Xbox Game Pass anuncia seis estrenos y diez salidas para septiembre de 2026

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Microsoft presentó la primera tanda de septiembre de 2026 para Xbox Game Pass, encabezada por Call of Duty: Black Ops Cold War, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage y RuneScape: Dragonwilds. Los nuevos juegos llegarán entre el 3 y el 15 de septiembre a PC, consolas y nube, según el título y el nivel de suscripción, mientras que Shelldiver ya se encuentra disponible.

Calendario de incorporaciones

La primera novedad con fecha será SpeedRunners 2: King of Speed, disponible desde su lanzamiento el 3 de septiembre. Se trata de una secuela centrada en carreras competitivas de plataformas, en las que los jugadores deben aprovechar la velocidad y los obstáculos del escenario. Podrá jugarse en la nube, Xbox Series y PC mediante Game Pass Ultimate y PC Game Pass, pero no estará incluido en Game Pass Premium durante su estreno.

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El 4 de septiembre será el turno de Dice a Million, que se sumará a Game Pass Premium después de haber estado incluido en otros niveles de suscripción. Estará disponible para PC, Xbox Series, dispositivos portátiles compatibles y juego en la nube. Es un roguelike de construcción de mazos: las partidas cambian con cada intento y el jugador prepara una combinación de cartas o habilidades para avanzar.

Call of Duty: Black Ops Cold War llegará el 8 de septiembre a PC, consolas Xbox y nube. El shooter en primera persona estará incluido en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass, por lo que será uno de los lanzamientos con acceso más amplio dentro de esta tanda.

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El 10 de septiembre se incorporarán dos propuestas diferentes. The Royal Writ es un roguelike medieval para PC, Xbox Series, dispositivos portátiles y nube. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, la versión más reciente del juego de lucha, estará disponible en PC, Xbox Series y mediante streaming. Ambos títulos formarán parte de Ultimate, Premium y PC Game Pass.

RuneScape: Dragonwilds cerrará el calendario el 15 de septiembre. La aventura cooperativa combina exploración, supervivencia y crafting, término que describe la creación de herramientas y objetos a partir de recursos recogidos durante la partida. Llegará a PC, Xbox Series y nube para los suscriptores de Ultimate, Premium y PC Game Pass.

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Diferencias entre planes y contenido extra

La selección de septiembre no estará distribuida de la misma manera en todos los niveles. SpeedRunners 2: King of Speed será la principal excepción: entrará desde el día de lanzamiento en Ultimate y PC Game Pass, pero quedará fuera de Premium en ese momento. Dice a Million recorrerá el camino inverso y ampliará su disponibilidad con su llegada a Premium.

Los cuatro juegos restantes con fecha (Call of Duty: Black Ops Cold War, The Royal Writ, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage y RuneScape: Dragonwilds) estarán incluidos en los tres planes indicados por Microsoft. La compatibilidad concreta cambia según cada caso, especialmente en dispositivos portátiles y juego en la nube, por lo que los usuarios deberán revisar la ficha de cada título antes de descargarlo.

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La actualización también incluirá un paquete de recompensas para Aniimo. El contenido podrá reclamarse como una ventaja adicional de la suscripción, aunque Microsoft remitió a Xbox Wire para consultar sus componentes y condiciones específicas.

RuneScape: Dragonwilds, de Jagex.

Diez juegos abandonan el catálogo

La renovación tendrá una salida numerosa el 15 de septiembre. Ese día dejarán Xbox Game Pass Commandos: Origins, Cricket 24, Cyberpunk 2077, Dead Cells, Deep Rock Galactic Survivor, Frostpunk 2, Mullet Madjack, Spiritfarer, Superliminal y Train Sim World 5.

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En el caso de Commandos: Origins, Cricket 24, Dead Cells, Deep Rock Galactic Survivor, Mullet Madjack, Spiritfarer, Superliminal y Train Sim World 5 se retirarán de sus versiones para PC y consolas, además del acceso desde la nube cuando corresponda. Cyberpunk 2077 saldrá del catálogo de consola y streaming, mientras que Frostpunk 2 dejará específicamente la biblioteca de PC.

Los suscriptores podrán seguir utilizando estos juegos hasta el 15 de septiembre. Antes de la retirada, tendrán la opción de comprarlos con un descuento de hasta el 20%, según el título, para conservar el acceso después de que abandonen el catálogo.

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