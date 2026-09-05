Los goles argentinos que le dieron el triunfo al Bayer Leverkusen en la Bundesliga

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Bayer Leverkusen goleó 4-0 a Union Berlin y consiguió su primera victoria en la Bundesliga con dos protagonistas argentinos: Ezequiel Fernández y Facundo Medina. Ambos fueron titulares, anotaron sus primeros goles con el club alemán y ayudaron a revertir el inicio adverso que el equipo había tenido en el torneo.

El triunfo permitió que Bayer Leverkusen sumara sus primeros tres puntos de la competencia luego de la derrota por 3 a 2 ante Elversberg en la fecha inaugural. Union Berlin, en cambio, prolongó su racha sin victorias tras el empate 3 a 3 que había logrado como local frente a Frankfurt en la primera jornada.

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El resultado fue producto de la eficacia de los argentinos y la superioridad del local. Fernández abrió el encuentro apenas comenzado, Medina amplió la ventaja antes del descanso y, en la segunda parte, Patrik Schick e Ibrahim Maza completaron una goleada que dejó al equipo preparado para su próxima visita a Augsburgo.

El primer tanto llegó antes del primer minuto de juego, después de una acción colectiva del conjunto local. Miguel Gutiérrez recuperó la pelota en el borde de la línea al costado del arco y envió el pase al centro del área, donde Equi Fernández apareció sin marca para definir y establecer la ventaja inicial.

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Equi Fernández marcó el 1-0 en el primer minuto para la goleada del Bayer Leverkusen (@bayer04fussball)

El mediocampista argentino había comenzado desde el inicio los tres compromisos que Bayer Leverkusen disputó en la nueva temporada. En los anteriores encuentros también fue reemplazado en el segundo tiempo: jugó 65 minutos por la Copa de Alemania y 55 en la primera fecha de la Bundesliga. Ante Union Berlin, Fernández permaneció 71 minutos en el campo de juego. La actuación tuvo un valor especial porque se trató de su primer gol desde su llegada al fútbol alemán y porque rompió una serie personal que se había extendido durante toda su campaña anterior.

El ex jugador de Boca Juniors se incorporó al club para la temporada 2025/26. Durante ese curso acumuló 30 apariciones: 20 en la Bundesliga, una en la Copa de Alemania y nueve en la Liga de Campeones de la UEFA, aunque no había logrado convertir. En la presente campaña, el volante ya había participado en un partido de copa y en las dos fechas del certamen alemán.

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La segunda conquista argentina se produjo a los 28 minutos, cuando el local ya manejaba el desarrollo gracias a la ventaja conseguida al comienzo. Otra vez, Miguel Gutiérrez intervino con un envío desde la banda izquierda y dejó la pelota en una zona favorable dentro del área chica. Facundo Medina llegó por el medio y conectó el centro de cabeza para marcar el 2 a 0. El defensor celebró así su primera anotación para el conjunto alemán, en el que además fue su debut como titular desde que se sumó al plantel.

Facundo Medina celebró su primer gol con la camiseta del Bayer Leverkusen (@bayer04fussball)

Medina había comenzado como suplente tanto en la Copa de Alemania como en el estreno liguero. Frente a Union Berlin tuvo su oportunidad desde el arranque y dejó el campo de juego a los 71 minutos, cuando el francés Loïc Badé ingresó en su lugar. El ex defensor de River Plate firmó un contrato a principios del mes pasado hasta 2031 y ya había tenido presencia en los tres compromisos oficiales del equipo en la temporada. Durante la campaña anterior, con Marsella, disputó 25 partidos y no convirtió goles.

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El zaguero también había sido titular en los primeros encuentros de la Copa del Mundo y formó parte de los futbolistas considerados por Lionel Scaloni durante aquel certamen. Su estreno goleador en Alemania se produjo en una encuentro en el que el equipo encontró respuestas ofensivas desde distintas posiciones. Con el partido encaminado, Bayer Leverkusen sostuvo el control y aumentó la diferencia en el complemento. Schick y Maza aportaron los otros dos tantos para cerrar una victoria amplia, que dejó atrás el tropiezo de la primera jornada y modificó el panorama inmediato del equipo en la Bundesliga. El próximo desafío será el sábado, el equipo de ambos argentinos visitará a Augsburgo.