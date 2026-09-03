Cerúndolo, Trungelliti y Podoroska van por un lugar en la tercera ronda del US Open: hora y cómo ver los partidos

Francisco Cerúndolo, Marco Trungelliti y Nadia Podoroska, los tres argentinos que buscarán avanzar en el US Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

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Los tenistas argentinos buscarán este jueves seguir avanzando en el último Grand Slam de la temporada, el US Open. Francisco Cerúndolo, Marco Trungelliti y Nadia Podoroska disputarán la segunda ronda del Abierto estadounidense. Toda la jornada se podrá seguir en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Con el deseo de clasificarse por primera vez en su carrera para la tercera ronda en Flushing Meadows, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, posicionado en el número 25 del ranking, buscará dejar atrás una racha de tres ediciones consecutivas en las que quedó eliminado en la segunda ronda.

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El hermano mayor de los Cerúndolo llegó al Abierto neoyorquino con el interrogante de si podía volver a reencontrarse con su mejor versión, luego de caer de forma prematura en el ATP de Los Cabos y los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati. El argentino, de 28 años, esta temporada se consagró campeón en su tierra, en el Argentina Open, y en Queen’s

En su debut, el porteño superó en sets corridos al austríaco Filip Misolic (537°). En la próxima ronda lo espera el alemán Jan-Lennard Struff (44°), verdugo del argentino Camilo Ugo Carabelli (77°).

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El único antecedente entre ambos se produjo en los octavos de final del ATP 500 de Múnich en 2025, con victoria para Fran. El partido está previsto para el primer turno de la cancha 5, desde las 12:00 (hora argentina).

Por su parte, Marco Trungelliti (83°), a sus 36 años, sigue dando pelea en el circuito. El santiagueño se clasificó por segunda vez para la fase de 64, instancia a la que también llegó en 2021, cuando cayó ante su compatriota Facundo Bagnis (88°). Para avanzar hasta allí tuvo que trabajar para superar al chino Juncheng Shang (228°) por 0-6, 7-6(5), 1-6, 6-3 y 6-4.

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Ahora, el jugador nacional enfrentará al belga Alexander Blockx (34°), de 21 años y finalista este año en Estoril, quien viene de ganarle al chileno Marcelo Barrios Vera (144°). El encuentro está programado para una vez que culmine el duelo entre Cerúndolo y Struff.

Nadia Podoroska enfrentará en la segunda ronda del Us Open a la polaca Iga Swiatek

La rosarina Nadia Podoroska (447° del ranking WTA) volvió a sonreír en un Grand Slam después de más de dos años. La última vez había sido en la primera ronda del Australian Open 2024. En el major neoyorquino, la argentina derrotó a la suiza Simona Waltert (89°) en tres sets.

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La albiceleste, que alcanzó la segunda ronda por primera vez en el US Open, volverá a verse las caras con la polaca Iga Swiatek, ex número 1 del mundo y actual 8ª del ranking WTA, quien venció a la china Xiyu Wang (80°).

Ambas volverán a enfrentarse después de las semifinales de Roland Garros 2020, cuando la polaca se quedó con la victoria y posteriormente conquistó el título, al igual que en 2022, 2023 y 2024. Además, Swiatek también levantó el trofeo del US Open en 2022 y el de Wimbledon en 2025.

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El partido se llevará a cabo en el primer turno de la Grandstand.