Double Fine anuncia ‘Thank You Bus Driver’, su primer proyecto tras dejar Xbox

Thank You Bus Driver presenta su tráiler.

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Double Fine Productions anunció Thank You Bus Driver, su primer proyecto desarrollado desde que recuperó su independencia de Microsoft y dejó de formar parte de Xbox Game Studios. El caótico juego de conducción llegará a PC mediante Steam, GOG, Humble Store e itch.io, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Un turno con reglas cambiantes

Thank You Bus Driver pone al jugador al volante de un autobús urbano. El objetivo parece sencillo: completar la jornada infringiendo la menor cantidad posible de normas. El problema es que esas reglas cambiarán cada día y la estación seguirá agregando nuevas condiciones durante el turno.

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Algunas normas estarán hechas para ser desobedecidas, según la descripción difundida por Double Fine. Esa contradicción será parte central de una jornada en la que el conductor deberá decidir cómo reaccionar ante los incidentes dentro y fuera del vehículo.

Los pasajeros rebeldes serán uno de los principales obstáculos. El conductor podrá golpear a quienes incumplan las reglas y retirarles el permiso para viajar si reinciden, expulsándolos por la puerta trasera. El tono exagerado y la violencia caricaturesca aparecen desde el primer tráiler publicado por el estudio.

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La gestión del interior del autobús ocurrirá mientras el vehículo continúa en movimiento. También habrá que evitar peatones, esquivar el tráfico que circula en sentido contrario y llegar a tiempo a la siguiente parada. El desafío combinará conducción, cumplimiento de horarios y control de pasajeros bajo normas que pueden alterarse durante la partida.

Lanzamiento confirmado para PC

Double Fine confirmó por ahora una versión para PC. Thank You Bus Driver estará disponible en cuatro tiendas digitales: Steam, GOG, Humble Store e itch.io. El estudio todavía no informó el precio, los requisitos técnicos ni una ventana aproximada de estreno.

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Tampoco se anunciaron ediciones para consolas. El primer adelanto funciona como presentación de la premisa y muestra el tono caótico de los recorridos, pero no precisa cuánto durará cada jornada, cómo avanzará la campaña ni qué sistemas adicionales acompañarán la conducción.

La presentación define al proyecto como un juego de conducción de autobuses en el que sobrevivir al día depende de romper la menor cantidad posible de reglas. Ese planteamiento mezcla tareas habituales del transporte público con situaciones absurdas y castigos directos para los pasajeros que causen problemas.

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Thank You Bus Driver, de Double Fine

La nueva etapa de Double Fine

Thank You Bus Driver es el primer proyecto desarrollado por Double Fine después de separarse de Microsoft. El estudio dirigido por Tim Schafer había formado parte de Xbox Game Studios, pero ahora trabaja nuevamente como equipo independiente.

El anuncio llega después del lanzamiento para PlayStation 5 de Keeper, una aventura publicada originalmente en 2025 bajo la estructura de Microsoft. En ese juego, el jugador controla un faro, una premisa alejada de la conducción urbana y los pasajeros conflictivos del nuevo proyecto.

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La llegada de Keeper a la consola de Sony se produjo cuando Double Fine ya no pertenecía a Xbox, pero el juego había sido creado durante su etapa anterior. Thank You Bus Driver marca una diferencia concreta: es el primer desarrollo iniciado por el estudio tras independizarse, aunque todavía no se sabe cuánto tiempo lleva en producción.

Double Fine acompañó el anuncio con el primer tráiler y mantiene pendiente el dato principal del calendario: Thank You Bus Driver llegará a PC, pero aún no tiene fecha de lanzamiento.

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