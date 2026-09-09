La selección argentina Sub-19 confirmó a los convocados para los Juegos Sudamericanos: los jugadores de Boca, River y los “extranjeros”

Ian Subiabre (11), una de las figuras del fútbol argentino que fue convocada a los Juegos Sudamericanos Sub 19 a disputarse en Santa Fe (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

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Claudio Gugnali confirmó la nómina de la selección argentina Sub-19 que disputará los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, con la presencia de Ian Subiabre, Matías Satas y Nicolás Marcipar entre las figuras más destacadas. El torneo, reservado para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2007, se disputará entre el 16 y el 25 de septiembre en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en Rosario.

El plantel combina jugadores con recorrido en la Liga Profesional con una serie de futbolistas formados en las principales academias de Europa. Gugnali, quien integró el cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la Selección mayor durante el Mundial 2014, quedó a cargo de un grupo de 18 futbolistas que buscará avanzar a las semifinales del certamen.

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Matías Satas, el defensor de Boca Juniors convocado al Sudamericano

Entre los convocados con actividad en el fútbol argentino sobresale Ian Subiabre, delantero surgido de las inferiores de River que acumula 44 partidos en Primera División y que en la actualidad juega a préstamo en Tigre. El otro nombre que despunta es Matías Satas, marcador central de Boca, que debutó recientemente en la máxima categoría en el empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

A ellos se suman mediocampistas como Facundo Guch, de Newell’s, y una nómina que integra a jugadores de clubes como Argentinos Juniors, Independiente, San Lorenzo, Belgrano y Huracán, entre otros. En total, la lista reúne dos arqueros, siete defensores, seis mediocampistas y tres delanteros.

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Facundo Samuel Guch, futbolista de Newells Old Boys de Rosario, integra el listado

La convocatoria incorpora además a tres jugadores que desarrollan su carrera en clubes europeos. Nicolás Marcipar, defensor zurdo del Barcelona, nació en Cataluña como hijo de argentinos que emigraron por motivos académicos. Su familia vivió primero en Castelldefels, la misma localidad donde residió Lionel Messi, y luego se trasladó a Sant Cugat, donde nacieron el futbolista y su melliza Paula. Marcipar ya había integrado la Sub-15 conducida por Pablo Aimar y la Sub-17 dirigida por Diego Placente.

El arco quedará a cargo de Alain Gómez Santillán, arquero del Valencia con triple nacionalidad española, venezolana y argentina, que eligió representar a la selección albiceleste pese al interés de las otras dos federaciones. El tercer refuerzo europeo es Bruno Galassi, defensor de 19 años nacido en Lleida, España, con raíces familiares en San Genaro, provincia de Santa Fe. Tras formarse en las divisiones inferiores del Real Madrid, la Lazio pagó cuatro millones de euros por su ficha en julio pasado.

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El certamen reunirá a ocho selecciones divididas en dos zonas de cuatro equipos cada una, de las que avanzarán a semifinales los dos primeros de cada grupo. Argentina quedó encuadrada en el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que el Grupo A está integrado por Colombia, Perú, Panamá y Chile.

La Selección dirigida por Gugnali debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 horas ante Paraguay. Dos días después, el sábado 19 a las 14, enfrentará a Uruguay, y cerrará su participación en la fase de grupos el lunes 21, también a las 14, frente a Venezuela. Los tres encuentros se disputarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

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Convocados de la selección argentina Sub-19 para los Juegos Sudamericanos

Arqueros:

Alain Gómez Santillán (Valencia, España)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Defensores:

Thiago Pérez Ferreira (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Bruno Galassi (Lazio, Italia)

Nicolás Marcipar (Barcelona, España)

Matías Satas (Boca)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Santiago Zampieri (Montevideo City Torque)

Mediocampistas:

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Facundo Guch (Newell’s)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Delanteros:

Felipe Esquivel (River)

Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors)

Ian Subiabre (Tigre)