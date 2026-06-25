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En medio del Mundial, Real Madrid activó la cláusula de recompra de Nico Paz: los detalles de una operación compleja

El Merengue ya le anunció el movimiento al Como, que tendrá tiempo hasta el lunes para retenerlo. Si el conjunto italiano no invierte la cifra solicitada, el mediocampista saldrá al mercado: hay varios interesados

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Nico Paz y Messi, durante el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia (REUTERS/Claudia Greco)
Nico Paz y Messi, durante el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia (REUTERS/Claudia Greco)

El Real Madrid activó este jueves la cláusula de recompra de Nicolás Paz y notificó formalmente al Como 1907 su decisión de ejercer la opción contractual fijada en 9 millones de euros, según informó el periodista especializado en mercados de pases Fabrizio Romano. El movimiento se produce mientras el mediocampista argentino de 21 años disputa el Mundial 2026 con la selección argentina, que ya se quedó con el Grupo J y accedió a los 16avos de final.

Romano publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: “Real Madrid informa oficialmente a Como que activa la cláusula de recompra de 9 millones de euros por Nico Paz. Nico regresa y el club le da a Como la oportunidad de comprarlo por 60 millones de euros desde ahora hasta el lunes. De lo contrario, la próxima semana Nico estará de vuelta en Real Madrid — y de nuevo en el mercado por más de 60 millones de euros".

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El club blanco tiene tiempo legal para ejecutar la operación hasta el 30 de junio, pero adelantó los trámites para evitar cualquier imprevisto de último momento. Junto con la notificación, el Real Madrid le ofreció al conjunto italiano la posibilidad de adquirir a Paz de forma definitiva. Si el Como rechaza esa cifra, el jugador quedará bajo la órbita merengue y el club madrileño buscará al mejor postor entre los interesados, que son varios, entre ellos, el Inter de Milán.

Paz llegó al Como en el verano de 2024 en una operación de 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos. En el contrato de venta, el Real Madrid se reservó una cláusula de recompra escalonada —8 millones para 2025, 9 para 2026 y 10 para 2027— y conservó el 50% de los derechos sobre una futura transferencia. Esa estructura contractual le otorgó al club de Madrid control unilateral sobre el futuro del jugador, sin necesidad del consentimiento del Como para activarla.

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La decisión llega tras una temporada sobresaliente del volante ofensivo en la Serie A: 40 partidos disputados, 13 goles y 8 asistencias bajo las órdenes del técnico Cesc Fàbregas, quien lo convirtió en pieza central de un Como que logró clasificarse a la Liga de Campeones por primera vez en su historia. Los sitios especializados valoran actualmente a Paz en 80 millones de euros.

El jugador, nacido en Tenerife pero formado en la cantera madridista, había expresado públicamente su deseo de continuar en el club italiano. La operación se concreta, de todas formas, en un momento en que el escaparate del Mundial amplifica su valor de mercado: el argentino ya debutó en la Copa del Mundo con diez minutos ante Argelia y podría ser titular frente a Jordania en la próxima jornada del Grupo.

Si el Como —respaldado por capitales chinos— decide aceptar la oferta de 60 millones y retener al jugador, el Real Madrid incluiría en ese acuerdo una nueva cláusula de recompra fijada en 80 millones de euros, con lo que mantendría la última palabra sobre el destino del mediocampista. Si el club italiano declina, el Real Madrid evaluará ofertas de terceros: el citado Inter y varios clubes de la Premier League siguen de cerca la situación.

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