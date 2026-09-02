Lionel Richie permanece en cuidados intensivos mientras se somete a análisis del corazón

Lionel Richie se somete a pruebas cardíacas tras sentirse mal durante su gira. (REUTERS)

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Lionel Richie permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos de St. Louis, Missouri, donde médicos realizan pruebas relacionadas con su estado cardíaco, según información obtenida por TMZ de fuentes cercanas a la situación.

El cantante, de 77 años, ingresó por cuenta propia al hospital después de su presentación del sábado por la noche en The Muny, en St. Louis.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, Richie está siendo sometido a distintos estudios para determinar el origen de los problemas relacionados con el corazón y se espera que pueda recibir el alta médica el miércoles 2 de septiembre.

Lionel Richie podría salir del hospital el miércoles 2 de septiembre. REUTERS/Aude Guerrucci

Inicialmente, fuentes señalaron que los médicos también evaluaban la posibilidad de una deshidratación leve. En ese momento, el artista esperaba abandonar el hospital el martes 1 de septiembre, pero su permanencia se extendió mientras continuaban las evaluaciones médicas.

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La hospitalización ocurrió después de un concierto en el que, según personas presentes en el recinto, Lionel Richie mostró dificultades hacia el final de la presentación.

Durante la última canción del espectáculo, “All Night Long”, el intérprete pidió a su equipo que le llevara una silla para poder continuar sentado mientras terminaba la actuación.

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El episodio fue registrado en video y posteriormente difundido por Storyful. Las imágenes muestran al artista sentado durante parte de la interpretación final de su concierto en St. Louis.

Lionel Richie necesitó sentarse para terminar su concierto. REUTERS

El ingreso hospitalario de agosto se suma a otro episodio de salud ocurrido durante la misma gira.

El pasado 24 de junio, Lionel Richie tuvo que interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado mientras se encontraba sobre el escenario.

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Aquella presentación correspondía a la primera fecha de su gira. Durante el concierto, el cantante comentó al público que se sentía mareado y señaló que nunca antes había interpretado “Dancing on the Ceiling” sentado.

Durante uno de sus conciertos, Lionel Richie aseguró sentirse mareado y pidió sentarse para seguir cantando. (REUTERS)

Posteriormente se sentó frente a un piano para cantar “Three Times a Lady” y tomó una pausa no programada.

Tras el episodio, Lionel Richie pospuso dos conciertos consecutivos. Sus médicos le recomendaron descansar antes de retomar sus actividades y regresar a un estado de salud adecuado para continuar con sus compromisos profesionales.

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La estrella regresó al escenario el 30 de junio y bromeó con el público diciendo: “Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?”, según TribLive .

“No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo”, dijo.

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Richie posteriormente utilizó sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado. El 4 de julio publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció las muestras de apoyo que había recibido después de la suspensión de los conciertos.

Lionel Richie regresó a los escenarios tras el incidente en su concierto pasado. REUTERS/Mario Anzuoni

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos. Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡vamos a festejar toda la noche!”, escribió.

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Con una trayectoria de varias décadas, Richie alcanzó reconocimiento internacional como integrante de Commodores antes de iniciar una carrera como solista. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Hello”, “All Night Long”, “Say You, Say Me” y “Three Times a Lady”.

Por ahora, no se han divulgado públicamente detalles adicionales sobre las razones específicas que llevaron a Richie a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos después de su presentación en St. Louis.

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