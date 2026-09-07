Influencer Natalie Reynolds compra el disfraz original de ‘El Gato’ y asegura que el alma de Mike Myers está atrapada dentro

Natalie Reynolds desató controversia en Kick al afirmar que el alma de Mike Myers quedó atrapada en un traje, aunque el actor sigue con vida (Instagram/@nataliereynolds)

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La streamer e influencer Natalie Reynolds, conocida en la plataforma Kick, provocó controversia tras afirmar que el alma del actor Mike Myers quedó atrapada dentro de un disfraz valuado en 25.000 dólares de la película El Gato con Sombrero, pese a que el actor está vivo.

Reynolds ya había sido blanco de críticas en el pasado, luego de alentar a una mujer a saltar a un lago durante una transmisión en vivo.

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Su más reciente controversia comenzó tras ganar en una subasta de Propstore el disfraz utilizado en la película de 2003, ampliamente criticada por la crítica en su momento.

La influencer indicó primero que su oferta ganadora fue de 20.000 dólares, para luego revelar que el monto total pagado rondó los 25.000 dólares.

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El listado oficial de la subasta había estimado un valor de venta de entre 12.000 y 24.000 dólares. La pieza recibió ocho ofertas antes de venderse el 26 de agosto.

La influencer compró en una subasta de Propstore el disfraz de El Gato con Sombrero por unos 25.000 dólares tras ocho ofertas (Instagram/@nataliereynolds)

Antes de recibir el disfraz, Reynolds publicó un video en el que advertía a sus seguidores que el alma de Myers “aparentemente está atrapada dentro del disfraz”.

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También aseguró que un antiguo propietario, sin identificar, le advirtió que no mirara fijamente los ojos de la vestimenta.

La influencer no aportó pruebas de esa advertencia ni reveló la identidad de esa persona.

Al recibir el disfraz, la influencer lo colocó dentro de una vitrina de vidrio en su casa y lo describió posteriormente como “uno de los props más embrujados de la historia del cine”.

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En otro video publicado en sus redes, Reynolds se filmó examinando el disfraz durante la noche y afirmó que podía ver ojos detrás de las cuencas vacías de la máscara.

El listado oficial de Propstore valuó el disfraz de El Gato con Sombrero entre 12.000 y 24.000 dólares y no mencionó ninguna actividad paranormal (Instagram/@nataliereynolds)

Varios usuarios respondieron en los comentarios que lo que la influencer veía era, en realidad, parte de la estructura interna que sostiene erguida la cabeza del disfraz.

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La principal contradicción de la teoría radica en que Mike Myers continúa con vida. El actor de 63 años realizó apariciones públicas recientes, entre ellas en junio de 2026, cuando confirmó los planes para una nueva entrega de Austin Powers.

Los videos de Reynolds se suman a una teoría conspirativa que ya circulaba en internet sobre el disfraz.

Las inquietantes fotografías de la subasta habían impulsado antes una ola de publicaciones de terror creadas con inteligencia artificial que mostraban al personaje merodeando por vecindarios, lo cual obligó a distintas policías locales a desmentir el engaño viral.

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El listado de Propstore no hace mención alguna a actividad paranormal. Lo que sí detalla es el deterioro visible de la pieza, con suciedad en la máscara, pelo sintético apelmazado y un traje de spandex con la etiqueta “Mike Myers #1”.

Mike Myers, de 63 años, hizo apariciones públicas recientes y en junio de 2026 confirmó planes para una nueva entrega de "Austin Powers" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un perturbador trend sobre “El Gato con Sombrero”

La teoría de Reynolds apareció en paralelo a una tendencia más amplia en redes sociales que convirtió al clásico personaje de Dr. Seuss en una figura amenazante para escuelas de Estados Unidos.

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El fenómeno incluye videos e imágenes, muchos creados con inteligencia artificial, que muestran al Gato merodeando de noche frente a casas, escuelas y otros lugares.

Autoridades escolares y policiales de distintos estados emitieron advertencias tras detectar publicaciones que mencionan escuelas, comunidades o estudiantes específicos, algunas con lenguaje amenazante.

En Grand Junction, Colorado, un estudiante de secundaria de 14 años fue detenido después de que la policía lo vinculara con una publicación que sugería la aparición de una persona disfrazada de Gato en la West Middle School.

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“Las publicaciones tienen la intención de causar alarma y miedo en las personas”, indicó el Departamento de Policía de Grand Junction en declaraciones recogidas por ABC News.

La teoría sobre el disfraz de El Gato con Sombrero se sumó a una tendencia en redes con videos e imágenes creados con inteligencia artificial que apuntaron a escuelas de Estados Unidos (Captura de video)

La policía había reforzado la presencia de seguridad en la escuela y en la Grand Junction High School, aunque determinó que no existía una amenaza creíble.

El adolescente fue liberado bajo custodia de sus padres tras ser acusado de interferencia con personal educativo y acoso.

La Oficina de Seguridad Nacional de Tennessee también monitorea la tendencia.

“Nuestro Centro de Evaluación de Amenazas está siguiendo la tendencia ‘El Gato con Sombrero’ dirigida a escuelas y estudiantes de Tennessee”, señaló la agencia en una publicación en X, en la que describió el contenido como “videos e imágenes generados con IA perturbadores”.

Escuelas en Arkansas, en localidades como Carlisle y Pocahontas, también respondieron a videos vinculados a la tendencia, algunos de los cuales podrían interpretarse como amenazas de violencia, según funcionarios escolares.

Autoridades escolares y policiales de Colorado, Tennessee, Arkansas y Louisville investigaron la tendencia y advirtieron que su difusión puede derivar en cargos penales (Captura de video)

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville indicó que no identificó amenazas creíbles vinculadas a la tendencia, aunque continúa con la investigación.

“Nuestra Unidad de Seguridad Nacional está revisando activamente la información relacionada con estos incidentes, en coordinación con administradores escolares”, señaló la fuerza en un comunicado en Facebook, en el que instó a estudiantes y familias a reportar mensajes o comportamientos preocupantes sin difundirlos.

Hasta el momento no se registraron incidentes reales vinculados a la tendencia, aunque las autoridades advirtieron que la participación en su difusión podría derivar en cargos penales.