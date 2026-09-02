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Esto es lo que Harry Styles y Zoë Kravitz quieren para su boda: música en vivo y grandes fiestas

La pareja, comprometida desde abril, busca priorizar la presencia de familiares y amigos cercanos

Harry Styles y Zoë Kravitz quieren una boda íntima, pero planean “grandes fiestas”. (Grosby)
Harry Styles y Zoë Kravitz quieren una boda íntima, pero planean “grandes fiestas”. (Grosby)
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Harry Styles y Zoë Kravitz están preparando su boda con la intención de mantener una ceremonia pequeña e íntima, aunque las celebraciones posteriores serían más numerosas y estarían marcadas por la música y el baile, según una fuente citada por PEOPLE.

La pareja, que confirmó su compromiso en abril, ocho meses después de que comenzaran a surgir rumores sobre su relación, estaría priorizando la presencia de familiares y amigos cercanos por encima de los detalles tradicionales de una boda.

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Según dio a conocer la revista PEOPLE, un informante aseguró que ambos quieren compartir el momento con sus seres queridos y organizar celebraciones en las que puedan reunirse y bailar con las personas más cercanas.

“Zoë y Harry quieren tener música en vivo; eso es una parte importante de la boda para ellos. Además de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados”, señaló la fuente.

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Harry Styles y Zoë Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz desean solo invitar a su familia y amigos cercanos a la boda. (The Grosby Group)

Styles, de 32 años, y Kravitz, de 37 años, mantienen sus respectivas carreras en la música y el cine. De acuerdo con la misma fuente, pese a estar involucrados en sus actividades profesionales, ambos estarían adoptando una actitud relajada durante la planificación de su boda.

“No son muy exigentes cuando se trata de los detalles de la boda. Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos”, explicó el informante.

La pareja habría recibido con entusiasmo su compromiso. Según otra fuente citada por PEOPLE, Harry Styles y Zoë Kravitz están disfrutando de esta etapa y mantienen una relación en la que sus rutinas y estilos de vida se complementan.

“Están encantados de estar comprometidos. Son una pareja muy sólida. Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble”, dijo la fuente.

Zoe Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz saben compaginar sus estilos de vida. (The Grosby Group)

Los primeros rumores sobre una relación entre ambos surgieron en agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando juntos y tomados del brazo por las calles de Roma.

Un día después, el sitio Deuxmoi informó que habían sido vistos besándose en el restaurante Rita’s, en Londres, durante la semana anterior.

Cabe recordar que en mayo de este año se dio a conocer que Zoë Kravitz y Harry Styles estarían considerando celebrar una boda privada en el Reino Unido a finales de este año.

Según una fuente citada por Page Six, la pareja planea realizar “una boda pequeña” rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos, posiblemente “en el Reino Unido alrededor de Navidad”.

Harry Styles y Zoë Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vinculados en agosto de 2025. (The Grosby Group)

La relación entre Kravitz y Styles se ha mantenido en gran medida alejada de la atención pública desde que comenzaron los rumores sobre su romance en 2025.

La primera vez que fueron vinculados sentimentalmente fue en agosto de ese año, cuando fueron vistos juntos en Roma. Un mes después, volvieron a ser fotografiados en la capital italiana durante una salida en la que intercambiaron muestras de afecto.

Desde entonces, ambos han pasado temporadas juntos en Londres, ciudad donde el cantante ha mantenido una residencia temporal durante los últimos años.

De acuerdo con reportes del medio británico Mirror, la actriz también habría pasado las fiestas decembrinas del año pasado con el cantante en Cheshire, la ciudad natal del exintegrante de One Direction.

Harry Styles y Zoë Kravitz
Harry Styles y Zoë Kravitz pasaron juntos las fiestas decembrinas en 2025. (REUTERS)

Harry Styles se trasladó a Roma durante una pausa profesional de dos años después de concluir su gira Love On Tour en julio de 2023. Durante ese periodo, la pareja habría fortalecido su relación mientras permanecían fuera de los reflectores.

En abril de este año, Page Six informó que la actriz y el cantante se comprometieron. Una fuente citada por el portal aseguró que el ganador del Grammy estaba “completamente enamorado” de Kravitz y que “haría cualquier cosa por ella”.

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