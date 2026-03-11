Deportes

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El juvenil tuvo su bautismo en la élite del fútbol argentino y su padre se conmovió en la tribuna. Fue en la igualdad 1-1 en Victoria

*El debut de Luca Feler y la emoción de su padre

El jugador juvenil Luca Feler realizó su debut profesional con Vélez al ingresar a los 90 minutos durante el empate 1-1 frente a Tigre por el Torneo Apertura, reemplazando a Lucas Robertone en el estadio José Dellagiovanna. La reacción de Hernán Feler, su padre y conocido relator, se volvió viral tras ser captado conmovido en la tribuna.

Fue a los 90 minutos del encuentro en Victoria que el juvenil Feler, de 18 años, tuvo su bautismo de fuego en la élite del fútbol argentino, cuando el entrenador Guillermo Barros Schelotto decidió que ingrese en lugar de Lucas Robertone. De inmediato las cámaras fueron al sector donde se encontraba Feler padre, que visiblemente emocionado presenció el debut de su hijo.

Tras una temporada sobresaliente en sexta división durante 2025 y más de doce años en las divisiones inferiores del club, Luca ya había sido incluido en la lista de concentrados bajo la dirección de Barros Schelotto, figurando en partidos previos como suplente, incluido el enfrentamiento ante River Plate que fue victoria 1-0 en el Estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del campeonato.

En la previa al encuentro ante el equipo millonario, hizo una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en el que reflejó el esfuerzo detrás del logro: “Miles de días persiguiendo este sueño. Días de sol, de lluvia, de calor y de frío. Días felices y otros no tanto. Días de comer solo en la tribuna apurado para entrar al colegio”. El mensaje también destacó momentos difíciles y la determinación de su hijo: “También vi ese día que te subiste al auto llorando (como nunca) de tristeza porque no te citaban. Ese día también lo vi. Te vi enojado, pero no bajaste los brazos. Nunca le faltaste el respeto a nadie. Nunca me dijiste: ‘Mañana no voy a entrenar’”.

La publicación, que sumó miles de likes, concluyó con la frase: “Hoy llegó ese día que tanto soñaste. Vas a estar sentado en el banco de suplentes de Vélez. Enfrente River. Partido grande. Día inolvidable. Disfrutalo. Sé vos. Nadie te regaló nada. Todo mérito tuyo estar donde estás”.

Este martes Tigre y Vélez empataron 1-1 en el partido interzonal que abrió la décima fecha. El Fortín sostuvo su invicto y permanece como líder de la Zona A. El equipo de Villa Luro registra 19 puntos y mantiene una ventaja de 4 unidades sobre Unión de Santa Fe, que empató 4-4 ante Independiente en un partidazo disputado en Avellaneda.

Hernán y Luca Feler (@hfeler)
La apertura del marcador llegó tras un tiro de esquina desde la izquierda: David Romero, con un taco sutil, superó a Álvaro Montero y puso en ventaja al Matador.

La igualdad se produjo en el complemento, cuando el árbitro Leandro Rey Hilfer cobró un penal a raíz de una mano de Federico Álvarez dentro del área tras disputar la pelota con Lisandro Magallán; desde los doce pasos, Braian Romero convirtió para el Fortín.

La próxima jornada verá a Vélez como visitante ante Platense en Vicente López el sábado 14 de marzo a las 17:00, mientras que Tigre recibirá a Argentinos Juniors el domingo desde las 15:15.

