Decomisan 800 galones de combustible presuntamente destinados al contrabando en Honduras

Las autoridades hallan una antena Starlink activa y un radio VHF en los cayos intervenidos en Gracias a Dios.

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Un total de 800 galones de combustible, presuntamente destinados a actividades de contrabando, fueron decomisados durante un operativo marítimo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en aguas del mar Caribe, específicamente en la zona de La Mosquitia.

La operación fue desarrollada por personal especializado de la Fuerza Naval de Honduras en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios.

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De acuerdo con el reporte oficial, durante las acciones las autoridades identificaron varios puntos que presuntamente eran utilizados para el abastecimiento clandestino de embarcaciones.

El despliegue permitió intervenir lo que las Fuerzas Armadas calificaron como un centro de abastecimiento ilícito, utilizado presuntamente para apoyar actividades de estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional que operan en la región del Caribe.

Además del combustible, durante el operativo fueron aseguradas tres embarcaciones menores, que, según las autoridades, serían utilizadas para desarrollar actividades de logística relacionadas con el supuesto centro de abastecimiento clandestino.

Las autoridades investigan ahora la posible relación de estas embarcaciones con las actividades ilícitas que se desarrollaban en el sector.

Operativos y aseguramientos

Durante la intervención también fue asegurado un radio de comunicación VHF, utilizado habitualmente para comunicaciones marítimas.

Asimismo, los efectivos encontraron una antena de internet satelital Starlink, que, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba activa al momento del operativo.

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El hallazgo de estos equipos es considerado por las autoridades como parte de la infraestructura utilizada para facilitar las comunicaciones y la coordinación en el punto intervenido.

El operativo permitió intervenir un supuesto centro de abastecimiento ilícito vinculado, según el reporte oficial, al crimen organizado transnacional.

La combinación de combustible, embarcaciones y equipos de comunicación es analizada por las autoridades como parte de la presunta estructura logística instalada en los cayos.

Según las Fuerzas Armadas, los cayos intervenidos eran utilizados como puntos estratégicos de reabastecimiento clandestino para embarcaciones presuntamente relacionadas con estructuras del crimen organizado transnacional que operan en el Caribe.

La ubicación del área intervenida representa un punto de interés para las autoridades debido a su conexión con las rutas marítimas del Caribe y a la posibilidad de que estas sean utilizadas para diferentes actividades ilícitas.

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Investigan nexos fuera de ley

Las autoridades sostienen que la identificación de estos puntos permite afectar las capacidades logísticas de las estructuras que intentan utilizar el territorio y las aguas nacionales para desarrollar sus operaciones.

Las Fuerzas Armadas señalaron que uno de los principales resultados de la operación fue la neutralización de varios puntos considerados estratégicos para la logística criminal. El aseguramiento del combustible busca impedir que este sea utilizado para abastecer embarcaciones involucradas en actividades ilícitas.

El despliegue también permitió retirar de circulación las tres embarcaciones encontradas en el área y asegurar los equipos de comunicación localizados durante la intervención.

Durante la intervención fueron aseguradas tres embarcaciones menores que, según las autoridades, eran usadas para la logística del centro clandestino.

Los operativos marítimos buscan detectar movimientos sospechosos, puntos de abastecimiento y otras actividades que puedan estar vinculadas con redes criminales que utilizan rutas marítimas.

En este caso, las Fuerzas Armadas indicaron que la operación permitió localizar un supuesto punto de abastecimiento clandestino en los cayos ubicados al norte de la Barra de Caratasca.

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Tras el operativo, las Fuerzas Armadas anunciaron que continuarán con las acciones de vigilancia y control en el espacio marítimo nacional.

Las autoridades no informaron, en los datos proporcionados, sobre personas detenidas durante el operativo ni detallaron el destino final que presuntamente tendría el combustible asegurado.