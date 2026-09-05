Sociedad

El límite entre la autoestima y la autoexigencia: cómo influyen las expectativas en el amor

Un análisis de la revista Personal Relationships concluyó que los criterios poco realistas reducen la estabilidad conyugal, al tiempo que la firmeza en el buen trato protege el bienestar emocional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las expectativas amorosas protegen cuando orientan la búsqueda con margen para conocer a una persona real, con límites, diferencias y matices (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las altas exigencias en la búsqueda afectiva, potenciadas por el uso de aplicaciones de citas, se convirtieron en un punto crítico para la salud emocional. Investigaciones de la Universidad Northwestern y la revista académica Personal Relationships revelaron que sostener criterios inflexibles o desmedidos dificulta la formación de relaciones sanas y eleva la tasa de frustración en la adultez.

El cruce entre la oferta digital y las aspiraciones personales alteró la dinámica de selección. Mientras la psicología clínica respalda el establecimiento de límites firmes ante conductas dañinas, los estudios advierten sobre las consecuencias de exigir que un compañero o compañera reúna funciones simultáneas de sostén económico, desarrollo personal, pasión ininterrumpida y afinidad total.

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La trampa de exigir que la pareja resuelva todas las necesidades de la vida

Una mujer sostiene un teléfono móvil mientras flotan a su alrededor tarjetas con fotos de personas y botones de aceptación y rechazo.
El psicólogo social Eli J. Finkel sostiene que las parejas actuales esperan del matrimonio no solo estabilidad y compañía, sino también crecimiento personal y autoexploración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo social Eli J. Finkel, docente en la Universidad Northwestern en Estados Unidos, analizó la evolución histórica de las expectativas conyugales en su libro The All-or-Nothing Marriage. Según sus hallazgos, publicados en una serie de análisis para The New York Times y la revista Psychological Inquiry, la sociedad contemporánea trasladó el matrimonio desde la base de la pirámide de necesidades hacia la cúspide de la realización personal.

A diferencia de épocas pasadas, donde el compromiso se centraba en la seguridad física, la estabilidad económica y la compañía, las parejas actuales demandan que el vínculo funcione como un motor de autoexploración y desarrollo individual. Finkel explicó que este cambio puede producir las uniones más satisfactorias de la historia, pero también las más frágiles cuando los recursos de tiempo y energía resultan insuficientes.

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Cuando una persona espera que su pareja ejerza al mismo tiempo como mejor amigo, confidente, consejero profesional, compañero de viajes y estímulo intelectual permanente, el nivel de exigencia sobrepasa la capacidad real del vínculo. La investigación concluyó que diversificar la red de apoyo emocional con amistades y lazos familiares reduce la presión sobre la pareja y protege la estabilidad de la relación.

Qué descubrieron los estudios sobre las exigencias poco realistas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad de los vínculos depende menos de una idea de perfección que de criterios realistas para evaluar compatibilidades, límites y formas de trato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos criterios fue evaluado en una investigación longitudinal sobre comportamiento afectivo difundida por la revista Personal Relationships. El trabajo analizó la diferencia entre mantener estándares elevados sobre el trato interpersonal y sostener criterios poco realistas en la búsqueda de pareja.

Lass personas cuyos requisitos para un compañero o compañera superaban de manera desproporcionada su propia posición en el mercado afectivo mostraron un 13% menos de interés en concretar citas y una menor probabilidad de casarse con su pareja actual. Esta desconexión entre la expectativa y la realidad generó índices más altos de insatisfacción y rupturas tempranas.

En contraste, investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Gottman y el psicólogo Donald Baucom, de la Universidad de Carolina del Norte, indicaron que los estándares vinculados con el trato recíproco generan resultados opuestos. Exigir respeto, amabilidad, lealtad y rechazo absoluto al maltrato se traduce en relaciones de mayor calidad. La diferencia central radica en no confundir la firmeza en los valores de convivencia con la intolerancia ante los defectos o las diferencias cotidianas.

La influencia del catálogo digital en la búsqueda afectiva

La masificación de las plataformas digitales intensificó la ilusión de la opción infinita. Múltiples especialistas en vínculos señalan que la dinámica de deslizamiento en pantalla estimula el descarte rápido y la búsqueda de una coincidencia sin fisuras.

Frente a la sobreoferta de perfiles en ciudades como Buenos Aires o Nueva York, el hábito de evaluar a las personas mediante listas de requisitos rígidos promueve la insatisfacción. Al primer desacuerdo o imperfección, el usuario tiende a asumir que existe una alternativa superior disponible a un solo clic de distancia.

La evidencia científica sugiere recalibrar las expectativas en dos categorías claras. La firmeza resulta indispensable en la seguridad emocional, la comunicación transparente y la resolución respetuosa de conflictos. Por el contrario, la flexibilidad es necesaria en los rasgos de personalidad, los pasatiempos, las manías menores y los proyectos individuales, áreas donde la pretensión de coincidencia total suele arruinar la posibilidad de consolidar un vínculo auténtico.

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