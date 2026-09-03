Sociedad

Buscan a Mariano Martínez, un joven que desapareció en La Plata: qué dijeron los padres

La familia recibió una foto del joven y estaría en Córdoba. Salió de su casa el lunes por la mañana para entregar un trabajo de arquitectura en la UNLP

Mariano Martínez, el joven que desapareció en La Plata y estaría en Córdoba
Mariano Martínez, el joven que desapareció en La Plata y estaría en Córdoba
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Mariano Martínez, de 21 años, permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, luego de retirarse de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde había ido a entregar un trabajo. Sin embargo, mientras se despliega la búsqueda, este jueves, pasadas las 14:30, los padres confirmaron ante los medios que recibieron una foto desde Córdoba, en la que su hijo estaría en un local de sushi. La misma sería del martes, por lo que aún no es oficial su hallazgo.

“A mí me pasó la foto nomás el de la DDI y me dijo: ‘Sí, ese es Mariano, el de la foto”, explicó el padre. “La foto dice que es del día martes, es lo más cercano que tenemos de todo”, amplió en diálogo con la prensa. El momento es de cuando el joven fue a una casa de sushi en busca de trabajo. Dejó un currículum.

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Los padres también contaron que ellos afirmaron que el joven de la foto se trataba de Mariano, pero no recibieron más información ni respuesta oficial de que lo hayan encontrado hoy.

El joven, oriundo de Berazategui, dejó pistas de su recorrido a través de cámaras de seguridad y el uso de su tarjeta SUBE, pero desde que las autoridades ubicaron su presencia en la zona de Constitución. Desde allí, perdieron su rastro hasta este jueves con la información de su presencia en Córdoba.

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Buscan a Mariano Martínez
La supuesta foto de Mariano Martínez que mostró su familia. La habrían enviado desde Córdoba

Cuando fueron consultados por su viaje a Córdoba, Alicia y Gustavo, la madre y el padre, no encontraron respuestas. “No sé, yo lo que estaba hoy analizando después de todo esto, cuando apareció que está en Córdoba, es que capaz se quiere ir y está buscando trabajo porque se quiere ir a vivir allá”, dijo el padre.

En cuanto al ambiente familiar, aseguraron que había una buena relación con su hijo, por lo que también sorprende que se quiera ir. “Estaba todo bárbaro, no tuvimos ninguna discusión. Hasta le dijo a la mañana: ‘chau mamá, me voy’”, remarcó.

Ahora, la familia aguarda por la confirmación oficial por parte de las autoridades para saber si lograron dar con el paradero de Mariano y que les aseguren que está sano y con vida.

Qué se sabe hasta ahora de su búsqueda

El estudiante había dedicado gran parte del fin de semana a preparar la entrega. El lunes salió de su casa alrededor de las 8 con un bolso que contenía las láminas del trabajo y llegó a la facultad cerca de las 9. Allí les dijo a sus compañeros que se sentía descompuesto, le entregó el material a uno de ellos y se retiró del lugar.

Al mediodía, cuando la familia intentó comunicarse con él para saber cómo le había ido, Mariano no respondió los mensajes. Con el paso de las horas y sin señales del joven, sus padres comenzaron a reconstruir sus movimientos con la ayuda de cámaras de seguridad y el registro de la tarjeta SUBE.

Esa reconstrucción permitió establecer que, tras salir de la facultad, se dirigió a Punta Lara, en el partido de Ensenada, un destino que, según su madre, no formaba parte de sus recorridos habituales. Las cámaras lo captaron mientras caminaba por la avenida Almirante Brown y luego se dirigía hacia una parada de la línea 275, colectivo que tomó para regresar a La Plata.

El video muestra al joven en Punta Lara, uno de sus paradas en su recorrido hasta Córdoba

Fue en ese trayecto, a las 14.35, cuando Mariano envió el único mensaje del día. Se lo escribió a su hermano Lucas, de 19 años, y le compartió la contraseña de su computadora. “Luquita, tomá, acá te mando la clave”, recordó su madre, Alicia, en diálogo con TN.

Gustavo, el padre del joven, precisó el contenido exacto del mensaje: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’”, y agregó que su hijo había escrito: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

Para los padres, ese mensaje adquirió un significado particularmente inquietante. “Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva. Eso nos asustó mucho”, expresó Alicia.

A las 16.17 de ese lunes, Mariano abordó un tren de la línea Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se cruzó con un compañero, que descendió en la estación Hudson, mientras el joven continuó su recorrido hasta la terminal porteña. Desde allí, no lograron saber nada de su recorrido hasta la última aparición en Córdoba.

Alicia describió la incertidumbre que atraviesa la familia desde entonces. La mujer relató que le transfirió dinero a su hijo, aunque el teléfono permanece con los datos apagados y ningún mensaje obtuvo respuesta.

La madre remarcó además que la desaparición contradice por completo la conducta habitual del joven. “No falta un sábado de mi casa, no falta un domingo, no pasa una noche fuera de mi casa”, sostuvo, y reclamó avances en la causa judicial.

En diálogo con El Trece, Alicia hizo un pedido directo dirigido a Mariano: “Si te arrepentiste y no querés seguir la carrera, no nos importa si estudiás o no. Yo sé que me decías siempre que la carrera la habías elegido vos. Te queremos con todo el corazón, no hagas una locura, no sientas vergüenza, vení y hablá con nosotros, yo vivo por vos. Te quiero ver”.

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