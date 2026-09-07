La sorprendente reflexión de una estrella de Hollywood sobre el retiro de Messi de la selección argentina

Los actores hablaron de fútbol en una entrevista en la que presentaron su nueva película: "A cualquier precio"

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La noticia sacudió al mundo del fútbol el pasado lunes 31 de agosto: Lionel Messi confirmó que dejaba de vestir la camiseta de la Argentina tras 21 años de trayectoria internacional. La decisión generó una ola de reacciones que trascendió los límites del deporte y llegó hasta Hollywood. En una entrevista con El Diario de Nueva York, los actores Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II se detuvieron a reflexionar sobre lo que significó para Messi cargar con el peso de un país entero durante más de dos décadas.

Wahlberg, de 55 años, protagonista de éxitos como Ted, Guerra de Papás, Transformers o El Peleador, fue el más explícito al referirse al desgaste que implica ser el estandarte de una nación. El actor reconoció que su vínculo con el fútbol se profundizó a raíz del último Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, y que ese torneo le permitió dimensionar la magnitud del fenómeno Messi.

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Con la franqueza que lo caracteriza, no escatimó palabras para describir la presión que, a su entender, influyó en la decisión del capitán argentino. “Yo creo que la cantidad de presión y estrés bajo la que debe estar sometido, cargando el peso de todo un país, y lo importante que es el fútbol para ellos —los argentinos—, solo puedo imaginarlo. Es demasiada presión. Debe ser muy, muy estresante. No creo que iba a esperar otros cuatro años para volver al Mundial. Es increíble que aún siga jugando, y jugó muy bien en el Mundial. Hace unos días marcó cuatro goles con Miami. Acá les está enseñando cómo jugar de verdad. ¿Cuántos goles vas a anotar hoy: cuatro, cinco? Okay, no hay problema”, bromeó con el impacto del ex Barcelona y PSG en la MLS.

El actor también mencionó la eventual llegada de Neymar Jr. al Inter Miami, uno de los rumores más persistentes de cara a 2027. “Y ahora dicen que tal vez Neymar también venga a jugar a Miami. Así que aquí es a donde vienen para tener verdadera recreación”, dijo Wahlberg.

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Wahlberg, además, aprovechó la ocasión para hablar sobre la relación de los estadounidenses con el fútbol, un vínculo que calificó de intermitente. “Estoy aprendiendo a que me guste mucho más después del Mundial. Como muchos estadounidenses típicos, si Estados Unidos gana unos partidos, todos se ponen la camiseta, y en cuanto pierden, ‘No nos gusta el fútbol’”, señaló.

Una despedida con números históricos

El anuncio del propio Messi cerró un ciclo sin precedentes en la historia del fútbol argentino. El ocho veces Balón de Oro disputó 207 partidos con la selección absoluta, anotó 125 goles —máximo registro histórico del combinado nacional— y repartió 68 asistencias.

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Messi y Wahlberg. El desembarco de la Pulga en la MLS potenció el interés de las celebridades por el fútbol

En el plano de los títulos, Messi ostenta cuatro trofeos oficiales: dos Copa América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y la Copa del Mundo de Qatar 2022. A esos hitos se suma el Mundial Sub 20 de Holanda 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

La Asociación del Fútbol Argentino espera un guiño del astro para que pueda despedirse en un amistoso en territorio albiceleste, ya sea en la próxima fecha FIFA de septiembre-octubre, o la última del año, en noviembre.

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La despedida de Messi se dio luego de la final del Mundial que Argentina perdió 1-0 ante España y la muerte de su padre, Jorge. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió la Pulga, de 39 años, en la carta que publicó en sus redes sociales.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, señaló en otro pasaje de la misiva.

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