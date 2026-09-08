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‘Hechizo de amor 2′: la crítica destroza el esperado regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman

La película dirigida por Susanne Bier reúne a las hermanas Owens para una nueva aventura sobrenatural

Practical Magic 2
‘Hechizo de amor 2’ no logra convencer a la crítica y arranca con 32% en Rotten Tomatoes. (Warner Bros.)
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Hechizo de amor 2, la esperada secuela de la película de 1998, ha comenzado su recorrido ante la crítica con reacciones divididas.

La producción reúne nuevamente a Sandra Bullock y Nicole Kidman, quienes retoman sus respectivos papeles como las hermanas Sally y Gillian Owens, casi tres décadas después del estreno de la cinta original.

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Dirigida por Susanne Bier, la nueva película tiene actualmente una puntuación del 32 % en Rotten Tomatoes.

De mantenerse esa valoración, se convertiría en una de las producciones de Bullock y Kidman con menor recepción crítica en las últimas dos décadas. La película tiene previsto su estreno en cines el 10 de septiembre de 2026.

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Practical Magic 2
La secuela de Hechizo de amor recibió una puntuación menor al 35% en Rotten Tomatoes. (Warner Bros.)

La historia se desarrolla 25 años después de los acontecimientos de la primera entrega y está basada en elementos de The Book of Magic, novela de Alice Hoffman publicada en 2021 y vinculada al universo literario de Hechizo de amor.

En esta nueva historia, la maldición que afecta a la familia Owens parece alcanzar a Kylie, una de las hijas de Sally, interpretada por Joey King.

Ante esta situación, Sally y Gillian emprenden un viaje desde Massachusetts hasta el Reino Unido con el objetivo de encontrar una forma de poner fin a la maldición familiar.

La película original presentó a las hermanas Owens como descendientes de generaciones de brujas. La familia estaba marcada por una maldición según la cual cualquier hombre del que una mujer Owens se enamorara estaba destinado a morir.

Hechizo de amor presentó la historia de dos hermanas que cargan con una maldición. (Captura de video)
Hechizo de amor presentó la historia de dos hermanas que cargan con una maldición. (Captura de video)

Stockard Channing y Dianne Wiest interpretaron a Franny y Jet, las tías de Sally y Gillian, y ambas actrices también regresan para la secuela.

Cabe destacar que la primera cinta tampoco obtuvo una recepción favorable de la crítica cuando llegó a los cines en 1998.

Actualmente registra un 30 % en Rotten Tomatoes. Con el paso de los años, sin embargo, la película desarrolló una audiencia fiel y adquirió el estatus de clásico de culto.

La relación entre las hermanas, los elementos sobrenaturales y las actuaciones de Sandra Bullock y Nicole Kidman fueron algunos de los aspectos asociados con su permanencia entre el público.

¿Qué dicen las reseñas de ‘Hechizo de amor 2′?

Las primeras reseñas de Hechizo de amor 2 destacan precisamente el trabajo de sus protagonistas, aunque también plantean cuestionamientos sobre distintos aspectos de la producción como el guion, el ritmo, el tono y el uso de referencias a la película original.

La película de 'Hechizo de amor' recibió elogios por la actuación de Sandra Bullock y Nicole Kidman. (Captura de video)
La película de 'Hechizo de amor' recibió elogios por la actuación de Sandra Bullock y Nicole Kidman. (Captura de video)

The Guardian otorgó a la secuela tres de cinco estrellas. Su reseña destacó el regreso de las actrices y señaló como elementos centrales la sororidad y la resiliencia femenina.

Al mismo tiempo, describió el regreso de los personajes como “obligatorio” y consideró que algunos integrantes del reparto secundario no están suficientemente desarrollados.

Por su parte, Variety calificó la película como una continuación “excesivamente larga y predecible”.

Hechizo de Amor: La Magia Continúa (Captura de tráiler oficial)
Hechizo de Amor fue descrita por la crítica como una película predecible. (Captura de tráiler oficial)

El crítico Todd Gilchrist señaló que sus 130 minutos de duración afectan el ritmo y sostuvo que la producción repite determinados elementos de la primera película sin resolver algunas de las debilidades que, según su análisis, ya estaban presentes en aquella entrega.

La puntuación de Hechizo de amor 2 en Rotten Tomatoes todavía puede modificarse a medida que se incorporen nuevas reseñas. La película cuenta además con las actuaciones de Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

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