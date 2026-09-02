Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

Siddhartha comenzó una nueva etapa musical con Radio Nostalgia, su más reciente álbum de estudio lanzado el pasado julio

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Este 2 de septiembre, Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido simplemente como Siddhartha, brindó una conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes, mismo recinto en el que el 3 y 4 de septiembre interpretará varios temas de su más reciente álbum Radio Nostalgia con un lleno total.

En este breve intercambio, el músico de 49 años comenzó respondiendo a una de las dudas que más llama la atención de su público: la relación de su música con su hijo Mar, el cual nació en 2021 y comparte con la ex-youtuber, Yuya (cuyo nombre real es Mariand Castrejón Castañeda).

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Siddhartha brindó una conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes donde compartió detalles de sus próximos shows (Créditos: Uriel Monterrubio)

Siddhartha confesó que, hasta el momento, el nacimiento de su hijo no ha afectado de manera dramática su forma de crear arte; por otro lado, sí ha generado un cambio de actitud ante la vida.

“Uno de los cambios (más importantes) es que tienes a alguien más adelante de ti y es un sentimiento genuino que te da felicidad, hacer feliz a alguien (...) No sé si tenga una influencia directa en la música pero sí en lo anímico”, aseguró Siddhartha.

Cabe mencionar que, tras el nacimiento de Mar, el intérprete lanzó la canción “Paraíso Lunar”, la cual fue un regalo para Yuya y su hijo, un reflejo del antes y el después que supuso para él convertirse en padre.

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Además, Siddhartha reveló en entrevistas anteriores que su nuevo álbum tiene influencia flamenca gracias a la obsesión que el pequeño Mar generó tras un viaje España, lo que demuestra cómo, de manera casi inconsciente, su hijo está en muchos aspectos de su arte.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de los Deportes, Siddhartha reflexionó sobre el impacto que tiene su hijo Mar en su vida y en su arte

Otro punto importante de Radio Nostalgia viene del mismo título del álbum: la relación que tiene Siddhartha con un sentimiento tan fuerte y confuso como lo puede ser la nostalgia.

En la conferencia, Sid fue muy claro con su forma de vivir su vida y su arte: en el presente. Incluso reiteró que no se arrepiente de ninguna decisión del pasado, pues cada una lo llevó a convertirse en uno de los artistas más celebrados de la última década y, por supuesto, un feliz padre de familia.

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“El pasado es algo que, evidentemente, nos ayuda a ver a través de todo lo que hemos vivido, pero yo soy una persona del presente. Me gusta estar parado aquí en este lugar y no asumir ni echar la culpa a nada que haya sucedido antes”.

Más adelante en el intercambio con los medios, Siddhartha habló de la razón detrás de hacer dos shows en el Palacio de los Deportes, mismos que ya se encuentran agotados. La incógnita nace a partir de que la última vez que el músico se presentó en la CDMX, escogió el Auditorio Nacional como recinto con una enorme acogida; ¿qué hay detrás de este cambio de sede? esto dijo Sid:

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“El Auditorio Nacional es un ícono en el mundo. Tocar ahí ya es un privilegio pero quizá no hay espacio suficiente para lo que cabría en dos palacios. Pero habría que hacer un show ahí solo por el placer de hacerlo”.

Al hablar de cómo se gestó la idea de dos shows en el Palacio de los Deportes, Siddhartha adelantó que ya prepara un show en 2027 en el Estadio GNP

De manera exclusiva, Siddharta confesó que ya hay planes para regresar al Estadio GNP (antes Foro Sol), donde en diciembre de 2023 brindó uno de sus shows más grandes hasta la fecha.

“Ahora que nos acaban de anunciar el segundo sold out, también me estaban diciendo que vamos a abrir una fecha (para el estadio GNP) el próximo año; todavía no tengo detalles pero haremos un Estadio GNP, así que seguiremos la misma ruta (de la gira anterior)”.

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Antes de despedirse de los medios, Siddhartha recibió de parte del Director de Sony Music México, Roberto López, un reconocimiento de todos sus logros como artista bajo el sello musical.

La conferencia de prensa finalizó con la entrega de un reconocimiento a Siddhartha por su trayectoria bajo el sello de Sony Music (Créditos: Uriel Monterrubio)

Evidentemente emocionado, Sid agradeció el reconocimiento y recordó su infancia viendo a otros artistas recibiendo estos cuadros que lucen las certificaciones que sus discos obtenían, soñando con algún día ser parte de esta élite artística.

“Ahora que lo tengo, seguramente mi esposa no me dejará ponerlo tan cerca de la puerta”, bromeó Siddharta, quien además de prepararse para dos noches históricas en el Palacio de los Deportes, hoy se consagra como uno de los nombres más importantes del rock mexicano.

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