El torneo internacional de surf junior reunirá en El Salvador a más de 480 atletas de 56 delegaciones

Más de 480 atletas de 56 delegaciones participarán en el Torneo Internacional de Surf Junior en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas / ARCHIVO)

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Más de 480 atletas, con edades entre ocho y dieciocho años y representantes de 56 delegaciones internacionales, participarán en el Torneo Internacional de Surf Junior que se realiza en El Salvador.

El evento contempla la presencia de familiares de los deportistas y la participación de la diáspora salvadoreña, así como de visitantes nacionales.

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Por primera vez, el torneo incluye un taller fotográfico internacional coordinado por el colectivo Witness, con quince fotógrafos internacionales y quince nacionales.

Además, se desarrollan actividades paralelas como clases gratuitas de yoga, calistenia y música en vivo, que requieren inscripción previa a través de las redes sociales de Surf City.

Las áreas habilitadas para el público permiten observar las competencias y participar en estas actividades. Las zonas reservadas están destinadas únicamente a los atletas y sus equipos, siguiendo los lineamientos de la Federación Internacional de Surf.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, indicó en entrevista con Frente a Frente que el público puede acceder de forma gratuita a las áreas designadas en las playas donde se desarrollan las competencias. Entre el cinco y el trece de septiembre se realizarán actividades abiertas, y la programación puede consultarse y reservarse en los canales oficiales del evento.

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Inversión internacional y generación de empleo

Durante la realización del torneo, se ha registrado la llegada de inversionistas extranjeros, principalmente de Europa, quienes han incrementado su participación en la zona costera. De acuerdo con Valdez, este tipo de eventos ha influido en la ocupación hotelera y la demanda de servicios turísticos, con altos niveles de ocupación en alojamientos y restaurantes.

El Torneo Internacional de Surf Junior en El Salvador incluye familiares de los deportistas, diáspora salvadoreña y visitantes nacionales. (EFE/Rodrigo Sura/ ARCHIVO)

Valdez expresó que estas inversiones buscan beneficiar a las comunidades locales, promoviendo la generación de empleo y facilitando el acceso público a playas y servicios turísticos. Los puestos de trabajo, según la ministra, se abren mediante procesos formales y se han habilitado nuevos accesos a espacios que previamente eran de uso restringido.

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Impacto de la seguridad en la atracción de eventos y crecimiento turístico

La ministra de Turismo señaló que el contexto actual de seguridad ha sido un elemento que ha facilitado la organización de eventos internacionales como el torneo de surf. Valdez sostuvo que la mejora en la seguridad es un factor a considerar para la llegada de inversionistas nacionales y extranjeros en el sector turístico.

La funcionaria explicó que la coordinación entre diversas instituciones estatales y el sector privado ha permitido ofrecer servicios y atención a delegaciones y visitantes. Según su exposición, la percepción de mayor seguridad es uno de los argumentos que consideran organizadores y empresas para elegir El Salvador como sede de eventos deportivos y turísticos.

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Agenda internacional y nuevas tendencias

Durante septiembre, El Salvador será sede de varios eventos internacionales. Del 25 al 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo, con la participación de la secretaria general de ONU Turismo y delegaciones internacionales. El eje del evento será la inteligencia artificial y los retos para el sector turístico.

El 8 de septiembre está programado el congreso internacional “Mujeres que viajan solas”, dirigido a tendencias del turismo femenino. Además, se trabaja en la implementación del sello Family Friendly y en la atención al turismo plateado, en colaboración con el despacho de la Primera Dama.

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El Salvador recibirá en septiembre el Día Mundial del Turismo con foco en inteligencia artificial y el congreso Mujeres que viajan solas. (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Valdez también informó sobre la llegada de vuelos directos desde Madrid y Barcelona, así como la visita de turoperadores de Europa y Estados Unidos. El objetivo, en palabras de la ministra, es ampliar la permanencia de los turistas y fomentar oportunidades para empresarios locales.

Hospitalidad nacional y formación del talento humano

Morena Valdez hizo referencia a la hospitalidad y la capacitación del talento humano en el sector turístico. Indicó que tanto el sector público como el privado participan en la formación de personal especializado, adaptando los servicios a diferentes perfiles de turistas, como jóvenes y personas mayores de cincuenta años.

La ministra resaltó el papel de la población local como anfitriona y mencionó la necesidad de fomentar valores como el respeto, la disciplina y el orden en la atención a los visitantes.

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