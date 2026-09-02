Nepal comenzó a realizar entierros masivos en fosas comunes mientras el número de muertos por las inundaciones supera los 1.000

El personal de seguridad se encuentra junto a los cadáveres de las víctimas de las mortíferas crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra, dentro de una fosa en el lugar de entierro masivo del bosque de Gokarna, en Katmandú (Nepal). 1 de septiembre de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

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La labor de rescate en la frontera entre Nepal y China continúa marcada por la urgencia y el dramatismo, mientras los equipos tratan de localizar a miles de personas entre el barro, las rocas y los escombros que dejaron las devastadoras inundaciones en el Himalaya. El último balance oficial reportó más de 1.000 víctimas mortales y casi 4.000 desaparecidos solo en Nepal, cifras que podrían aumentar a medida que los rescatistas logren acceder a las zonas más aisladas.

En este contexto, las autoridades de ambos países enfrentan un desafío doble: encontrar sobrevivientes y gestionar la recuperación de cuerpos en condiciones extremadamente adversas. La dificultad de acceso, sumada a los deslizamientos de tierra y la destrucción de la infraestructura, ralentizó los esfuerzos de socorro y generó preocupación por el destino de quienes no pudieron ser localizados.

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En Katmandú, la policía optó por enterrar decenas de cuerpos en fosas comunes bajo la lluvia, rodeando el área con alambre de púas y señalando las tumbas con lápidas numeradas. La mayoría de los cuerpos permanece sin identificar, por lo que las autoridades implementaron un sistema de referencia basado en muestras de ADN y fotografías de rasgos distintivos.

Cada cadáver recibió un número de referencia para facilitar la posterior reclamación por parte de las familias. “Guardamos muestras de ADN y registramos detalles visibles”, explicó un funcionario local, reflejando la magnitud del desafío en la gestión de la tragedia.

Agentes de la Fuerza de Policía Armada (APF) trasladan un cuerpo a la fosa en el lugar de enterramiento colectivo de Devghat, destinado a las víctimas de las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ocurridos en Chitwan, Nepal, el 1 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

El general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército nepalí, detalló que equipos de rescate, asistidos por expertos extranjeros, trabajan en distintas zonas de riesgo. Las imágenes difundidas por el ejército muestran a los rescatistas entrando en túneles obstruidos y vadeando entre el fango y el agua, en un intento por hallar indicios de vida. “Sentimos la urgencia de cada minuto”, reconoció Basnet, subrayando el peligro que representa el terreno inestable.

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Uno de los puntos más críticos de la emergencia se centra en los proyectos hidroeléctricos de Nepal. Las inundaciones dañaron al menos 12 instalaciones y se estima que unos 900 trabajadores están desaparecidos, con cerca de 500 atrapados dentro de los túneles, según las autoridades locales.

Mientras tanto, en el lado chino, los equipos se concentran en las áreas afectadas cerca del paso fronterizo del puerto de Gyirong, que quedó destruido. Se utilizan perros de búsqueda y maquinaria pesada para rastrear entre los escombros y despejar rutas de acceso para los suministros.

Personas colocan velas y flores en el lugar de entierro colectivo de Devghat para las víctimas de las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, mientras llueve en Chitwan, Nepal, el 1 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, se ha enviado un segundo lote de ayuda humanitaria a Nepal, que incluye drones, equipos para pruebas de ADN y sistemas de purificación de agua. Además, expertos chinos en análisis genético colaboran en la identificación de los cuerpos.

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Las cifras oficiales indican que al menos 11.814 personas fueron rescatadas hasta el momento. Para llegar a las comunidades más aisladas, los equipos de emergencia emplearon helicópteros y otras aeronaves, ya que las carreteras y puentes han sido destruidos o quedaron intransitables.

El piloto Bimal Sharma, quien sobrevoló la zona durante operaciones de rescate, relató: “Sentí como si estuviera volando sobre un paisaje completamente diferente”. Sharma agregó que notó el dolor y la desesperación en la mirada de los sobrevivientes. “Es desgarrador”, expresó.

Cadáveres de las víctimas de las mortíferas riadas y corrimientos de tierra yacen en una fosa del cementerio colectivo de Devghat, en Chitwan, Nepal. 1 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adnan Abidi)

El desastre se originó por el colapso de un glaciar en el Himalaya, que desató una avalancha de roca, hielo y agua de deshielo hacia los valles inferiores. Científicos que analizaron imágenes satelitales atribuyeron el fenómeno a la ruptura del lecho rocoso bajo el glaciar, generando un sismo de magnitud 5,2 e inundaciones súbitas que arrasaron viviendas, carreteras y puentes.

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El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, subrayó la dimensión del problema en un mensaje en redes sociales: “Este incidente ha puesto de manifiesto que los riesgos a los que nos enfrentamos en la región del Himalaya están aumentando debido al cambio climático”. Shah instó a la comunidad internacional a asumir el desafío de los desastres relacionados con el clima en la región.

Estos eventos llevaron a que la atención internacional se enfoque en la vulnerabilidad del Himalaya ante el calentamiento global y en la necesidad de reforzar los sistemas de alerta y respuesta ante emergencias naturales cada vez más frecuentes y destructivas.

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(Con información de Associated Press)