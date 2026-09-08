Ben Shelton busca dar una sorpresa en las semis del US Open: “Realmente, quiero poder decir que lo di todo”

Ben Shelton enfrenta a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos 2026 tras una temporada con cuatro títulos (IMAGN IMAGES via Reuters/Robert Deutsch)

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Esta noche, Ben Shelton enfrenta a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos 2026, impulsado por una racha de cuatro títulos en la temporada. El estadounidense de 23 años llega al duelo en el Arthur Ashe Stadium tras vencer a Stefanos Tsitsipas en sets corridos.

Semanas atrás, antes del comienzo del torneo, Shelton hablaba con Vanity Fair. Poco antes, había ganado el National Bank Open en Montreal por segunda vez consecutiva.

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Ese torneo en Montreal, que se disputó en Toronto en 2025, ya que la competición alterna entre ambas ciudades, fue el cuarto título de Shelton en lo que va del año y el séptimo desde que se convirtió en profesional en 2022.

A eso se suman dos semifinales de Grand Slam: en el Abierto de Estados Unidos de 2023 y el Abierto de Australia de 2025. Su padre, Bryan Shelton, entrenó al equipo de tenis de los Gators en la Universidad de Florida en Gainesville antes de dedicarse por completo a la carrera de su hijo.

Shelton dijo antes del US Open que su prioridad es darlo todo y convertirse en la mejor versión de sí mismo más allá de las victorias (IMAGN IMAGES via Reuters/Robert Deutsch)

Consultado por Vanity Fair antes del torneo, Shelton fue claro sobre sus prioridades: “Me encantaría ganar el US Open algún día, sobre todo siendo estadounidense. Pero más allá de eso, lo que realmente quiero es poder decir que lo di todo, que no dejé piedra sin remover y que me convertí en la mejor versión de mí mismo. Eso es lo que más me motiva. No las victorias ni los resultados”.

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La declaración traza un perfil que contrasta con la imagen que proyecta en la cancha: saque a más de 240 km/h, desplazamientos para alguien de 1,93 metros y una capacidad para electrizar al público que solo Alcaraz iguala en el circuito masculino actual.

Pese a esa presencia, Shelton describió una faceta privada muy diferente: “Puedo ser divertido y enérgico, pero en el fondo soy un vago. Paso mucho tiempo en casa. Mi energía social se agota rápidamente y tiendo a estar solo. No me importa estar solo en absoluto”.

Trinity Rodman, su novia futbolista, lo ayuda a mantener la perspectiva en los momentos difíciles

Trinity Rodman, futbolista de Estados Unidos y novia de Ben Shelton, lo ayuda a mantener la perspectiva en los momentos difíciles

Parte de ese equilibrio, según el propio tenista, proviene de su relación con Trinity Rodman, estrella de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, medallista de oro olímpica e hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman. La pareja hizo pública su relación en Instagram en marzo de 2025. “Hay personas que me ayudan a mantener los pies en la tierra. Mi novia es una de ellas”, sostuvo Shelton en la entrevista.

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“El hecho de que ambos seamos atletas profesionales nos permite comprender ciertas dinámicas y mantener la perspectiva. Cuando me desanimo o siento que no avancé lo suficiente, es cuando más me ayuda. Me recuerda que no debo apresurarme ni esperar resultados inmediatos”, sostuvo Shelton.

Shelton, que acumula 1,3 millones de seguidores en Instagram, también reflexionó sobre el costo de esa visibilidad: “Tener una audiencia tan grande es una bendición y una maldición a la vez. Definitivamente, publico mucho menos ahora que cuando era más joven. Y desde que entré en la industria, ya no uso Twitter: fue una de las mejores decisiones que tomé”.

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Alcaraz llega con ventaja en el historial pero con dudas físicas tras su lesión de verano

Carlos Alcaraz llega al Abierto de Estados Unidos 2026 con ventaja de 3-0 sobre Shelton, pero con dudas físicas tras su lesión de verano (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El contexto del partido de esta noche le añade más tensión a todo ese relato. Carlos Alcaraz, número tres del mundo y campeón defensor, llega con un historial de 3-0 ante Shelton, con una de esas victorias en los octavos de final del Abierto de Francia. Sin embargo, el español arrastra interrogantes sobre su estado físico tras la lesión de verano, lo que abre un margen de incertidumbre inusual para quien defiende el título.

El respaldo externo al estadounidense no tardó en llegar. Patrick McEnroe, extenista profesional y comentarista, fue directo en declaraciones al programa Today: “Creo que Ben Shelton ganará. Me gusta su garra, su actitud”.

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Prakash Amritraj, conductor del Tennis Channel, apuntó que la ausencia de Jannik Sinner y las dudas sobre Alcaraz generaron una oportunidad concreta: “Se abrió una pequeña grieta en la hegemonía que Sinner y Alcaraz mantuvieron en los últimos años”. Shelton llegó al torneo como número nueve del mundo, pero quedó posicionado como octavo cabeza de serie tras la retirada del italiano.