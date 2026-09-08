Street Fighter 6 suma a Arjun, el luchador de yoga que llega en octubre

Street Fighter 6 presenta su tráiler.

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Capcom anunció que Arjun llegará a Street Fighter 6 el 13 de octubre como contenido descargable. El segundo personaje del Año 4 estará incluido en el Year 4 Character Pass y el Year 4 Ultimate Pass, con versiones para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Quién es Arjun

Arjun es un personaje completamente nuevo dentro de la saga y procede de India. Antes de convertirse en luchador trabajó como policía, pero su vida cambió cuando su compañero fue asesinado y él terminó acusado injustamente del crimen.

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Ahora vive como fugitivo mientras busca al verdadero responsable de la muerte. Esa historia define su apariencia principal, que lo muestra durante el periodo en el que escapa de las autoridades e intenta limpiar su nombre.

El personaje tendrá dos atuendos. El primero corresponde a su etapa como fugitivo, mientras que el segundo presenta una versión idealizada de Arjun después de completar su búsqueda de justicia. Este traje alternativo podrá desbloquearse dentro del juego, aunque Capcom todavía no detalló sus requisitos.

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Arjun será el segundo luchador del Año 4, después de Yasmine, incorporada durante agosto. El grupo de personajes fue presentado en diciembre de 2025 durante The Game Awards, junto con los nombres que completarán el calendario de contenido posterior al lanzamiento.

Cómo funciona su estilo de combate

El estilo de Arjun está basado en técnicas de respiración vinculadas con el yoga. Es un luchador lento, pero compensa su movilidad limitada con ataques de gran impacto y herramientas capaces de controlar diferentes zonas de la pantalla.

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Uno de sus rasgos centrales es la capacidad de causar daño recuperable incluso cuando el adversario bloquea determinados golpes. Se trata de una porción de la barra de salud que puede restaurarse si el jugador afectado evita recibir nuevos ataques durante un tiempo. Esto permite que Arjun mantenga la presión pese a que su rival logre defenderse.

Entre sus movimientos especiales aparece Arm of Justice, un puñetazo con variantes determinadas por la intensidad del botón utilizado. Cruel Shoulder, en cambio, lo impulsa hacia adelante mediante un potente golpe de hombro, útil para reducir la distancia con el oponente.

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Su respiración también le permite crear un anillo de aire con Breathing Ring. Después de formarlo, Arjun puede convertirlo en un proyectil y dispararlo desde diferentes ángulos. La mecánica amplía sus opciones a distancia y obliga al adversario a vigilar varios puntos de entrada.

La herramienta más particular de su repertorio es Divine Pillar, un ataque que hace surgir una columna de tierra desde el suelo. La ubicación de la estructura depende de la fuerza empleada y su activación puede retrasarse manteniendo presionado el botón. Esa demora permite utilizarla como una trampa dentro del escenario.

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Divine Pillar también interactúa con Cruel Shoulder. Cuando Arjun embiste una de las columnas, puede tomarla y emplearla como arma contra el contrincante. El luchador cuenta además con un agarre, contraataques y tres Super Arts, los movimientos especiales que consumen recursos de la barra correspondiente.

Su Super Art de nivel 3 se llama Yaksha’s Order. El ataque altera el oído interno del oponente antes de iniciar una secuencia de golpes, según la descripción presentada junto con el tráiler de jugabilidad.

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Street Fighter 6, de Capcom

Qué sigue en el Año 4

La incorporación de Arjun dejará pendientes dos personajes del calendario anunciado por Capcom. El primero será Tifa, procedente de Final Fantasy VII Remake, cuyo lanzamiento está previsto para comienzos de 2027. Será uno de los cruces entre ambas franquicias dentro de esta etapa de contenido.

El último integrante será Bosch, programado para la primavera de 2027. El personaje ya forma parte de la historia de Street Fighter 6 y cerrará el grupo de cuatro luchadores formado por Yasmine, Arjun, Tifa y Bosch.

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Street Fighter 6 se encuentra disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. Tras el estreno de Arjun el 13 de octubre, el calendario continuará con Tifa a comienzos de 2027 y Bosch durante la primavera de ese mismo año.