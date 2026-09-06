Histórica carrera de Kimi Antonelli en la Fórmula 1: largó 19°, llegó primero y quebró una racha de 60 años en Monza

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*La llegada de Antonelli a la victoria en Monza

Andrea Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras partir desde el puesto 19 y se convirtió en el primer piloto local que gana en Monza desde 1966. El joven de Mercedes, líder del campeonato, firmó su séptima victoria de la temporada en una carrera marcada por su remontada y por una estrategia que lo favoreció frente a su compañero, el británico George Russell.

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El italiano, de 20 años, había caído al fondo de la grilla tras recibir una penalización por el cambio de motor. Desde allí inició una recuperación que modificó el desarrollo de la prueba en el circuito de Monza, donde los aficionados italianos no celebraban un triunfo de un compatriota desde la victoria de Ludovico Scarfiotti con Ferrari en el Gran Premio de 1966.

Antonelli cruzó la meta con gestos de euforia después de una carrera en la que superó a 18 rivales. Su triunfo llegó en una jornada que contrastó con el resultado de Ferrari, cuya presencia quedó condicionada desde las primeras vueltas por el accidente de Charles Leclerc. En el segundo relanzamiento tras la bandera roja, Kimi ya se ubicaba sexto en la grilla gracias a su templanza para realizar adelantamientos en los primeros giros.

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La pelea con George Russell empezó en la vuelta 15, cuando el italiano aprovechó el tiempo que perdió el británico con los ataques de Max Verstappen. El primer momento en el que Antonelli tocó la punta fue en el giro 18. Desde entonces, comenzó un intercambio constante de posiciones entre los Mercedes hasta que llegó una orden de equipo desde los boxes: le pidieron al italiano que deje de atacar a su compañero para alejarse del Red Bull.

La carrera cambió de dirección en la vuelta 28, cuando una bandera amarilla abrió la posibilidad de que Mercedes modificara los planes de sus dos pilotos. El equipo llamó a boxes a Antonelli, que montó neumáticos medios para el tramo final, mientras Russell continuó en pista con compuestos duros previstos para completar una distancia mayor. La decisión permitió que Antonelli dispusiera de neumáticos más frescos en la segunda parte de la prueba. Con ese recurso, el italiano sostuvo el ritmo necesario para completar la remontada y tomar el mando del Gran Premio ante el público de Monza.

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*El sobrepaso de Antonelli sobre Russell para consumar su remontada

Desde su ingreso a boxes, Antonelli inició una persecución fantástica y, en menos de 10 vueltas, ya estaba detrás de Russell a poco más de 10 segundos. El italiano exprimió al máximo el rendimiento de los neumáticos y alcanzó al británico en el giro 47. Luego de un primer intento en el que se fue a la leca, Kimi se adueñó de la punta del Gran Premio de Italia en la vuelta 50: lo adelantó antes de la variante de Ascari. De esta manera, concretó una brillante actuación frente a su público.

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George Russell, por su parte, terminó segundo, mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ocupó el tercer lugar. Mad Max llegó a liderar la competencia en uno de sus pasajes, aunque no logró contener el avance de los dos Mercedes en el cierre.

El británico Lando Norris, de McLaren, concluyó cuarto, delante de su compañero australiano Oscar Piastri. El británico recuperó posiciones en el tramo final y adelantó al australiano en las últimas vueltas. El séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, finalizó sexto. El francés Pierre Gasly, que había partido desde la pole position, fue séptimo con Alpine. Detrás quedaron el debutante sueco-británico Arvid Lindblad.

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Franco Colapinto sumó dos puntos con su noveno lugar, mientras que el japonés Yuki Tsunoda completó los diez primeros. Una vez finalizada la carrera, el joven de 23 años se emocionó en la rueda de prensa al sentir que había dejado pasar una gran oportunidad. “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, comentó entre lágrimas Colapinto, en diálogo con ESPN.

Antonelli festejó en Monza tras una espectacular remontada (Reuters)

El triunfo dejó a Antonelli al frente de la clasificación general con 267 puntos, 66 más que Russell, que suma 201. Hamilton aparece a 76 unidades del líder, según los datos de la competencia disputada en Italia.

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Antonelli logró siete victorias en los 13 Grandes Premios de la temporada, una cifra que consolidó su posición al frente del Mundial. La actuación en Monza añadió un componente local a su campaña, ya que el piloto italiano alcanzó el triunfo ante los aficionados de su país y puso fin a una racha que se extendía desde 1966.

La próxima fecha será el Gran Premio de España, previsto para el próximo fin de semana en el Madring, el circuito semiurbano de Madrid. Allí, Antonelli defenderá su ventaja en la lucha por el título.

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*El compacto del Gran Premio de Italia