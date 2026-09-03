El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para 2027

Pierre Gasly se mostró conforme por la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

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Franco Colapinto desembarcó en el Gran Premio de Italia con la tranquilidad de haber sido confirmado por Alpine como dupla con Pierre Gasly en la Fórmula 1 para la próxima temporada. En la antesala de la carrera en el mítico trazado de Monza, el piloto francés respaldó la decisión de la escudería de mantener al argentino en su butaca para el 2027.

“Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos con el equipo, en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos”, comentó el corredor de 30 años en la conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1. Desde su irrupción en la séptima fecha de la temporada 2025 en lugar de Jack Doohan, Colapinto y Gasly compartieron pista como compañeros en 30 Grandes Premios de la Fórmula 1. Tras el complejo final de la campaña pasada, la dupla mantiene a Alpine en la sexta plaza del Campeonato de Constructores.

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Respecto al trabajo interno y la experiencia que incorporó Colapinto desde su arribo al team con sede en Enstone, Gasly remarcó la notable evolución del argentino: “Creo que él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y sí, me alegro por él. Espero que podamos seguir aportando puntos al equipo y ofreciendo el mejor rendimiento”.

Colapinto y Gasly llevan 30 Grandes Premios juntos como dupla de Alpine (REUTERS/Andrew Boyers/File Photo)

En el plano deportivo, Gasly se refirió al importante paquete de actualizaciones que Alpine introdujo en su monoplaza en el pasado Gran Premio de Países Bajos. “Fue un buen paso adelante en Zandvoort. Terminamos octavos en la sprint y décimos el domingo. Creo que fue complicado realmente sacarles el máximo provecho, al ser un fin de semana con formato sprint. Pero creo que aprendimos mucho y me siento más cómodo en el coche, con más potencial”, argumentó el francés.

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En esta misma línea, marcó una diferencia respecto de la primera parte del año: “Siento que antes del verano habíamos quedado por detrás del top 10 y no teníamos todo el potencial para luchar por los puntos. Y ahora estamos nuevamente ahí arriba. Así que sí, estoy entusiasmado y con ganas de que llegue este fin de semana”.

A diferencia de Zandvoort, Colapinto contará con el paquete de ocho actualizaciones en su monoplaza para la carrera en Monza. “Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande”, remarcó el argentino en diálogo con el portal especializado Motorsport.

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Alpine anunció que Franco Colapinto seguirá en Alpine para la temporada 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

“Los números lo demuestran, así que esa es la parte más importante, y definitivamente ha sido la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año. Así que creo que es algo muy positivo en ese sentido. Tenemos que ver cómo funciona aquí en Monza, pero en Zandvoort fue un gran paso adelante y, nuevamente, muy, muy positivo. Y, por supuesto, estamos agradecidos al equipo por el esfuerzo. Hemos tenido momentos difíciles con las mejoras este año, pero esta parece ser muy positiva”, analizó el joven de 23 años sobre las mejoras del monoplaza.

Sin embargo, Colapinto anticipó una compleja presentación por las características del trazado y la gestión de la energía: “Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos. Probablemente sea bastante doloroso si esperás tener las velocidades máximas del año y finalmente no será así. Probablemente sea una de las velocidades máximas más bajas del año porque te quedás sin energía. Espero que haya buenas batallas”.

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Horas antes de la actividad en pista, Colapinto protagonizó una escena llamativa al encontrarse con una réplica a tamaño real de Rayo McQueen instalada como parte de los festejos por los 20 años de la película Cars. Al inclinarse para observar el vehículo más de cerca, se le cayó el agua del termo que llevaba y se alejó entre risas. La secuencia quedó registrada en un video difundido por el equipo en redes sociales. “¡El Rayo McQueen!”, exclamó el piloto argentino. “Ay, me encantaría manejarlo. Mira a McQueen. No, sí, sí. Me encanta. ¿Puedo manejarlo?”, dijo antes de acercarse a inspeccionarlo.

El Gran Premio de Italia se desarrollará con formato tradicional, sin sprint. El viernes 4 de septiembre habrá dos prácticas libres, a las 7.30 y 11.00 de Argentina. El sábado 5 se correrá la tercera práctica a las 7.30 y la clasificación a las 11.00, que definirá la grilla para la carrera del domingo 6 a las 10.00.

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