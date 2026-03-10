Racing visitará a Sarmiento de Junín y Vélez buscará seguir en la punta del Apertura ante Tigre: hora, TV y formaciones

La fecha 10 del Apertura continuará con otros dos partidos importantes: Tigre-Vélez y Sarmiento-Racing

Luego del paro en el fútbol argentino, el Torneo Apertura continuará este martes con cuatro partidos correspondientes a la fecha 10 del campeonato. Además de los duelos Independiente-Unión (19.45) y Newell’s-Platense (22.00) de la Zona A, habrá otros choques interesantes como el encuentro interzonal entre Tigre y Vélez, en Victoria (19.45) y la visita de Racing en Sarmiento de Junín (22.00).

TIGRE VS VÉLEZ

Tigre recibirá a Vélez en Victoria por la fecha 10 del Torneo Apertura

Tigre y Vélez se medirán en el estadio José Dellagiovanna en un partido correspondiente al interzonal, que comenzará a las 19.45, tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y será transmitido en vivo por la señal ESPN Premium.

El Fortín que conduce Guillermo Barros Schelotto llega al duelo en Victoria como el líder absoluto de la Zona A y la Tabla Anual, con 18 puntos, gracias a su última victoria como visitante frente a Estudiantes de La Plata, con el gol convertido por Florián Monzón. Además, el cuadro de Liniers marcha invicto, con un registro de 5 triunfos y 3 empates.

Por su parte, los dirigidos por Diego Dabove se encuentran como escoltas de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Zona B, con 15 unidades, y hace dos fechas que no ganan. En sus últimas presentaciones, Tigre perdió su invicto como visitante frente a Barracas Central por 2-1 (fecha 7) y empató de local 2-2 con Gimnasia y Esgrima La Plata (fecha 8).

En cuanto al historial entre ambos equipos, se jugaron en total 71 partidos oficiales. El Fortín ganó en 40 ocasiones y anotó 138 tantos. En tanto que el Matador venció en 19 oportunidades y marcó 20 goles. Empataron 12 veces. El enfrentamiento más reciente ocurrió en el Torneo Clausura 2025 y fue victoria de Vélez 2-1 en el estadio José Amalfitani, con goles de Imanol Machuca y Tomás Galván.

En la siguiente jornada, la 11, Vélez visitará a Platense en Vicente López el sábado 14/3 a las 17.00, mientras que Tigre recibirá a Argentinos Juniors el domingo, desde las 15.15.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gomez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dylan Godoy; Florián Monzon. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19.45

TV: ESPN Premium

SARMIENTO VS RACING

Sarmiento y Racing completarán la jornada del martes en el Torneo Apertura

En el estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento recibirá a Racing por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura. El encuentro tendrá como árbitro a Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium desde las 22.00.

El conjunto que dirige Gustavo Costas llega al encuentro con 11 puntos, a 6 del líder Independiente Rivadavia, con el agregado que hace 5 partidos que no pierde, con 3 victorias y 2 empates. En su última presentación, la Academia goleó 3-0 a Atlético Tucumán como visitante.

Por su parte, Sarmiento presenta una situación completamente distinta, ya que necesita sumar puntos para engrosar su promedio en la lucha por la permanencia en Primera División. Los comandados por Facundo Sava lograron reponerse de tres derrotas consecutivas y le ganaron 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha anterior.

En la siguiente jornada, Sarmiento visitará al River del Chacho Coudet el próximo domingo 15 de marzo a las 19.45. Racing, en tanto, será local el lunes 16, desde las 20.00 contra Estudiantes de Río Cuarto.

Probables formaciones:

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 22.00

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2026