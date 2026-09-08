El peligro que amenaza la mansión de Nicolas Cage en Malibú: un enorme socavón se abrió frente a su casa

La estructura de la mansión permaneció intacta, aunque el acceso vehicular quedó completamente destruido. (REUTERS/ABC7 LA)

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La entrada de la mansión que el actor Nicolas Cage compró en 2024 por 10,5 millones de dólares en Malibú, California, quedó destruida la madrugada del martes tras la apertura de un socavón de aproximadamente nueve metros por nueve metros (30 pies por 30 pies) frente al garaje de la vivienda.

El derrumbe, atribuido a la erosión costera, se produjo horas después de una jornada de fuertes lluvias y oleaje intenso en el sur de California, según informó la cadena KTLA5.

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Unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron al lugar, ubicado en la cuadra 31600 de Sea Level Drive, en el sector de Lechuza Beach, alrededor de las 5:45 de la mañana, tras recibir un reporte de una presunta rotura de una línea principal de gas.

Al arribar, los equipos se encontraron con que el asfalto y el concreto de la entrada vehicular se habían desplomado por completo, arrastrando consigo un baño portátil de una obra en construcción y fragmentos de una cerca privada, relató el medio local.

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Imágenes aéreas mostraron la magnitud del daño en la entrada de la mansión de Nicolas Cage frente al mar. (Captura de video/ABC7 LA)

El oficial de información pública Torres confirmó a KTLA5 que el agujero medía cerca de nueve metros por nueve metros y que su causa probable era la erosión costera. Imágenes aéreas captadas por la unidad Sky5 del canal mostraron olas que rompían debajo de la vivienda a través del boquete abierto en el terreno.

La compañía de gas SoCalGas confirmó que una tubería de media pulgada resultó dañada durante el colapso y que sus cuadrillas trabajaron junto a los servicios de emergencias para evaluar los daños, cortar el suministro y evaluar posibles reparaciones. Trabajadores con chalecos de seguridad fueron vistos en el lugar, así como un camión de bomberos con una manguera amarilla extendida hacia la propiedad.

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La ciudad de Malibú informó que cinco viviendas fueron etiquetadas en rojo, lo que impide el ingreso de sus residentes, y restringió el acceso a la comunidad cerrada donde se ubica la casa. Pese a la magnitud visible del daño, no se ordenaron evacuaciones y no se reportaron heridos, según los medios.

Según el reportero Rich Prickett, de KTLA5, no había nadie en la residencia cuando ocurrió el colapso. “No parece que alguien estuviera en casa. De hecho, la vivienda luce como si estuviera bajo algún tipo de renovación”, señaló Prickett durante la cobertura en vivo. Un representante del actor no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

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La mansión, de casi 372 metros cuadrados, había pertenecido durante años a la familia Liberman (Redes/PageSix)

El colapso se produjo en medio de días de oleaje elevado que golpeó la costa del sur de California luego de que el huracán Marie se formara en el Pacífico. Los avisos de oleaje anómalo e inundación costera emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para la zona expirarán a las 11 de la noche del martes.

El patrimonio inmobiliario de Nicolas Cage

Nicolas Cage (62) adquirió la propiedad en 2024. Se trata de una vivienda contemporánea de cuatro niveles con aproximadamente 372 metros cuadrados (4.000 pies cuadrados), ubicada directamente sobre la arena, con paredes de vidrio de piso a techo, varias terrazas frente al mar y una cubierta privada en la azotea, según Realtor.com.

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La construcción original data de la década de 1990 y fue levantada por el fallecido Jose Liberman, fundador de Liberman Broadcasting, cuya familia conservó la propiedad hasta la venta al actor.

La propiedad, adquirida por Cage en 2024, cuenta con terrazas frente al océano y una cubierta en la azotea.

La compra de la casa en Malibú supuso un giro hacia un perfil más discreto en el historial inmobiliario de Cage. Previamente, el actor concretó adquisiciones extravagantes como una isla privada en las Bahamas y dos castillos europeos, entre ellos el Schloss Neidstein, en Baviera, y el Midford Castle, cerca de Bath, Inglaterra.

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El actor también fue propietario de la mansión LaLaurie en el Barrio Francés de Nueva Orleans y de una propiedad de más de 14.000 pies cuadrados en Las Vegas, ambas vendidas tras dificultades financieras posteriores a la crisis de 2008. Actualmente, Cage reparte su tiempo entre California, Nevada y Nueva York, donde también se le vincula con un condominio en el Essex House, frente a Central Park.