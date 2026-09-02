Vandalizan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood

La estrella de Dolly Parton en Hollywood sufre daños y será reemplazada. (AP)

Guardar

La estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood fue vandalizada días después de la muerte de la cantante y actriz estadounidense, ocurrida el 25 de agosto a los 80 años.

La placa, ubicada en Los Ángeles, presentó varios rayones que aparentemente afectaron el nombre de la artista.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas por medios locales como CBS Los Angeles y NBC Los Angeles mostraron la estrella con el nombre de la también actriz parcialmente rayado.

El martes 1 de septiembre, trabajadores fueron vistos en el lugar mientras realizaban labores para sustituir y restaurar la pieza.

La estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood ya se encuentra en reparación. (Instagram/Hollywood Historic Trust)

La Cámara de Comercio de Hollywood confirmó que los trabajos de reparación ya estaban en marcha. Ana Martinez, portavoz de la organización, explicó a People que una admiradora acudió a la estrella y posteriormente informó en redes sociales sobre los daños.

PUBLICIDAD

Según Martinez, las fotografías permitieron confirmar que la superficie había sido vandalizada con múltiples rayones. La representante también señaló que la reparación ya estaba prevista antes del incidente debido a grietas ocasionadas por el desgaste natural.

El Hollywood Historic Trust, organización encargada del mantenimiento y reparación de las estrellas del Paseo de la Fama, asumió los trabajos correspondientes.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Hollywood, las labores comenzaron a finales de la semana anterior y continuaban después de que se detectaran los daños.

PUBLICIDAD

La estrella de Dolly Parton ya tenía programada una restauración. (AP/Jonathan Short)

Una vez concluida la intervención, la estrella deberá pasar por un periodo de curado y posteriormente será pulida. La previsión es que el proceso de restauración quede terminado el viernes 4 de septiembre, para que vuelva a estar disponible para los visitantes.

Cabe recordar que Dolly Parton recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1985, durante una ceremonia realizada junto al actor Sylvester Stallone.

PUBLICIDAD

Ambos habían protagonizado un año antes la película Rhinestone, en la que Parton interpretó a Jake Farris, una cantante de música country que apuesta que puede convertir a cualquier persona en una estrella del género.

La producción cinematográfica presentó a la cantante junto al actor, quien interpretó al taxista Nick Martinelli, seleccionado por el personaje de Parton para convertirse en cantante de country.

PUBLICIDAD

Dolly Parton recibió su estrella en el Paseo de la Fama tras protagonizar 'Rhinestone'. (Captura de video)

Los trabajos sobre la estrella de Parton se producen poco después de su fallecimiento.

Su muerte fue anunciada inicialmente por su sobrino Bryan Seaver a través de un video publicado en Instagram. Posteriormente, el equipo de la cantante informó que había fallecido después de recibir un diagnóstico de cáncer.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Dolly Parton se consolidó como una de las figuras reconocidas de la música country y también desarrolló actividades en el cine, la televisión y la filantropía. Recibió 55 nominaciones a los premios Grammy y obtuvo 10 galardones.

Su trabajo fuera de la música incluyó distintos proyectos destinados a apoyar a comunidades y familias en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Imagination Library, programa de promoción de la lectura que la famosa fundó en 1995.

PUBLICIDAD

Dolly Parton tuvo varios proyectos altruistas fuera de su carrera artística. (REUTERS)

La iniciativa comenzó en Sevierville, Tennessee, su ciudad natal, y posteriormente amplió su alcance a otras regiones.

Según los datos proporcionados sobre el programa, Imagination Library ha distribuido más de 200 millones de libros a niños en distintos países desde su creación. La iniciativa se concentró especialmente en menores pertenecientes a comunidades con acceso limitado a recursos educativos.

PUBLICIDAD