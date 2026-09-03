Capcom muestra ‘Monster Hunter Wilds: Ascendance’ y confirma su estreno en 2027

Monster Hunter Wilds presenta un nuevo tráiler.

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Capcom presentó el 3 de septiembre de 2026 un nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds: Ascendance, la próxima expansión de su juego de cacería, durante una edición de State of Play previa al Tokyo Game Show. El contenido descargable llegará en algún momento de 2027 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series, aunque todavía no tiene un día ni un mes confirmados.

Un dragón antiguo amenaza las Tierras Prohibidas

El avance sitúa nuevamente la acción en las Tierras Prohibidas, donde cazadores y habitantes deberán enfrentarse a un nuevo peligro. La principal criatura presentada es un dragón antiguo que ataca sin previo aviso y aparece descrito como una encarnación de la tormenta y la destrucción.

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El tráiler no revela el nombre del monstruo ni detalla sus ataques, pero sus apariciones lo señalan como una de las amenazas centrales de la expansión. Los dragones antiguos ocupan un lugar particular dentro de la franquicia: son criaturas extremadamente poderosas cuyas habilidades pueden alterar ecosistemas enteros y obligar a los jugadores a preparar equipamiento específico antes de combatirlas.

El dragón podría no ser el único problema de la nueva historia. Algunas escenas muestran criaturas de aspecto antinatural que parecen emerger de los cadáveres de otras bestias. Capcom no explicó qué son, cómo se originan o si tendrán relación directa con el antagonista principal, por lo que esos detalles permanecen abiertos después del avance.

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La presencia de estos monstruos también amenaza a las comunidades nativas de la región y a la sociedad de cazadores. La historia volverá a involucrar a varios personajes secundarios que acompañaron al protagonista durante la campaña original, junto con nuevas caras cuya identidad todavía no fue revelada.

Nuevos desafíos y mecánicas de caza

Capcom confirmó que Ascendance incorporará nuevos monstruos, desafíos y mecánicas de caza. El anuncio no especificó cuántas criaturas serán añadidas ni detalló los cambios jugables, pero el término mecánicas puede abarcar nuevas herramientas, interacciones con el entorno o sistemas utilizados durante los enfrentamientos.

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El foco del tráiler está puesto en la nueva amenaza y en el regreso a las Tierras Prohibidas. Las imágenes permiten anticipar el tono de la historia, aunque todavía faltan datos sobre posibles armas, armaduras, zonas adicionales o misiones. Ninguno de esos contenidos fue confirmado en la presentación.

Ascendance será una expansión del juego principal y no un lanzamiento independiente. Esto significa que los jugadores deberán tener una copia de Monster Hunter Wilds para acceder al nuevo contenido. Capcom tampoco informó si será necesario completar la campaña base o alcanzar un rango determinado antes de iniciar las nuevas misiones.

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Monster Hunter Wilds - SGF

Plataformas y ventana de lanzamiento

Monster Hunter Wilds: Ascendance estará disponible en las mismas plataformas que recibieron el título original: PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Series. No se anunció una versión para consolas de la generación anterior ni para otros sistemas.

Monster Hunter Wilds debutó el 28 de febrero de 2025 en esas tres plataformas. La expansión tiene ahora una ventana de lanzamiento fijada para 2027, pero el anuncio no incluyó información sobre su precio, ediciones, reservas o una posible fase de prueba.

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La distancia entre la presentación y el estreno deja pendiente una espera que podría extenderse durante buena parte de 2027. Capcom deberá precisar más adelante la fecha y el contenido completo de Ascendance; por ahora, los datos confirmados son el regreso de personajes conocidos, la incorporación de nuevas caras, más mecánicas de caza y la llegada de criaturas relacionadas con cadáveres de otros monstruos.