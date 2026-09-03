República Dominicana

República Dominicana busca formar especialistas para enfrentar riesgos sanitarios en el agro

La Junta Agroempresarial Dominicana advirtió que el sector necesita profesionales con maestría en entomología, fitopatología, nematología y virología para reforzar la detección de plagas, enfermedades y otros riesgos que afectan la producción nacional

El sector agropecuario de República Dominicana requiere nuevos profesionales especializados en sanidad vegetal y animal ante el aumento de plagas, enfermedades y exigencias técnicas. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El sector agropecuario de República Dominicana requiere nuevos profesionales especializados en sanidad vegetal y animal ante el aumento de plagas, enfermedades y exigencias técnicas. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
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El sector agropecuario de República Dominicana requiere nuevos profesionales especializados en sanidad vegetal y animal ante el aumento de plagas, enfermedades y exigencias técnicas que afectan a la producción. La demanda incluye expertos capaces de identificar riesgos, aplicar controles y acompañar a los productores en el uso de tecnologías y productos agrícolas.

La necesidad abarca al menos 20 profesionales con estudios de maestría en áreas como entomología, fitopatología, nematología y virología. Estas disciplinas permiten estudiar insectos, detectar enfermedades en cultivos, analizar organismos como los nematodos y examinar virus que pueden afectar plantas, semillas y cosechas.

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Las declaraciones fueron publicadas por Diario Libre durante la apertura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, que se desarrolla del 2 al 4 de septiembre en Bávaro, Punta Cana. La actividad reúne a productores, empresarios, autoridades, académicos y representantes de organismos internacionales para discutir las necesidades de capacitación del agro dominicano.

La agropecuaria dominicana demanda al menos 20 profesionales con maestría en entomología, fitopatología, nematología y virología. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)
La agropecuaria dominicana demanda al menos 20 profesionales con maestría en entomología, fitopatología, nematología y virología. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)

La sanidad vegetal requiere expertos en plagas, enfermedades y virus

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, señaló que la formación en sanidad se volvió una prioridad para reducir la vulnerabilidad del país frente a enfermedades que llegan desde otros territorios. El planteamiento se vincula con la necesidad de reforzar la vigilancia y la respuesta ante amenazas que pueden comprometer la producción nacional.

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La entomología es una de las áreas señaladas. Los especialistas en esta rama estudian los insectos y ayudan a determinar cuáles especies pueden convertirse en plagas para cultivos como arroz, cacao, banano, plátano, frutas, vegetales y habichuelas. Su labor incluye la identificación de daños, la evaluación de métodos de control y la prevención de pérdidas en las plantaciones.

La fitopatología también figura entre las áreas requeridas. Estos profesionales se dedican al diagnóstico y control de enfermedades de las plantas, causadas por hongos, bacterias u otros agentes. Su trabajo resulta necesario para detectar problemas desde las primeras etapas y definir medidas que reduzcan su propagación.

Otra especialidad mencionada es la nematología, enfocada en el estudio de los nematodos, organismos microscópicos que pueden afectar las raíces y disminuir el rendimiento de los cultivos. A esta lista se suma la virología, que permite investigar virus y otros agentes subvirales con capacidad de dañar plantas y limitar la producción agrícola.

Cultivo de arroz
El XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario en Bávaro, Punta Cana, reúne a productores, autoridades y académicos para discutir la capacitación del agro dominicano.

Se necesitan veterinarios y técnicos para el uso de agroquímicos

La demanda de personal capacitado se extiende al manejo de agroquímicos. El sector requiere técnicos y profesionales que conozcan la aplicación adecuada de estos productos, sus riesgos y las medidas necesarias para proteger los cultivos, a los trabajadores y el entorno productivo.

En la actividad pecuaria, la necesidad apunta a más médicos veterinarios con maestrías en sanidad animal. Estos profesionales pueden atender enfermedades que afectan al ganado y otras especies de producción, además de fortalecer los controles preventivos y la atención de brotes.

El Ministerio de Agricultura informó que incorporará a 504 jóvenes en un proceso de relevo generacional, mientras cerca de 800 servidores de la institución pasarán a pensión. Parte de los nuevos trabajadores apoyará el programa de extensión agropecuaria, encargado de llevar asistencia técnica y conocimientos actualizados a productores, sobre todo a pequeños agricultores.

La cartera también desarrolla cinco programas de formación especializada para 315 técnicos y profesionales. De ese grupo, 32 cursan una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial y 65 técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería participaron en una formación para capacitar a otros trabajadores del sector.

El encuentro prevé entregar al Poder Ejecutivo un documento con 10 necesidades prioritarias de la agropecuaria dominicana, entre ellas la formación de capital humano para responder a los retos sanitarios y productivos.

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