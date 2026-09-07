Malditos Nerds

Double Fine anuncia ‘Thank You Bus Driver’, su primer proyecto tras dejar Xbox

El jugador deberá cumplir horarios, controlar pasajeros y evitar accidentes mientras las reglas cambian cada día

Thank You Bus Driver presenta su tráiler.
Guardar

Double Fine Productions anunció Thank You Bus Driver, su primer proyecto desarrollado desde que recuperó su independencia de Microsoft y dejó de formar parte de Xbox Game Studios. El caótico juego de conducción llegará a PC mediante Steam, GOG, Humble Store e itch.io, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Un turno con reglas cambiantes

Thank You Bus Driver pone al jugador al volante de un autobús urbano. El objetivo parece sencillo: completar la jornada infringiendo la menor cantidad posible de normas. El problema es que esas reglas cambiarán cada día y la estación seguirá agregando nuevas condiciones durante el turno.

PUBLICIDAD

Algunas normas estarán hechas para ser desobedecidas, según la descripción difundida por Double Fine. Esa contradicción será parte central de una jornada en la que el conductor deberá decidir cómo reaccionar ante los incidentes dentro y fuera del vehículo.

Los pasajeros rebeldes serán uno de los principales obstáculos. El conductor podrá golpear a quienes incumplan las reglas y retirarles el permiso para viajar si reinciden, expulsándolos por la puerta trasera. El tono exagerado y la violencia caricaturesca aparecen desde el primer tráiler publicado por el estudio.

PUBLICIDAD

La gestión del interior del autobús ocurrirá mientras el vehículo continúa en movimiento. También habrá que evitar peatones, esquivar el tráfico que circula en sentido contrario y llegar a tiempo a la siguiente parada. El desafío combinará conducción, cumplimiento de horarios y control de pasajeros bajo normas que pueden alterarse durante la partida.

Lanzamiento confirmado para PC

Double Fine confirmó por ahora una versión para PC. Thank You Bus Driver estará disponible en cuatro tiendas digitales: Steam, GOG, Humble Store e itch.io. El estudio todavía no informó el precio, los requisitos técnicos ni una ventana aproximada de estreno.

Tampoco se anunciaron ediciones para consolas. El primer adelanto funciona como presentación de la premisa y muestra el tono caótico de los recorridos, pero no precisa cuánto durará cada jornada, cómo avanzará la campaña ni qué sistemas adicionales acompañarán la conducción.

La presentación define al proyecto como un juego de conducción de autobuses en el que sobrevivir al día depende de romper la menor cantidad posible de reglas. Ese planteamiento mezcla tareas habituales del transporte público con situaciones absurdas y castigos directos para los pasajeros que causen problemas.

Thank You Bus Driver, de Double Fine
Thank You Bus Driver, de Double Fine

La nueva etapa de Double Fine

Thank You Bus Driver es el primer proyecto desarrollado por Double Fine después de separarse de Microsoft. El estudio dirigido por Tim Schafer había formado parte de Xbox Game Studios, pero ahora trabaja nuevamente como equipo independiente.

El anuncio llega después del lanzamiento para PlayStation 5 de Keeper, una aventura publicada originalmente en 2025 bajo la estructura de Microsoft. En ese juego, el jugador controla un faro, una premisa alejada de la conducción urbana y los pasajeros conflictivos del nuevo proyecto.

La llegada de Keeper a la consola de Sony se produjo cuando Double Fine ya no pertenecía a Xbox, pero el juego había sido creado durante su etapa anterior. Thank You Bus Driver marca una diferencia concreta: es el primer desarrollo iniciado por el estudio tras independizarse, aunque todavía no se sabe cuánto tiempo lleva en producción.

Double Fine acompañó el anuncio con el primer tráiler y mantiene pendiente el dato principal del calendario: Thank You Bus Driver llegará a PC, pero aún no tiene fecha de lanzamiento.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingDouble FineThank You Bus Driver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morgan Spector reemplaza a Tom Hanks como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

La adaptación estará encabezada por Carlton Cuse y el propio Dan Brown

Morgan Spector reemplaza a Tom Hanks como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

Koei Tecmo confirma alcanzar los 8 millones de jugadores para ‘Wo Long: Fallen Dynasty’

Koei Tecmo comunicó la cifra poco después del estreno de la Complete Edition en Nintendo Switch 2

Koei Tecmo confirma alcanzar los 8 millones de jugadores para ‘Wo Long: Fallen Dynasty’

Insomniac Games mantendría activo ‘Marvel’s Venom’ pese a los rumores de cancelación

Sony e Insomniac Games todavía no reconocieron públicamente el proyecto

Insomniac Games mantendría activo ‘Marvel’s Venom’ pese a los rumores de cancelación

Prime Video no renovará ‘Spider-Noir’ después de sus ocho episodios

La adaptación recibió 11 nominaciones al Emmy y alcanzó un 92 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes

Prime Video no renovará ‘Spider-Noir’ después de sus ocho episodios

Square Enix quiere llevar Final Fantasy VII más allá de la trilogía remake

Naoki Hamaguchi explicó en PAX West que el proyecto busca atraer seguidores durante los próximos 20 o 30 años

Square Enix quiere llevar Final Fantasy VII más allá de la trilogía remake

ANIME

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

PELÍCULAS

Biohazard 4D-Executer: la verdadera primera película de la saga Resident Evil

Biohazard 4D-Executer: la verdadera primera película de la saga Resident Evil

Ali G: ¿Kien ez yo? presenta su tráiler con Sacha Baron Cohen de vuelta

‘Dungeons & Dragons: Ravenloft’ será la nueva serie de fantasía de Netflix

Nicolas Cage encabeza ‘Fortitude’, el thriller por el que demandaron a Netflix

‘Street Fighter’ muestra sus combates y confirma su estreno para el 16 de octubre

SERIES

Morgan Spector reemplaza a Tom Hanks como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

Morgan Spector reemplaza a Tom Hanks como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

‘Harry Potter y la piedra filosofal’ estrena teaser con fecha en HBO Max

‘Gargoyles’ pierde su adaptación live-action en Disney+ tras años de desarrollo