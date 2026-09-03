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David Byrne vuelve a la carrera del Oscar con una canción escrita solo con frases de Elon Musk: todo sobre “Let Me Sell You a Dream”

El exlíder de Talking Heads compuso junto a Daniel Pemberton un tema para la película de Alex Gibney

David Byrne entra en la carrera al Oscar con una canción para el documental sobre Elon Musk
David Byrne volvió a la carrera por el Oscar con “Let Me Sell You a Dream”, la canción original del documental Musk de Alex Gibney sobre Elon Musk (REUTERS)
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David Byrne volvió a la carrera por el Oscar con una canción original compuesta para Musk, el documental de Alex Gibney sobre el empresario Elon Musk.

El tema, titulado “Let Me Sell You a Dream”, suena dentro de la película y quedó habilitado como candidato en la categoría de mejor canción original.

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El músico, líder de la banda Talking Heads, escribió el tema junto al compositor de la película, Daniel Pemberton, nominado al Oscar por su trabajo en Spider-Man: un nuevo universo y El juicio de los 7 de Chicago.

La letra no requirió invención literaria: se construyó a partir de declaraciones públicas de Musk.

“Pedí buenas citas del marciano y encontré más en internet. Estoy seguro de que a él le encanta soltar esas declaraciones extravagantes, y esas se convirtieron en la letra. Todas son sus propias palabras. Sin editorializar. Directamente de la boca de ese hombre a la mía”, explicó Byrne en declaraciones a Variety.

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La letra del tema musical se construyó con declaraciones públicas de Musk, según explicó el músico (Europa Press)
La letra del tema musical se construyó con declaraciones públicas de Musk, según explicó el músico (Europa Press)

El director del documental, conocido por Enron: The Smartest Guys in the Room y Going clear: cienciología y la prisión de la fé, describió el proceso creativo y su entusiasmo por la colaboración.

“Estaba encantado cuando David aceptó escribir, junto con nuestro compositor Daniel Pemberton, e interpretar la canción final de la película. Soy un gran admirador suyo”, afirmó Gibney a Variety.

El director agregó que David Byrne “profundizó en los propios dichos de Musk para llegar a una poesía sardónica y pegadiza, extremadamente dura”.

Según Gibney, el resultado, “Let Me Sell You a Dream”, es “contundente”.

Una eventual nominación constituiría el regreso de Byrne a la contienda por el Oscar casi cuarenta años después de su única estatuilla, obtenida en 1988 por la mejor banda sonora original de El último emperador, compartida con Ryuichi Sakamoto y Cong Su.

David Byrne escribió la canción junto a Daniel Pemberton, compositor nominado al Oscar por "Spider-Man: un nuevo universo" y "El juicio de los 7 de Chicago" (REUTERS/Eric Gaillard)
David Byrne escribió la canción junto a Daniel Pemberton, compositor nominado al Oscar por "Spider-Man: un nuevo universo" y "El juicio de los 7 de Chicago" (REUTERS/Eric Gaillard)

El músico también recibió una nominación a mejor canción original en la edición de 2023 por “This Is a Life”, tema de Todo, en todas partes, al mismo tiempo escrito junto a Mitski y Son Lux.

Pemberton, por su parte, ya cuenta con antecedentes en la categoría: fue nominado en 2021 por “Hear My Voice”, canción coescrita con Celeste para El juicio de los 7 de Chicago.

Musk tiene una duración de 235 minutos y constituye, según Gibney, un “examen definitivo y sin retoques” del empresario.

La distribuidora Bleecker Street estrenará la película en salas de Estados Unidos el 16 de octubre, fecha que habilita su elegibilidad para competir por el Oscar a mejor canción original en la ceremonia de 2027.

Antes de su estreno comercial, el filme tendrá su presentación mundial fuera de competencia en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 8 de septiembre, y luego continuará su recorrido en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Alex Gibney afirmó que David Byrne e interpretar la canción final de Musk junto a Daniel Pemberton fue parte central del cierre creativo del documental (REUTERS/Nadja Wohlleben)
Alex Gibney afirmó que David Byrne e interpretar la canción final de Musk junto a Daniel Pemberton fue parte central del cierre creativo del documental (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Alex Gibney reveló en marzo de 2023 que llevaba varios meses trabajando en el proyecto.

Elon Musk respondió entonces en su cuenta de la red social X y predijo que la producción sería “un ataque encubierto”.

El director replicó en la misma plataforma con una pregunta directa: “¿cómo lo sabrías?”.

El equipo de producción de Musk incluye, además de Gibney, a Jessie Deeter y Erin Edeiken por Jigsaw Productions, Dana O’Keefe por Double Agent, Joey Marra y Zhang Xin por Closer Media, y Nick Shumaker y Jessica Grimshaw por Anonymous Content.

Ronan Farrow y Lawrence Wright completan el equipo de productores.

En paralelo a este proyecto, David Byrne también trabaja en una película-concierto filmada en formato 70 milímetros y dirigida por Brady Corbet, realizador nominado al Oscar por El brutalista.

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