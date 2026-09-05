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La pregunta sobre Julián Álvarez que enfadó al Cholo Simeone después de perder 3-0: “¿En serio?”

El entrenador del Atlético de Madrid se molestó por una consulta vinculada a la Araña, quien ingresó durante el complemento del partido ante Athletic Club de Bilbao

El entrenador del Atlético de Madrid brindó la conferencia de prensa después de la derrota contra Athletic Club en Bilbao
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Atlético de Madrid vivió una jornada de pesadilla en su visita al estadio de San Mamés con la goleada en contra por 3-0 sufrida a manos del Athletic Club de Bilbao, que puso un freno a su invicto en la Liga de España al cabo de cuatro presentaciones. Ni siquiera Julián Álvarez pudo cambiar la realidad de un partido adverso en el País Vasco y, en conferencia de prensa, el entrenador Diego Simeone se molestó por una de las preguntas vinculadas a la Araña, quien inició el encuentro desde el banco.

Uno de los periodistas presentes lo interrogó sobre cómo valoraba que el cordobés no había salido a entrenar como el resto de los suplentes al finalizar el encuentro, debido a que Julián ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo, con el resultado 0-2. “¿En serio?“, atinó a responder el Cholo y, frente a la afirmación del cronista, remató: ”No tengo nada que comentar".

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Toda esta situación se enmarca en lo sucedido con Álvarez durante el reciente mercado de pases, donde expresó su voluntad de ser transferido al Barcelona de España, cuya oferta fue rechazada por la dirigencia Colchonera. El ofrecimiento fue considerado insuficiente, aunque tampoco había intención de negociar su ficha con un rival directo del mismo país.

El atacante de 26 años sumó su segundo partido de la temporada, ya que no estuvo presente en la primera fecha ante Málaga (2-0) y tampoco fue convocado en el triunfo ante Sevilla por 3-1 como visitante, luego de estar dos días sin entrenarse a causa de una “indisposición”, según reportó la agencia EFE.

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Tras confirmarse su permanencia en el Rojiblanco, el hombre de la selección argentina tomó la decisión de comenzar a entrenarse en doble turno para recuperar su forma física. Sin embargo, su principal desafío será revertir su relación con los hinchas, después de recibir fuertes silbidos cuando ingresó desde el banco en el 2-2 ante Villarreal como local. De hecho, uno de los ídolos del club madrileño, Paulo Futre, le mandó un mensaje: El perdón no es con palabras, es con goles.

*El resumen de la derrota del Atlético de Madrid

En la previa al duelo contra Athletic Club, Diego Simeone se había referido al estado de su pupilo y anticipó que formaría parte de los citados: “Está entrenando muy bien, estará convocado y será parte del grupo que sale a jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros”.

Para mí la vida está llena de oportunidades. Y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida”, afirmó el Cholo.

En este compromiso, Simeone tuvo a su hijo Giuliano como titular, mientras que Cristian Cuti Romero entró desde el banco y el arquero Juan Musso fue suplente. Luego de un primer tiempo igualado, los de Bilbao aceleraron en el complemento para adelantarse 2-0 antes de cumplir los tres minutos de la parte final gracias a los goles de Nico Williams y Robert Navarro. Oihan Sancet liquidó el trámite en tiempo cumplido.

Ahora, Julián Álvarez podría reaparecer en el Atlético de Madrid el próximo miércoles desde las 16:00 (hora argentina) ante Liverpool en Anfield en su primera presentación por la Fase Liga de la UEFA Champions League.

La tabla de posiciones de la Liga de España

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