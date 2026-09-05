Francisco Cerúndolo, tras la gran remontada ante Taylor Fritz en el US Open: “La lucha es algo que me caracteriza”

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Lo que empezó como una pesadilla terminó en la victoria más soñada: por la tercera ronda del US Open, Francisco Cerúndolo dio vuelta un partido que tenía cuesta arriba frente al estadounidense Taylor Fritz, número 10° del mundo, y se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-3. “La lucha siempre tenía que estar, es algo que me caracteriza”.

Por primera vez en su carrera, el hermano mayor de los Cerúndolo (25°) pudo darse un gusto que se le venía negando en las últimas tres ediciones de Flushing Meadows: avanzar más allá de la segunda ronda. Si bien en la fase anterior, frente al alemán Jan-Lennard Struff (44°), dejó atrás esa racha, el argentino, consciente de que tendría un duro duelo con Fritz, quería seguir rompiendo barreras en Nueva York.

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Tras el triunfo, Fran reconoció la dificultad que tuvo para entrar en ritmo ante un rival que comenzó imponiendo condiciones. “Fue un partido durísimo donde él creo que arrancó muy bien. La verdad que yo no estaba cómodo, pero él estaba jugando la verdad que muy bien, pegándole muy fuerte”, explicó el argentino, quien además admitió que el escenario también tuvo su peso: “Siempre te sorprende un poco entrar en una cancha así de grande, nunca había jugado”.

Luego de estar abajo en el marcador, el tenista nacional logró cambiar la dinámica del partido. “Empecé a sentir mejor la pelota, pude empezar a a cambiar direcciones, a yo mandar”. Y detalló la diferencia entre el comienzo y el tramo decisivo: “Creo que al principio era él el que el que manejaba todo el control de los puntos y cuando te hace correr con las potencias que tira él, la verdad que es difícil ganarle y después creo que empezó a cambiar un poco eso: yo yo atacando más y él poniéndose en defensa, esa fue la clave”.

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Francisco Cerúndolo derrotó al estadounidense Taylor Fritz en la tercera ronda del Us Open (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)

Cabe destacar que Fritz, en lo que va de la temporada, enfrentó a tres jugadores argentinos y no pudo vencer a ninguno. Sebastián Báez le ganó en la fase de grupos de la United Cup, Thiago Tirante lo derrotó en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal y Cerúndolo hizo lo propio en la tercera ronda del US Open. Un dato que no deja de llamar la atención es que los tres triunfos argentinos fueron sobre la superficie en la que más cómodo se siente el estadounidense, finalista del certamen neoyorquino en 2024: el cemento.

Por un lugar en los cuartos de final, el pupilo del extenista chileno Nicolás Massú espera al belga Alexander Blockx (34°), quien también protagonizó una de las sorpresas de la jornada en Nueva York al derrotar al italiano Flavio Cobolli, número 6° del ranking ATP Tour, por 6-7(4), 6-3, 6-0 y 6-3.

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El historial entre el porteño y el europeo favorece a Blockx, el cual lo derrotó en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid 2026, sobre polvo de ladrillo, en sets corridos. “El haber ganado me da energía e ilusión para lo que viene”, sentenció el porteño.

Francisco Cerúndolo se clasificó por primera vez para los octavos de final del Us Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz)