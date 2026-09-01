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La novedad que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y la decisión del equipo con Pierre Gasly

El piloto argentino tendrá en Monza el paquete de actualización que el francés disfrutó en Zandvoort

Franco Colapinto saldrá a pista en Monza con las actualizaciones que tuvo Gasly en Zandvoort (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto saldrá a pista en Monza con las actualizaciones que tuvo Gasly en Zandvoort (REUTERS/Jakub Porzycki)
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De cara al Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza, Alpine hizo oficial que Franco Colapinto correrá en el Templo de la Velocidad con el mismo paquete de actualizaciones que estrenó Pierre Gasly en Zandvoort. Una decisión con la que el equipo con sede en Enstone buscará que sus dos autos queden en igualdad técnica y puedan pelear por la zona de puntos en el trazado italiano en la nueva fecha de la Fórmula 1.

La mejora que ahora recibirá el argentino incluye ocho elementos y representa la intervención técnica más importante de la escudería en los últimos meses. El objetivo con estas actualización en el A526 del argentino es corregir la pérdida de competitividad que venía mostrando el monoplaza ya en el cierre de la primera parte de la temporada.

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Alpine llegará a la cita en el circuito después de introducir en el Gran Premio de los Países Bajos el nuevo paquete en el auto de Gasly. El equipo consideró que ese estreno fue un paso adelante en rendimiento y ahora decidió trasladarlo ahora al coche de Colapinto.

El director de Alpine F1 explicó que la evaluación interna fue positiva pese al resultado final no fue el esperado, más allá que el piloto francés acabó en el puesto 10 y sumó un punto para el Campeonato de Constructores. “Volvemos a Monza tras un retorno positivo a las carreras en Zandvoort. De hecho, al final nos quedamos un poco decepcionados por habernos llevado solo dos puntos ya que, viendo las circunstancias del domingo, probablemente era posible algo más”, explicó Steve Nielsen.

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Nielsen también detalló el efecto que el equipo espera de las piezas que ahora montará Colapinto. “La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó según lo esperado, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”.

Cuatro hombres con vestimenta del equipo Alpine posan sonrientes junto a una mesa con un cuadro y una pantalla azul de fondo
Franco Colapinto junto a Gasly, Flavio Briatore y Nielsen (Alpine)

Con ambos monoplazas bajo las mismas condiciones técnicas, la escudería confía en dar un salto de rendimiento en el trazado italiano. “Esto debería darnos la plataforma para tener a ambos autos ahí arriba y compitiendo por puntos, pero sabemos que tenemos más trabajo por hacer para extraer el máximo de nuestro paquete”.

“Han sido un par de semanas bastante ocupadas para mí desde que volvimos a competir en Zandvoort tras el parón veraniego. Estoy encantado de que, en el intervalo antes de Monza, el equipo haya confirmado que me quedaré el próximo año, junto a Pierre. Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio y Steve por la confianza, y es increíble seguir en este equipo una temporada más. Hemos logrado muchos progresos importantes este año, tanto con el coche como con mi pilotaje, así que me alegra mucho que eso haya sido reconocido y continuaré dando lo mejor de mí para este equipo. Pero, por ahora, toda nuestra atención está en Monza y nuestra posición en el campeonato”, mencionó el número 43 en un comunicado que difundió el equipo.

“Hice mi debut en F1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí frente a los aficionados italianos. Este fin de semana será el primero en el que utilice nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre usó la última vez, y espero con ansias probarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana. El avance parecía prometedor y trabajaremos arduamente para adaptarnos lo más rápido posible a los cambios. Monza será una carrera muy interesante con esta generación de coches, las largas rectas combinadas con zonas de frenada muy fuertes podrían generar mucha acción, así que nos aseguraremos de prepararnos lo mejor posible para lograr un resultado positivo en el último doblete europeo”, agregó Colapinto en relación a tener las nuevas actualizaciones en su coche.

La otra novedad que tendrá Alpine durante el fin de semana en Monza es que Gasly cederá su asiento a Paul Aron en la primera práctica libre para que la escudería siga cumpliendo con la reglamentación vinculada a los pilotos novatos. “Tengo muchas ganas de volver a pilotar con el equipo. Estoy agradecido al equipo por darme la oportunidad de volver al volante tan pronto. Quedé muy satisfecho con mi sesión en Budapest y espero poder aprovecharla en esta ocasión, especialmente ayudando al equipo a comparar nuestro último paquete de mejoras, que ya he probado en el simulador”, dijo el estonio.

Colapinto buscará volver a pelear por los puntos en Monza (AP Foto/Darko Bandic)
Colapinto buscará volver a pelear por los puntos en Monza (AP Foto/Darko Bandic)

El núcleo de la evolución en el paquete está en el suelo del auto, que fue rediseñado con cambios integrales en la superficie inferior, la tabla central y los bordes laterales. Esa modificación busca generar más carga aerodinámica y encauzar con mayor eficiencia el flujo de aire. Entre las otras actualizaciones, el difusor también fue retocado para trabajar en conjunto con la nueva plataforma inferior. A la vez, los pontones y la parte posterior del chasis, adoptaron un perfil nuevo para funcionar en sintonía con el suelo.

La actualización incluyó además cambios en la geometría de los tambores de las ruedas traseras y en la estructura de impacto posterior. Esas modificaciones fueron pensadas para coordinar la salida del aire en la parte final del auto. El paquete se completa con ajustes en los flaps del alerón trasero para optimizar la eficiencia aerodinámica tanto en recta como en curvas rápidas.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Práctica libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 6 de septiembre

Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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