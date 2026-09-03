República Dominicana busca formar especialistas para enfrentar riesgos sanitarios en el agro

El sector agropecuario de República Dominicana requiere nuevos profesionales especializados en sanidad vegetal y animal ante el aumento de plagas, enfermedades y exigencias técnicas. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Guardar

El sector agropecuario de República Dominicana requiere nuevos profesionales especializados en sanidad vegetal y animal ante el aumento de plagas, enfermedades y exigencias técnicas que afectan a la producción. La demanda incluye expertos capaces de identificar riesgos, aplicar controles y acompañar a los productores en el uso de tecnologías y productos agrícolas.

La necesidad abarca al menos 20 profesionales con estudios de maestría en áreas como entomología, fitopatología, nematología y virología. Estas disciplinas permiten estudiar insectos, detectar enfermedades en cultivos, analizar organismos como los nematodos y examinar virus que pueden afectar plantas, semillas y cosechas.

PUBLICIDAD

Las declaraciones fueron publicadas por Diario Libre durante la apertura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, que se desarrolla del 2 al 4 de septiembre en Bávaro, Punta Cana. La actividad reúne a productores, empresarios, autoridades, académicos y representantes de organismos internacionales para discutir las necesidades de capacitación del agro dominicano.

La agropecuaria dominicana demanda al menos 20 profesionales con maestría en entomología, fitopatología, nematología y virología. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)

La sanidad vegetal requiere expertos en plagas, enfermedades y virus

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, señaló que la formación en sanidad se volvió una prioridad para reducir la vulnerabilidad del país frente a enfermedades que llegan desde otros territorios. El planteamiento se vincula con la necesidad de reforzar la vigilancia y la respuesta ante amenazas que pueden comprometer la producción nacional.

PUBLICIDAD

La entomología es una de las áreas señaladas. Los especialistas en esta rama estudian los insectos y ayudan a determinar cuáles especies pueden convertirse en plagas para cultivos como arroz, cacao, banano, plátano, frutas, vegetales y habichuelas. Su labor incluye la identificación de daños, la evaluación de métodos de control y la prevención de pérdidas en las plantaciones.

La fitopatología también figura entre las áreas requeridas. Estos profesionales se dedican al diagnóstico y control de enfermedades de las plantas, causadas por hongos, bacterias u otros agentes. Su trabajo resulta necesario para detectar problemas desde las primeras etapas y definir medidas que reduzcan su propagación.

PUBLICIDAD

Otra especialidad mencionada es la nematología, enfocada en el estudio de los nematodos, organismos microscópicos que pueden afectar las raíces y disminuir el rendimiento de los cultivos. A esta lista se suma la virología, que permite investigar virus y otros agentes subvirales con capacidad de dañar plantas y limitar la producción agrícola.

El XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario en Bávaro, Punta Cana, reúne a productores, autoridades y académicos para discutir la capacitación del agro dominicano.

Se necesitan veterinarios y técnicos para el uso de agroquímicos

La demanda de personal capacitado se extiende al manejo de agroquímicos. El sector requiere técnicos y profesionales que conozcan la aplicación adecuada de estos productos, sus riesgos y las medidas necesarias para proteger los cultivos, a los trabajadores y el entorno productivo.

En la actividad pecuaria, la necesidad apunta a más médicos veterinarios con maestrías en sanidad animal. Estos profesionales pueden atender enfermedades que afectan al ganado y otras especies de producción, además de fortalecer los controles preventivos y la atención de brotes.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Agricultura informó que incorporará a 504 jóvenes en un proceso de relevo generacional, mientras cerca de 800 servidores de la institución pasarán a pensión. Parte de los nuevos trabajadores apoyará el programa de extensión agropecuaria, encargado de llevar asistencia técnica y conocimientos actualizados a productores, sobre todo a pequeños agricultores.

La cartera también desarrolla cinco programas de formación especializada para 315 técnicos y profesionales. De ese grupo, 32 cursan una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial y 65 técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería participaron en una formación para capacitar a otros trabajadores del sector.

PUBLICIDAD

El encuentro prevé entregar al Poder Ejecutivo un documento con 10 necesidades prioritarias de la agropecuaria dominicana, entre ellas la formación de capital humano para responder a los retos sanitarios y productivos.