Crimen y Justicia

Tragedia en San Juan: determinaron cómo fue el accidente del helicóptero en el que murieron todos sus ocupantes

El dato surge del informe preliminar de la Junta de Seguridad en el Transporte, que todavía trabaja para establecer qué llevó a la aeronave a chocar. También confirmaron que se recuperó la caja negra, aunque está severamente dañada

Tragedia aérea en San Juan: cómo era el modelo del helicóptero que cayó y cómo es la zona del accidente
El helicóptero y la zona donde se estrelló
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La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dio a conocer el informe preliminar sobre el accidente del helicóptero Bell 412 que se estrelló el 29 de julio en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, y provocó la muerte de sus siete ocupantes. El documento estableció que la aeronave chocó dos veces: la primera contra una piedra de 2,5 metros y la segunda contra una más alta, de 3 metros. Luego impactó de manera lateral, sobre el lado derecho, que fue cómo encontraron los restos.

La investigación aún no determinó cuál fue la causa que llevó al helicóptero a esa trayectoria. Sin embargo, reconstruyó que la nave estaba afectada por el contrato al Plan Nacional de Manejo del Fuego, que había despegado a las 12 de ese día desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, y que tenía como destino San Agustín de Valle Fértil, en un vuelo de trabajo aéreo destinado al traslado de personal.

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84 minutos después impactó contra el terreno y quedó destruido como consecuencia del impacto y del posterior incendio de sus motores”, consignaron en el documento.

La distribución de los restos de la aeronave
La distribución de los restos de la aeronave

De acuerdo con el relevamiento realizado por los investigadores, el primer elemento encontrado del helicóptero fue parte del rotor de cola, con sus dos palas, que presentaba daños compatibles con un impacto contra una piedra de aproximadamente 2,5 metros de altura. Siguiendo la misma dirección de avance, unos 15 metros más adelante aparecieron los restos de la cabina, que habían impactado contra otra formación rocosa de aproximadamente tres metros de altura. En ese sector fueron encontrados los ocupantes y el registrador combinado de voces y datos de vuelo.

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A su vez, el rotor principal y los motores se desprendieron del fuselaje y fueron encontrados a unos 67 metros de la cabina, también en el sentido de avance y con vestigios de incendio. La dispersión de los restos alcanzó un área aproximada de 30 metros cuadrados.

Según el informe de la JST, el lugar del accidente fue “un terreno particularmente complejo”, con formaciones rocosas, quebradas, cañadones, desniveles y superficies irregulares, además de vegetación escasa.

La aeronave
La aeronave

La condición del helicóptero y la caja negra

Uno de los puntos analizados por la JST fue la condición de la aeronave. Según la documentación técnica disponible al momento de elaborar el informe, “el helicóptero estaba certificado de acuerdo con la normativa vigente y era mantenido conforme al plan de mantenimiento del fabricante”.

El piloto, de 53 años, contaba con las licencias y habilitaciones correspondientes, incluida la de Bell 412, y su certificación médica aeronáutica Clase 1 estaba vigente hasta el 30 de noviembre de 2026. La JST aclaró, sin embargo, que la información sobre su experiencia de vuelo todavía está en desarrollo.

La caja negra del helicóptero
La caja negra del helicóptero

Otro dato importante que consta en el informe es el peso total estimado del helicóptero al momento del accidente. Según el documento, era de 4.603 kilos, frente a un máximo permitido de despegue de 5.398 kilos. Es decir, tenía una diferencia de 795 kilos por debajo del máximo. En este sentido, según la JST, el peso y el balanceo se encontraban dentro de los parámetros autorizados.

Una de las piezas centrales para determinar qué ocurrió es el registrador combinado de voces de cabina y datos de vuelo. El equipo fue encontrado entre los restos, pero sufrió daños severos como consecuencia del impacto. La JST informó que aún se encuentra en proceso de desgrabación y análisis de los datos.

El registro de la trayectoria de vuelo del helicóptero
El registro de la trayectoria de vuelo del helicóptero

Los investigadores también realizaron pruebas en un simulador de la empresa operadora para obtener información sobre los procedimientos operativos del Bell 412 y la visibilidad desde el puesto del piloto durante la aproximación y el aterrizaje.

El helicóptero, además, contaba con un sistema portátil de rastreo GPS que enviaba su posición a través de redes satelitales y celulares. Durante la última hora de vuelo transmitió su ubicación cada dos minutos, información que permitió reconstruir parte de la trayectoria previa al accidente.

La zona donde cayó
La zona donde cayó

Qué falta determinar

La JST determinó hasta ahora cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las características del escenario, pero todavía no por qué el helicóptero terminó impactando contra las formaciones rocosas de Ischigualasto.

El informe definitivo, que incluirá las conclusiones y eventuales recomendaciones de seguridad operacional, se conocerá una vez finalizada la investigación.

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