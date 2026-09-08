‘Hechizo de amor 2′: la crítica destroza el esperado regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman

‘Hechizo de amor 2’ no logra convencer a la crítica y arranca con 32% en Rotten Tomatoes. (Warner Bros.)

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Hechizo de amor 2, la esperada secuela de la película de 1998, ha comenzado su recorrido ante la crítica con reacciones divididas.

La producción reúne nuevamente a Sandra Bullock y Nicole Kidman, quienes retoman sus respectivos papeles como las hermanas Sally y Gillian Owens, casi tres décadas después del estreno de la cinta original.

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Dirigida por Susanne Bier, la nueva película tiene actualmente una puntuación del 32 % en Rotten Tomatoes.

De mantenerse esa valoración, se convertiría en una de las producciones de Bullock y Kidman con menor recepción crítica en las últimas dos décadas. La película tiene previsto su estreno en cines el 10 de septiembre de 2026.

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La secuela de Hechizo de amor recibió una puntuación menor al 35% en Rotten Tomatoes. (Warner Bros.)

La historia se desarrolla 25 años después de los acontecimientos de la primera entrega y está basada en elementos de The Book of Magic, novela de Alice Hoffman publicada en 2021 y vinculada al universo literario de Hechizo de amor.

En esta nueva historia, la maldición que afecta a la familia Owens parece alcanzar a Kylie, una de las hijas de Sally, interpretada por Joey King.

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Ante esta situación, Sally y Gillian emprenden un viaje desde Massachusetts hasta el Reino Unido con el objetivo de encontrar una forma de poner fin a la maldición familiar.

La película original presentó a las hermanas Owens como descendientes de generaciones de brujas. La familia estaba marcada por una maldición según la cual cualquier hombre del que una mujer Owens se enamorara estaba destinado a morir.

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Hechizo de amor presentó la historia de dos hermanas que cargan con una maldición. (Captura de video)

Stockard Channing y Dianne Wiest interpretaron a Franny y Jet, las tías de Sally y Gillian, y ambas actrices también regresan para la secuela.

Cabe destacar que la primera cinta tampoco obtuvo una recepción favorable de la crítica cuando llegó a los cines en 1998.

Actualmente registra un 30 % en Rotten Tomatoes. Con el paso de los años, sin embargo, la película desarrolló una audiencia fiel y adquirió el estatus de clásico de culto.

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La relación entre las hermanas, los elementos sobrenaturales y las actuaciones de Sandra Bullock y Nicole Kidman fueron algunos de los aspectos asociados con su permanencia entre el público.

¿Qué dicen las reseñas de ‘Hechizo de amor 2′?

Las primeras reseñas de Hechizo de amor 2 destacan precisamente el trabajo de sus protagonistas, aunque también plantean cuestionamientos sobre distintos aspectos de la producción como el guion, el ritmo, el tono y el uso de referencias a la película original.

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La película de 'Hechizo de amor' recibió elogios por la actuación de Sandra Bullock y Nicole Kidman. (Captura de video)

The Guardian otorgó a la secuela tres de cinco estrellas. Su reseña destacó el regreso de las actrices y señaló como elementos centrales la sororidad y la resiliencia femenina.

Al mismo tiempo, describió el regreso de los personajes como “obligatorio” y consideró que algunos integrantes del reparto secundario no están suficientemente desarrollados.

Por su parte, Variety calificó la película como una continuación “excesivamente larga y predecible”.

Hechizo de Amor fue descrita por la crítica como una película predecible. (Captura de tráiler oficial)

El crítico Todd Gilchrist señaló que sus 130 minutos de duración afectan el ritmo y sostuvo que la producción repite determinados elementos de la primera película sin resolver algunas de las debilidades que, según su análisis, ya estaban presentes en aquella entrega.

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La puntuación de Hechizo de amor 2 en Rotten Tomatoes todavía puede modificarse a medida que se incorporen nuevas reseñas. La película cuenta además con las actuaciones de Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod.