendría un papel en la ecuación de cambio, siempre que se trate de militares no implicados en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Chamorro afirmó: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Añadió que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a evitar que una salida del régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.

Avilés rompió la rotación histórica y puede completar 21 años en la jefatura

El principal mecanismo de control construido por Ortega y Murillo tiene nombre propio: Avilés Castillo, comandante en jefe desde el 21 de febrero de 2010. Antes de su permanencia, el Ejército había mantenido relevos regulares de cinco años con Joaquín Cuadra entre 1995 y 2000, Javier Carrión entre 2000 y 2005 y Omar Halleslevens entre 2005 y 2010.

En enero de 2014 fue reformada la Ley 181 y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, un tercero entre 2020 y 2025 y un cuarto mandato iniciado en 2025 que se extenderá hasta 2031.

Si completa ese período, habrá dirigido el Ejército durante 21 años consecutivos. En su cuarta juramentación, Rosario Murillo afirmó: “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”.

Nicaragua. Daniel Ortega contra los bancos
En Nicaragua hay 27 altos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellos está el general Julio César Avilés, a quien se ve en la gráfica a la par de Ortega y Rosario Murillo. (Foto tomada de 19 Digital)

La consolidación de la cúpula no se limita al comandante. En julio de 2025, La Prensa publicó que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta configurar una estructura que el diario describió como un Ejército “enano cabezón”.

En 2025 también se creó el grado de coronel general, situado debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, una decisión que permitió promoverlos sin apartarlos de sus cargos y abrió nuevos espacios en la cúspide del escalafón.

Fuentes militares citadas por el diario señalaron que, si continúan las extensiones de mandatos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían acercarse a los 80 años antes de dejar definitivamente la cima de la institución. Esa permanencia bloquea la progresión de coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que esperan ascensos.

La oposición busca a los mandos medios del Ejército

De acuerdo con el medio nicaragüense, mientras crecen los mensajes políticos hacia los cuarteles, el régimen acumula incentivos, ascensos y nuevas atribuciones para la cúpula.

Ejército Nicaragua
19 Digital

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, citado por Infobae, situó el foco en los mandos intermedios a quienes el mensaje opositor debería ofrecer “incentivos profesionales, amnistías condicionadas” y un lugar en el futuro democrático.

Hasta ahora, la Fuerza Naval ha tenido un perfil costero y se dedica al patrullaje, la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la vigilancia de aguas jurisdiccionales.

En ese contexto, la entrega de puertos, rutas, permisos y tarifas del transporte acuático a una entidad bajo tutela militar añade una nueva esfera de control a una institución que ya dispone de organización nacional, inteligencia, cadena de mando y despliegue territorial.

Temas Relacionados

NicaraguaAsamblea NacionalPuertosmilitarizaciónDictaduraEjército

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad climática en Nicaragua hasta el fin de semana

La secuencia de sistemas elevará la humedad y sostendrá precipitaciones de intensidad variable, con mayor incidencia en el Caribe, la región central y el noroccidente, de acuerdo con el pronóstico divulgado por la autoridad meteorológica

Tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad climática en Nicaragua hasta el fin de semana

La dictadura nicaragüense cede 26 mil hectáreas más a intereses chinos

La autorización publicada en La Gaceta habilita la explotación a cielo abierto de 26,205,75 hectáreas en el lote Jade, en la Costa Caribe Norte, en medio de las sanciones de Estados Unidos al negocio aurífero

La dictadura nicaragüense cede 26 mil hectáreas más a intereses chinos

Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de Estados Unidos

El régimen de Ortega y Murillo cede 26.205 hectáreas en el Caribe Norte a Linze Excelente Minería, en un patrón que ya suma más de 1,2 millones de hectáreas en manos de firmas asiáticas

Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de Estados Unidos

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Colectivo Nicaragua Nunca Más presentaron una solicitud cautelar por la abogada opositora de 54 años, detenida desde agosto sin información oficial sobre su situación

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Cómo se profundizó la relación entre Beijing y el régimen de Daniel Ortega tras la ruptura con Taiwán en 2021

Capacitación, aparatos digitales y cesiones estratégicas dibujan una trama reciente cuya dimensión completa surge al revisar fechas, montos y actores

Cómo se profundizó la relación entre Beijing y el régimen de Daniel Ortega tras la ruptura con Taiwán en 2021

TECNO

Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 en Gemini y ChatGPT

Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 en Gemini y ChatGPT

Ataques con IA: cómo funciona esta nueva amenaza y qué pueden hacer las empresas para protegerse

Onimusha: Way of the Sword vende un millón de copias en su primer día y revive la franquicia de Capcom

Michael Dell supera a Jeff Bezos de Amazon y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

Cómo trabajar desde cualquier lugar sin riesgo de ciberseguridad y usando celulares y PC al mismo tiempo

ENTRETENIMIENTO

La hija de Anna Nicole Smith celebra su cumpleaños número 20 con un estilo muy diferente al de la fallecida modelo

La hija de Anna Nicole Smith celebra su cumpleaños número 20 con un estilo muy diferente al de la fallecida modelo

Beyoncé celebra los 20 años de ‘B’Day’ con el lanzamiento de una caja vacía de casi mil dólares

El Burning Man suma una tercera muerte y las autoridades esperan resultados de autopsias

Jaclyn Smith revela el irreverente comportamiento de Kate Jackson en el set de ‘Los ángeles de Charlie’

Jim Geoghan, creador de “Zack y Cody: Gemelos en acción”, murió a los 79 años

MUNDO

Irán dijo que golpeó una base de Estados Unidos en Jordania y amenazó a petroleros de Kuwait y Bahréin: “Serán blanco de ataques”

Irán dijo que golpeó una base de Estados Unidos en Jordania y amenazó a petroleros de Kuwait y Bahréin: “Serán blanco de ataques”

Apple Event 2026: cuándo es, hora y dónde ver el lanzamiento del iPhone 18

Lavrov dijo que Rusia mantendrá los ataques mientras negocia la paz con Ucrania

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica

Los ingresos petroleros de Irán se agotan y profundizan su crisis económica