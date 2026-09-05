Escándalo en el ascenso de Inglaterra: un jugador agarró del cuello a un joven aficionado porque no le quiso entregar la pelota

El defensor del Cardiff City Krystian Bielik agredió a un hincha del Portsmouth cuando fue a sacar un lateral

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La jornada del sábado en la segunda división del fútbol inglés (EFL Championship) quedó marcado por un incidente en el estadio Fratton Park del Portsmouth FC, donde un joven aficionado local fue agredido por el futbolista del Cardiff City Krystian Bielik cuando éste si disponía a sacar un lateral. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales y el hecho no pasó inadvertido.

De acuerdo con lo que se observa en el video y la información brindada por los medios británicos, el defensor de Cardiff City tomó del cuello a un joven hincha de Portsmouth y desató una polémica que ahora podría derivar en una suspensión por parte de la Federación Inglesa de Fútbol. Krystian Bielik, jugador polaco de 27 años que milita en el conjunto galés, se acercó a las tribunas a buscar la pelota para realizar un saque lateral. Un simpatizante local retuvo el balón y no se lo devolvió. La situación escaló verbalmente hasta que Bielik extendió la mano derecha y tomó al aficionado por el cuello. El seguidor respondió con una cachetada en el rostro del jugador.

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El árbitro Ben Speedie interrumpió el partido, reunió a los integrantes de los dos bancos y luego reanudó el encuentro. Bielik no fue expulsado en el momento del altercado, aunque sí recibió una tarjeta amarilla por conducta antideportiva en el tiempo de descuento. El Portsmouth finalmente se impuso 2-0 y el incidente quedó inmortalizado en videos que circularon masivamente en redes sociales durante las horas siguientes.

El futbolista del Cardiff City Krystian Bielik agredió a un joven aficionado del Portsmouth durante un partido de la segunda división de Inglaterra

“La estrella del Cardiff, Krystian Bielik, parece agarrar a un joven aficionado por el cuello antes de que éste le dé una bofetada en escenas impactantes”, comentó el diario The Sun. “El ex jugador del Arsenal sale impune en un incidente bizarro”, compartió Daily Mail al respecto.

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Por su parte, el técnico de Cardiff City, Brian Barry-Murphy, habló en la conferencia de prensa posterior al partido y fue contundente respecto a su posición: “Krystian fue a buscar la pelota y le dieron una bofetada en la cara. Quería asegurarme de que estuviera protegido y de que estuviera bien, y lo está”, declaró según recogió Portsmouth News. “El árbitro me aseguró que había visto todo con claridad, que había manejado la situación correctamente y que implementaría los procesos correspondientes”, agregó. El entrenador expresó que la Federación Inglesa “analizará el caso y aplicará los procedimientos correctos”.

El joven aficionado del Portsmouth que fue agredido por un futbolista del Cardiff City

El director técnico de Portsmouth, John Mousinho, también se refirió al episodio y respaldó la versión del jugador. “El árbitro dijo que, cuando Krystian fue a buscar la pelota, hubo un encontronazo y uno de los hinchas lo golpeó. No fue un buen incidente”, señaló. El técnico reconoció que el ambiente en Fratton Park a veces “se pasa de la raya” y fue directo en sus disculpas: “Extendemos nuestras disculpas a los jugadores y al Cardiff, y haremos lo posible por evitar que esto se repita”.

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Aunque Bielik escapó de la tarjeta roja durante el partido, la FA (Federación Inglesa de Fútbol) tiene previsto abrir una investigación disciplinaria por el incidente. De confirmarse la sanción, el jugador podría recibir una suspensión de varios partidos y una multa económica. El polaco, que inició su carrera en Europa tras ser fichado por el Arsenal en 2015, pasó luego por distintos clubes ingleses antes de recalar en Cardiff, donde actualmente es una de las piezas centrales del mediocampo. El próximo partido del equipo galés está programado para el 8 de septiembre ante Stoke City, aunque la continuidad de Bielik en el once titular dependerá de lo que resuelva la federación en los próximos días.