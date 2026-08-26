El cambio de último momento que evalúa la Fórmula 1 para el calendario de este año y el impacto para la temporada 2027

El circuito Enzo y Dino Ferrari aparece como alternativa para reemplazar al Gran Premio de Qatar del 29 de noviembre en Lusail. (Pool vía REUTERS/Luca Bruno)

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La Fórmula 1 evalúa la posibilidad de que el famoso circuito de Imola regrese al calendario en 2026 como respuesta a la incertidumbre que rodea a las fechas previstas en Qatar y Abu Dhabi para el cierre del campeonato de la máxima categoría del automovilismo mundial. Según informó el sitio especializado Motorsport, el circuito Enzo y Dino Ferrari, en la región italiana de Emilia-Romaña, surge como una opción concreta si persisten los problemas de estabilidad en la región del Golfo.

De acuerdo con el artículo, la fecha que aparece bajo análisis en la F1 es el 29 de noviembre, jornada en la que actualmente figura el Gran Premio de Qatar. La alternativa contempla que esa prueba no se dispute en el circuito de Lusail, su sede habitual, sino en Imola, un trazado que quedó fuera del calendario actual pero que mantiene la estructura necesaria para recibir a la categoría.

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La definición debería llegar antes del 15 de septiembre, ya que entre el Gran Premio de España en Madrid y el Gran Premio de Azerbaiyán la Máxima necesita resolver si podrá sostener las dos últimas competencias del año en Medio Oriente. Según detalló el medio el principal foco de preocupación está puesto en la situación geopolítica del Golfo y en la falta de un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

En ese escenario, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, trabaja en variantes que permitan mantener intacta la agenda del campeonato. El objetivo es preservar un calendario de 22 carreras, una cifra contemplada en los contratos firmados con las cadenas dueñas de los derechos de transmisión.

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La Fórmula 1 evalúa que Imola regrese al calendario 2026 ante la incertidumbre sobre Qatar y Abu Dhabi para el cierre del campeonato. (REUTERS/Florion Goga)

La opción de Imola no sería un caso aislado dentro de este esquema. la F1 ya contempla un modelo similar con el Gran Premio de Bahréin, que el 4 de octubre podría mudarse a Sepang, Malasia, si las condiciones regionales lo exigen. Esa fórmula permitiría conservar la denominación original de la prueba, aunque la carrera se dispute fuera del país organizador.

En el caso de la sede italiana, el plan prevé que el respaldo económico provenga de Qatar. La campaña de promoción y el financiamiento quedarían a cargo del promotor qatarí, mientras que la organización operativa de la competencia recaería sobre el Automóvil Club d’Italia (ACI) y Formula Imola, la empresa que administra el autódromo.

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Ese esquema implicaría que los ingresos por patrocinio y venta de entradas queden en manos del organizador del país del Golfo, mientras que Imola recibiría un reintegro por los costos de montaje y ejecución del evento. Para la categoría, la solución ofrecería una salida práctica en un tramo sensible del calendario.

También habría un beneficio político y deportivo para Italia. El regreso del autódromo Enzo y Dino Ferrari le daría al país una segunda cita en la temporada sin necesidad de realizar una inversión directa extraordinaria. A la vez, permitiría recuperar una plaza que en 2023 no pudo albergar su carrera a causa de las inundaciones que afectaron a Emilia-Romaña.

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El Gran Premio de Qatar del 29 de noviembre podría mudarse de Lusail a Imola si persisten los problemas de estabilidad en el Golfo. (REUTERS/Rula Rouhana)

Pese a ese panorama, el proyecto todavía no fue anunciado de manera oficial. Motorsport señaló que la expectativa dentro del entorno de la categoría es que la tensión regional encuentre una salida y que no sea necesario modificar el cierre de la temporada. Aun así, los movimientos logísticos ya empezaron: varios equipos habrían reservado hoteles en la zona de Imola como medida preventiva.

El circuito italiano también presenta un condicionante estacional. A fines de noviembre, la principal preocupación no pasa por la lluvia o las bajas temperaturas, sino por la niebla. La visibilidad puede afectar el vuelo de los helicópteros de seguridad, un requisito central para el desarrollo normal de la actividad en pista. Frente a esa posibilidad, la organización analiza que, si la carrera finalmente se traslada a Emilia-Romaña, el programa del fin de semana sufra cambios horarios. La intención sería adelantar la clasificación y la competencia del domingo para reducir riesgos vinculados a la falta de luz natural y a las condiciones meteorológicas.

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La revisión del calendario 2027 incluye un posible inicio en China, mientras Australia no podría adelantarse por obras en Melbourne. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La situación no solo afecta el desenlace de la temporada 2026. El sitio The Race informó que la Fórmula 1 también mantiene en revisión el diseño del calendario 2027, que todavía no fue publicado. Según ese medio, el plan original contemplaba un arranque de año en Bahréin y Arabia Saudita, aunque el principal plan alternativo hoy apunta a que la temporada se inicie en China si persiste la inestabilidad en Medio Oriente.

Esa alternativa también arrastra consecuencias sobre otras sedes del arranque de temporada. De acuerdo con The Race, el Gran Premio de Australia no podría adelantarse demasiado dentro del calendario porque las obras previstas en los boxes y en otras instalaciones de Melbourne no estarían terminadas a tiempo. En ese escenario, la carrera australiana quedaría ubicada después de las fechas asiáticas, mientras la categoría define si puede reacomodar más adelante las pruebas de Bahréin y Arabia Saudita.

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