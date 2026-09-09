Deportes

La selección argentina Sub-19 confirmó a los convocados para los Juegos Sudamericanos: los jugadores de Boca, River y los “extranjeros”

Claudio Gugnali definió el plantel que buscará el oro en Santa Fe, con Ian Subiabre, Matías Satas y una serie de futbolistas formados en clubes europeos como Barcelona, Valencia y Lazio

Argentina vs Nigeria
Ian Subiabre (11), una de las figuras del fútbol argentino que fue convocada a los Juegos Sudamericanos Sub 19 a disputarse en Santa Fe (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
Guardar

Claudio Gugnali confirmó la nómina de la selección argentina Sub-19 que disputará los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, con la presencia de Ian Subiabre, Matías Satas y Nicolás Marcipar entre las figuras más destacadas. El torneo, reservado para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2007, se disputará entre el 16 y el 25 de septiembre en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en Rosario.

El plantel combina jugadores con recorrido en la Liga Profesional con una serie de futbolistas formados en las principales academias de Europa. Gugnali, quien integró el cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la Selección mayor durante el Mundial 2014, quedó a cargo de un grupo de 18 futbolistas que buscará avanzar a las semifinales del certamen.

PUBLICIDAD

Matías Satas
Matías Satas, el defensor de Boca Juniors convocado al Sudamericano

Entre los convocados con actividad en el fútbol argentino sobresale Ian Subiabre, delantero surgido de las inferiores de River que acumula 44 partidos en Primera División y que en la actualidad juega a préstamo en Tigre. El otro nombre que despunta es Matías Satas, marcador central de Boca, que debutó recientemente en la máxima categoría en el empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

A ellos se suman mediocampistas como Facundo Guch, de Newell’s, y una nómina que integra a jugadores de clubes como Argentinos Juniors, Independiente, San Lorenzo, Belgrano y Huracán, entre otros. En total, la lista reúne dos arqueros, siete defensores, seis mediocampistas y tres delanteros.

PUBLICIDAD

Newell's y Tigre
Facundo Samuel Guch, futbolista de Newells Old Boys de Rosario, integra el listado

La convocatoria incorpora además a tres jugadores que desarrollan su carrera en clubes europeos. Nicolás Marcipar, defensor zurdo del Barcelona, nació en Cataluña como hijo de argentinos que emigraron por motivos académicos. Su familia vivió primero en Castelldefels, la misma localidad donde residió Lionel Messi, y luego se trasladó a Sant Cugat, donde nacieron el futbolista y su melliza Paula. Marcipar ya había integrado la Sub-15 conducida por Pablo Aimar y la Sub-17 dirigida por Diego Placente.

El arco quedará a cargo de Alain Gómez Santillán, arquero del Valencia con triple nacionalidad española, venezolana y argentina, que eligió representar a la selección albiceleste pese al interés de las otras dos federaciones. El tercer refuerzo europeo es Bruno Galassi, defensor de 19 años nacido en Lleida, España, con raíces familiares en San Genaro, provincia de Santa Fe. Tras formarse en las divisiones inferiores del Real Madrid, la Lazio pagó cuatro millones de euros por su ficha en julio pasado.

El certamen reunirá a ocho selecciones divididas en dos zonas de cuatro equipos cada una, de las que avanzarán a semifinales los dos primeros de cada grupo. Argentina quedó encuadrada en el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que el Grupo A está integrado por Colombia, Perú, Panamá y Chile.

La Selección dirigida por Gugnali debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 horas ante Paraguay. Dos días después, el sábado 19 a las 14, enfrentará a Uruguay, y cerrará su participación en la fase de grupos el lunes 21, también a las 14, frente a Venezuela. Los tres encuentros se disputarán en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Convocados de la selección argentina Sub-19 para los Juegos Sudamericanos

Arqueros:

  • Alain Gómez Santillán (Valencia, España)
  • Máximo Leguizamón (Tigre)

Defensores:

  • Thiago Pérez Ferreira (Huracán)
  • Fernando Closter (Independiente)
  • Bruno Galassi (Lazio, Italia)
  • Nicolás Marcipar (Barcelona, España)
  • Matías Satas (Boca)
  • Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
  • Santiago Zampieri (Montevideo City Torque)

Mediocampistas:

  • Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
  • Santiago Espíndola (River)
  • Marcos Ortíz (Belgrano)
  • Facundo Guch (Newell’s)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • Ramiro Tulián (Belgrano)

Delanteros:

  • Felipe Esquivel (River)
  • Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Ian Subiabre (Tigre)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSub 19Juegos SudamericanosBoca JuniorsRiver PlateClaudio Gugnali

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors empata contra San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena viene de superar a Recoleta, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Bolívar. Transmiten ESPN y Disney+

Boca Juniors empata contra San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana

El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

El asesor de Alpine respondió a una publicación de Franco y le volvió a brindar su apoyo. El argentino hizo un carrerón en Monza

El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

Un grande de Sudamérica se mete en la pelea por quedarse con Mauro Icardi

El delantero argentino fue ofrecido al Everton de Inglaterra, que evalúa hacer una oferta. Sin embargo, también aparece en carpeta de un importante equipo de Brasil

Un grande de Sudamérica se mete en la pelea por quedarse con Mauro Icardi

Platense perdió 2-0 ante Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores

El Calamar sufrió los tantos de Gustavo Nonato y Hulk en el primer tiempo. A pesar de que mejoró su imagen en el complemento, no le alcanzó y está obligado a golear en Buenos Aires

Platense perdió 2-0 ante Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores

Jack Doohan podría correr el GP de España: el anuncio que alimentó las versiones de su vuelta a la F1

El piloto australiano tendría su chance en Haas. Cómo es el movimiento que le daría su lugar este fin de semana en el estreno del circuito Madring

Jack Doohan podría correr el GP de España: el anuncio que alimentó las versiones de su vuelta a la F1

MALDITOS NERDS

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Sega cancela Super Game, su proyecto AAA global anunciado en 2021

Street Fighter 6 suma a Arjun, el luchador de yoga que llega en octubre

The Tetris Company rechaza el juego de la Casa Blanca inspirado en ‘Tetris’

Pocketpair actualiza Palworld con dos misiones y más de cien correcciones

ENTRETENIMIENTO

El Burning Man suma una tercera muerte y las autoridades esperan resultados de autopsias

El Burning Man suma una tercera muerte y las autoridades esperan resultados de autopsias

Jaclyn Smith revela el irreverente comportamiento de Kate Jackson en el set de ‘Los ángeles de Charlie’

Jim Geoghan, creador de “Zack y Cody: Gemelos en acción”, murió a los 79 años

Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

El peligro que amenaza la mansión de Nicolas Cage en Malibú: un enorme socavón se abrió frente a su casa

INFOBAE AMÉRICA

Panamá pone en marcha la nueva Ley de Pasantías dirigida a los jóvenes sin trabajo

Panamá pone en marcha la nueva Ley de Pasantías dirigida a los jóvenes sin trabajo

República Dominicana recaudó RD 671,866 millones entre enero y agosto, un alza de 8.5%

La Federación de Honduras separa a Orlando López de la sub-20 tras la eliminación en el Premundial

Diversidad funcional, la práctica que modifica la dieta animal y genera beneficios inesperados en los humanos

Guatemala: gobierno construye bases para la instalación de un Bailey tras retiro total del puente Güijo en el caribe guatemalteco