Guatemala

La PNC y el MP desarticularon banda de secuestradores “Los Cazadores” que operaba al norte de Guatemala

El operativo “Cazador” incluyó vigilancias y registros en Poptún, Dolores y San Benito, y terminó con tres detenidos, entre ellos el señalado cabecilla, además de la incautación de celulares y una camioneta

El Comando Antisecuestros cercó a la banda y la víctima fue liberada sin pago el 7 de febrero en una zona montañosa de Petén.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala desarticularon a Los Cazadores, una organización criminal vinculada a plagio y secuestro en Petén. (PNC de Guatemala)
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Agentes del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y fiscalías del Ministerio Público (MP) desarticularon la organización criminal denominada “Los Cazadores”, vinculada a casos de plagio y secuestro en el departamento de Petén.

El operativo policial, denominado “Cazador”, incluyó seguimientos y allanamientos en inmuebles de los municipios de Poptún, Dolores y San Benito.

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Durante las diligencias realizadas en la aldea Santo Domingo, las fuerzas de seguridad capturaron a Byron “N”, de 37 años, alias “Orejón”, y a Elmer “N”, de 24 años, alias “Toro Sentado”.

Un día antes, agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GECE) detuvieron en el barrio San Francisco al presunto líder de la estructura, Gerson “N”, de 33 años, alias “Cascabel”.

Los tres hombres tenían órdenes de aprehensión vigentes emitidas el 4 de septiembre por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y robo agravado.

El Comando Antisecuestros cercó a la banda y la víctima fue liberada sin pago el 7 de febrero en una zona montañosa de Petén.
El Comando Antisecuestros cercó a la banda y la víctima fue liberada sin pago el 7 de febrero en una zona montañosa de Petén. (PNC de Guatemala)

Según las investigaciones, la estructura criminal operaba desde 2025. Las autoridades atribuyen al grupo el secuestro de un hombre de 59 años ocurrido el 31 de enero de 2026 en el municipio de Dolores.

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Los captores exigían Q2 millones (USD 260 mil) para liberar a la víctima. Sin embargo, la intervención del Comando Antisecuestros cercó a la banda, lo que obligó a los delincuentes a liberar al afectado el 7 de febrero en una zona montañosa sin recibir pago alguno.

En el procedimiento reciente, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y una camioneta con orden de secuestro judicial.

El Comando Antisecuestros cercó a la banda y la víctima fue liberada sin pago el 7 de febrero en una zona montañosa de Petén.
Los detenidos tenían órdenes de aprehensión por asociación ilícita, plagio o secuestro y robo agravado emitidas el 4 de septiembre. (PNC de Guatemala)

Inquilinos falsos utilizan viviendas residenciales como centros de operaciones criminales

A la par de los operativos en áreas rurales, la PNC detectó un esquema delictivo en sectores urbanos del departamento de Guatemala. Según detallaron, en este nuevo modus operandi, miembros de pandillas se hacen pasar por inquilinos para apoderarse de inmuebles en áreas residenciales de San José Pinula, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, Amatitlán y la zona 18 de la capital.

Los grupos criminales envían inicialmente a personas de la tercera edad acompañadas de niños para alquilar los inmuebles, quienes pagan varios meses por adelantado.

Días después, presuntos miembros del Barrio 18 o distribuidores de droga ocupan las viviendas para establecer centros de operaciones.

La Policía Nacional Civil identificó a los seis capturados como integrantes de una estructura criminal que mantenía cautiva a la comerciante.
La Policía Nacional Civil rescató en San José Pinula a una comerciante de 54 años secuestrada en el condominio Valle de Navarra. (PNC de Guatemala)

Un caso registrado en el condominio Valle de Navarra, en San José Pinula, derivó en el rescate de una mujer de 54 años retenida durante dos meses en su propio domicilio, a quien obligaban a colaborar en la distribución de narcóticos bajo amenazas de muerte. La intervención policial culminó con la captura de seis sospechosos.

Secuestros gota a gota

De igual manera, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro reflejan un incremento generalizado en las denuncias a nivel nacional. Entre enero de 2024 y el 5 de mayo de 2026, el Ministerio Público contabilizó 688 denuncias por secuestro, de las cuales 150 corresponden a la modalidad gota a gota, una variante vinculada a cobros e intimidaciones que representó el 21,8% del total.

Esta modalidad registró un marcado ascenso al pasar de siete casos en 2024 a 66 durante 2025, con un acumulado de 77 denuncias en los primeros cinco meses de 2026.

Imagen dividida con un hombre entregando dinero a la izquierda y el mismo sujeto sosteniendo a una persona atada y amordazada a la derecha.
Las autoridades de Guatemala detectaron un auge del secuestro gota a gota, una modalidad de extorsión vinculada a exprestamistas colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros oficiales indican que el país pasó de reportar 157 secuestros en 2024 a 345 en 2025, con un promedio de 10 denuncias semanales en 2026.

A pesar del repunte de las modalidades exprés y gota a gota, las fuerzas de seguridad mantienen operativos coordinados para desmantelar estas estructuras e instan a la población a reportar cualquier anomalía en arrendamientos o cobros anómalos.

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