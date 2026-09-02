Entretenimiento

Lionel Richie permanece en cuidados intensivos mientras se somete a análisis del corazón

El cantante ingresó a un hospital de St. Louis después de su presentación del sábado 29 de agosto y permanece bajo observación

Lionel Richie
Lionel Richie se somete a pruebas cardíacas tras sentirse mal durante su gira. (REUTERS)
Guardar

Lionel Richie permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos de St. Louis, Missouri, donde médicos realizan pruebas relacionadas con su estado cardíaco, según información obtenida por TMZ de fuentes cercanas a la situación.

El cantante, de 77 años, ingresó por cuenta propia al hospital después de su presentación del sábado por la noche en The Muny, en St. Louis.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las fuentes consultadas, Richie está siendo sometido a distintos estudios para determinar el origen de los problemas relacionados con el corazón y se espera que pueda recibir el alta médica el miércoles 2 de septiembre.

Lionel Richie podría salir del hospital el miércoles 2 de septiembre. REUTERS/Aude Guerrucci
Lionel Richie podría salir del hospital el miércoles 2 de septiembre. REUTERS/Aude Guerrucci

Inicialmente, fuentes señalaron que los médicos también evaluaban la posibilidad de una deshidratación leve. En ese momento, el artista esperaba abandonar el hospital el martes 1 de septiembre, pero su permanencia se extendió mientras continuaban las evaluaciones médicas.

PUBLICIDAD

La hospitalización ocurrió después de un concierto en el que, según personas presentes en el recinto, Lionel Richie mostró dificultades hacia el final de la presentación.

Durante la última canción del espectáculo, “All Night Long”, el intérprete pidió a su equipo que le llevara una silla para poder continuar sentado mientras terminaba la actuación.

El episodio fue registrado en video y posteriormente difundido por Storyful. Las imágenes muestran al artista sentado durante parte de la interpretación final de su concierto en St. Louis.

Lionel Richie necesitó sentarse para terminar su concierto. REUTERS
Lionel Richie necesitó sentarse para terminar su concierto. REUTERS

El ingreso hospitalario de agosto se suma a otro episodio de salud ocurrido durante la misma gira.

El pasado 24 de junio, Lionel Richie tuvo que interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado mientras se encontraba sobre el escenario.

Aquella presentación correspondía a la primera fecha de su gira. Durante el concierto, el cantante comentó al público que se sentía mareado y señaló que nunca antes había interpretado “Dancing on the Ceiling” sentado.

Lionel Richie
Durante uno de sus conciertos, Lionel Richie aseguró sentirse mareado y pidió sentarse para seguir cantando. (REUTERS)

Posteriormente se sentó frente a un piano para cantar “Three Times a Lady” y tomó una pausa no programada.

Tras el episodio, Lionel Richie pospuso dos conciertos consecutivos. Sus médicos le recomendaron descansar antes de retomar sus actividades y regresar a un estado de salud adecuado para continuar con sus compromisos profesionales.

La estrella regresó al escenario el 30 de junio y bromeó con el público diciendo: “Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?”, según TribLive .

“No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo”, dijo.

Richie posteriormente utilizó sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado. El 4 de julio publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció las muestras de apoyo que había recibido después de la suspensión de los conciertos.

Lionel Richie regresó a los escenarios tras el incidente en su concierto pasado. REUTERS/Mario Anzuoni
Lionel Richie regresó a los escenarios tras el incidente en su concierto pasado. REUTERS/Mario Anzuoni

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos. Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡vamos a festejar toda la noche!”, escribió.

Con una trayectoria de varias décadas, Richie alcanzó reconocimiento internacional como integrante de Commodores antes de iniciar una carrera como solista. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Hello”, “All Night Long”, “Say You, Say Me” y “Three Times a Lady”.

Por ahora, no se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre las razones específicas que llevaron a Richie a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos después de su presentación en St. Louis.

Temas Relacionados

Lionel Richieentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

Tras el fallecimiento del histórico luchador, su hijo compartió en Instagram un homenaje cargado de gratitud y reveló detalles de la última conversación que compartieron junto al socio Rich Rosen, centrada en SLAM Sports Bar, el emprendimiento que su padre no logró inaugurar

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

Cher se enfrenta a su nuera por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman

La cantante presentó documentos judiciales para oponerse a la petición de Marie Angela King, quien busca ser nombrada tutora legal del músico

Cher se enfrenta a su nuera por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

La actriz que da vida a la luchadora de Street Fighter en la nueva película relata que debía comer cada dos horas para ganar volumen muscular. Fue un esquema alimenticio extremo que la llevó al límite de su resistencia

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

Tras conocerse la cancelación de And Just Like That…, la actriz compartió en redes sociales una reflexión sobre el vínculo que mantuvo con la escritora neoyorquina desde el estreno original de la serie en 1998

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

El actor detalló en conversación con GQ algunas impresiones sobre el proyecto que graba actualmente en Londres, sin adelantar detalles concretos del argumento ni de los nombres que integran el reparto

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

DEPORTES

La estrella transgénero que quiere jugar en la WNBA e intensificó el debate: “No diré que no”

La estrella transgénero que quiere jugar en la WNBA e intensificó el debate: “No diré que no”

Riquelme, a fondo antes del Boca-Vélez por Copa Argentina: arbitrajes, refuerzos, La Bombonera y una frase especial sobre Messi

Del césped de Rhode Island al cemento de Nueva York: la historia del US Open, el Grand Slam que cambió de sedes, nombres y superficies

El presidente de la FIA, con Infobae: “Estoy empujando para que Argentina organice la Fórmula 1”

Tras una racha de cinco derrotas, Tsitsipas supera a Fils y vence a un top ten en el Abierto

TELESHOW

El momento hot de Moria Casán con Joaquín Ferreira, el actor que es Luis Vadalá en su serie: “Es el nuevo chongo argentino”

El momento hot de Moria Casán con Joaquín Ferreira, el actor que es Luis Vadalá en su serie: “Es el nuevo chongo argentino”

¿Fin del amor entre Furia, la ex Gran Hermano, y Nicolás Rodríguez?

Revelaron la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles de la fiesta

Valentina Cervantes publicó un collage con Enzo Fernández y sus hijos para decirle adiós a su vida en Londres

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá detienen a un hombre por falsificar documentos y quitarle una finca a un adulto mayor

En Panamá detienen a un hombre por falsificar documentos y quitarle una finca a un adulto mayor

Fiscalía de Costa Rica ordenó detener a dos jueces y una funcionaria del OIJ por presuntos vínculos con grupo ligado a alias “Diablo”

Los tres poderes del Estado izan la bandera y abren el mes patrio en Honduras

¡Con violines! La peculiar manifestación en Guatemala tras la destitución del director de la Orquesta de Formación Artística

Costa Rica mantiene suspensión de clases en 15 centros educativos por problemas de acceso seguro tras fuertes lluvias