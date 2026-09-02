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Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre

Un nuevo tráiler muestra la adaptación para la consola híbrida

Metaphor: ReFantazio presenta su tráiler.
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Atlus confirmó que Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 12 de noviembre. El RPG ya puede reservarse en Estados Unidos y recibió un nuevo tráiler centrado en esta versión, que se suma a las ediciones publicadas en octubre de 2024 para consolas PlayStation, Xbox y PC.

Reserva, precio y edición física

La versión para Nintendo Switch 2 aparece en la Nintendo eShop estadounidense a 39,99 dólares. Atlus todavía no comunicó los detalles específicos para Europa, por lo que quedan pendientes el precio regional, la apertura de las reservas y la disponibilidad de posibles ediciones físicas.

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En Japón sí está confirmada una edición en formato físico, aunque utilizará una game-key card. Este tipo de tarjeta funciona como una llave para descargar y ejecutar el juego, en lugar de incluir todos sus datos dentro del cartucho. Por esa razón, los compradores necesitarán conexión a internet para completar la instalación y espacio libre en el almacenamiento de la consola.

El anuncio está acompañado por un tráiler que muestra el RPG funcionando en el hardware de Nintendo. El material promocional permite ver escenas de exploración, combates y secuencias narrativas, pero la información disponible no especifica datos técnicos como resolución, tasa de cuadros por segundo o tamaño de descarga.

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La llegada a Switch 2 abre una nueva opción para quienes prefieran jugar en formato portátil o aprovechar el diseño híbrido del sistema. Hasta ahora, Metaphor: ReFantazio no estaba disponible en una plataforma de Nintendo.

El equipo creativo detrás del RPG

Metaphor: ReFantazio fue desarrollado por un equipo encabezado por varios responsables de entregas importantes de Persona. Katsura Hashino, director y guionista, trabajó anteriormente en Persona 4 y Persona 5. El apartado visual quedó en manos del diseñador Shigenori Soejima, mientras que la música fue compuesta por Shoji Meguro.

El juego propone una aventura de rol en la que los jugadores recorren un reino atravesado por una crisis política. Su estructura combina exploración, vínculos con distintos personajes, administración del tiempo y combates por turnos. El sistema permite cambiar las funciones de los integrantes del grupo mediante arquetipos, clases que determinan sus habilidades y su papel durante las batallas.

Aunque comparte parte de su equipo creativo con Persona, el título utiliza personajes, escenarios y conceptos propios. Fue presentado como una nueva propiedad de Atlus, sin una secuela anunciada hasta el momento.

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El recorrido desde su estreno de 2024

Metaphor: ReFantazio se publicó originalmente en octubre de 2024 y fue uno de los juegos que más premios al Juego del Año recibió durante esa temporada. Su reconocimiento impulsó la visibilidad de una producción que, en su lanzamiento inicial, no contó con una edición para Nintendo.

El estreno original incluyó versiones para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC. La edición de Nintendo Switch 2 ampliará esa lista el 12 de noviembre, con reserva digital confirmada en Estados Unidos y una game-key card prevista para el mercado japonés.

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