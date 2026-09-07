Cuba

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

El legislador fijó un plazo llamativo tras una ofensiva reciente que busca limitar recursos, influencia oficial y margen de maniobra

Congresista Mario Díaz-Balart (R) Distrito congresional 25º de la Florida (Foto: Opy Morales)
Congresista Mario Díaz-Balart (R) Distrito congresional 25º de la Florida (Foto: Opy Morales)
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El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó que el régimen cubano acumula entre USD 18,000 millones y USD 20,000 millones en efectivo a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), pero no destina ese dinero a la población.

La declaración, formulada en una entrevista con el canal de noticias NTN24 y difundida por Radio Martí, llegó cuatro días después de que Washington anunciara su más reciente paquete de sanciones contra La Habana.

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“Ese régimen ya está destruido. No tiene apoyo popular. Obviamente no le pueden proveer nada al pueblo. Pero al mismo tiempo, el régimen, a través de GAESA, tiene entre 18 a 20 mil millones de dólares en efectivo. Sí, el dinero lo tienen, lo que no lo utilizan para el pueblo cubano”, dijo el legislador cubanoamericano por el sur de la Florida a NTN24.

Washington golpea al círculo de los Castro

El 3 de septiembre, el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incorporaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados a Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido sancionado en junio junto a su esposa y otro hijo.

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La misma ronda de sanciones alcanzó al Banco Exterior de Cuba y a cuatro entidades estatales de los sectores energético y minero: Comercial Cupet S.A., Abapet, Nicarotec y Cexni.

Las medidas se ejecutan bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas al aparato represivo del régimen o que operen en sectores estratégicos.

Cuatro hombres, dos con trajes oscuros y dos con uniforme militar, frente a un mapa de Cuba con cadenas, candados y símbolos de dólar tachados.
Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro observan mientras Donald Trump y Marco Rubio señalan a Cuba, representada con cadenas, candados y símbolos de sanciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos recogidos por CiberCuba, la campaña de presión de la administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026.

Las rondas anteriores golpearon al presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta, al conglomerado GAESA, al Ministerio del Interior (MININT) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros objetivos.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó la última tanda con una declaración citada tanto por Reuters como por Al Jazeera: “Los elites del régimen comunista cubano presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre mientras la familia Castro y otros allegados se enriquecen”.

Díaz-Balart: el régimen “ya está muerto”

Fue en ese contexto que Díaz-Balart formuló su diagnóstico más tajante. El legislador sostuvo ante NTN24, según informó Radio Martí, que la llamada “revolución” cubana dejó de existir como fenómeno político con respaldo social.

“Ese es un régimen que está muerto. No hay la tal llamada revolución. No hay apoyo popular. No hay imagen de Robin Hood. Todo el mundo ve que ese es un régimen corrupto, asesino. Que tiene dinero, pero no lo utiliza para ayudar a su propio pueblo. Que se llaman comunistas, pero tienen yates y bien superbién. Así que ese régimen ya está muerto. Hay que enterrarlo”, declaró el congresista a NTN24, en palabras recogidas por el medio.

El régimen cubano enfrenta el colapso simultáneo de su sistema eléctrico, su sector de salud y su economía, agravado por el bloqueo de facto al suministro de combustible que Washington impuso desde comienzos de 2026.

Brett Erickson, experto en sanciones y director de Obsidian Risk Advisors, advirtió al diario The Hindu que la estrategia apunta a empujar a las empresas estatales cubanas “hacia una espiral de muerte”, con medidas cada vez más precisas.

Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba - Cortesia Food monitor program
Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

Las sanciones como herramienta

Díaz-Balart reconoció ante NTN24 que no puede garantizar que las sanciones sean suficientes para derribar al gobierno de La Habana, pero las defendió como el instrumento más directo disponible para debilitar su capacidad represiva.

“Estas sanciones, este incremento de presiones, es para hacer todo lo posible para que el régimen no tenga los medios para seguir reprimiendo y haciendo daño. ¿Va a ser suficiente para eliminar al régimen? No sé. Pero es positivo. Es un paso esencial”, afirmó el legislador, en declaraciones recogidas por Radio Martí.

El congresista fue más allá al fijar un horizonte temporal: “Estoy convencido de que ese régimen no va a sobrevivir los dos años y pico que le quedan al presidente Trump en la Casa Blanca”, dijo, con la advertencia de que hará “lo que tenga que hacer” para que eso ocurra.

La Orden Ejecutiva 14404 también habilita sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que operen con las entidades designadas, lo que amplía el alcance de la presión más allá de las fronteras estadounidenses.

La OFAC emitió en paralelo la Licencia General 4A, que exceptúa de las restricciones a las operaciones de embajadas y consulados de terceros países en Cuba.

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