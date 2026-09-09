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Beyoncé celebra los 20 años de ‘B’Day’ con el lanzamiento de una caja vacía de casi mil dólares

El artículo de edición limitada mide 18 pulgadas de largo y cuenta con una correa de cuero sintético y herrajes dorados, pero se vende sin discos incluidos

Beyoncé
Beyoncé lanza una caja de lujo de casi mil dólares y sin discos incluidos. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
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Beyoncé conmemora los 20 años de B’Day, su segundo álbum de estudio, con una serie de productos y contenidos especiales que acompañan el aniversario. La fecha coincide además con el cumpleaños número 45 de la cantante.

A diferencia de otros aniversarios de su discografía, esta celebración incluye una edición extendida del álbum, con grabaciones remasterizadas y remezcladas, además de material que no había sido publicado anteriormente.

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Como parte de la campaña, la famosa también puso en preventa una edición especial en vinilo con un precio de 150 dólares.

La celebración también contempla un artículo de colección de edición limitada denominado “Bee Keeper Collector’s Box”. La pieza tiene un precio de 948,01 dólares y está disponible en una cantidad de 500 unidades.

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De acuerdo con la descripción publicada en el sitio oficial de Beyoncé, la caja mide 18 pulgadas de largo, 14,75 de ancho y 14 de alto.

Beyoncé lanzó una caja para guardar vinilos.
Beyoncé lanzó una caja para guardar vinilos.

Está fabricada de manera artesanal con madera de pino macizo y cuenta con un revestimiento interior de terciopelo verde. También incluye una correa de transporte de cuero sintético con apariencia de piel de caimán y herrajes dorados.

El producto no incluye discos de vinilo ni otros álbumes de la cantante. Los pedidos anticipados continúan disponibles, según la información proporcionada sobre el lanzamiento. Algunos compradores han compartido en redes sociales las confirmaciones de sus pedidos.

La venta del artículo generó diferentes reacciones entre los seguidores de Beyoncé. Mientras algunos usuarios mostraron públicamente que habían adquirido la pieza, otros cuestionaron el precio y las características del producto.

En redes sociales también surgieron comentarios sobre la posibilidad de que el lanzamiento estuviera dirigido a coleccionistas interesados en productos exclusivos relacionados con la artista.

Algunos usuarios cuestionaron el precio de la caja de Beyoncé.
Algunos usuarios cuestionaron el precio de la caja de Beyoncé.

El lanzamiento de la “Bee Keeper Collector’s Box” también ha sido comparado con una colección presentada anteriormente por Jay-Z, esposo de Beyoncé. A comienzos de este año, el rapero conmemoró los 30 años de Reasonable Doubt, su álbum debut, con el “JAŸ-Z: 30th Anniversary Collector’s Crate”.

La colección de Jay-Z tiene un precio de 1,500 dólares e incluye sus 13 álbumes de estudio como solista en formato vinilo. Entre ellos se encuentra 4:44, que anteriormente no había sido editado en ese formato. Los discos están contenidos en una caja de archivo personalizada en colores negro y plata.

Al igual que la caja de Beyoncé, la colección del rapero fue lanzada como una edición limitada y continúa disponible para pedidos, de acuerdo con la información proporcionada sobre ambos productos.

La caja de Jay Z incluía sus 13 álbumes.
La caja de Jay Z incluía sus 13 álbumes.

B’Day fue publicado originalmente en septiembre de 2006 y se convirtió en el segundo álbum de estudio de Beyoncé después de Dangerously in Love. El disco incluyó canciones como “Déjà Vu”, “Irreplaceable” y “Beautiful Liar”, y marcó una etapa importante dentro de la carrera discográfica de la cantante.

Con motivo de sus dos décadas, la nueva edición amplía el contenido disponible del álbum y suma productos físicos vinculados con su aniversario. La celebración coincide con los 45 años de Beyoncé y vuelve a colocar a B’Day en el centro de la actividad comercial y musical relacionada con su catálogo.

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