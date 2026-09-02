El USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente

El portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) se observa frente al puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, el 2 de septiembre de 2026 (ANTHONY WALLACE/AFP)

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El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln arribó este miércoles frente al puerto tailandés de Laem Chabang, cerca de Pattaya, tras casi 10 meses sin escalas en tierra para sus 5.000 tripulantes. El buque nuclear salió de California en noviembre de 2025 con destino al mar de China Meridional. Luego cambió de rumbo hacia Medio Oriente, antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron seis meses atrás (28 de febrero).

La escala será la primera oportunidad de desembarco desde noviembre para los marineros y marines que viajan a bordo. El portaaviones tiene prevista su partida para el domingo. El USS George Washington, con base habitual en Asia, relevó al Lincoln en Medio Oriente en agosto.

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La ciudad balnearia de Pattaya, que recibió a militares estadounidenses desde la guerra de Vietnam como destino de descanso, reforzó sus medidas de seguridad ante la visita de los tripulantes del USS Abraham Lincoln.

El alcalde Poramase Ngampiches informó que habrá autobuses para trasladar a los marineros entre el puerto y la ciudad hasta la salida del buque. “Vienen a relajarse”, escribió esta semana en una publicación de Facebook. “Nuestros preparativos se centrarán en la seguridad y en garantizar precios justos, para que no se aprovechen de ellos”, agregó el intendente.

Periodistas en la zona observaron la llegada del buque, que transporta a unos 5.000 efectivos, poco después de que el destructor USS Frank E. Petersen Jr. atravesara la zona portuaria.

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El portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) se observa frente al puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, el 2 de septiembre de 2026 (ANTHONY WALLACE/AFP)

Las autoridades prohibieron a los efectivos realizar actividades acuáticas, como paseos en motos de agua, y les vedaron el consumo de cannabis, pese a las leyes permisivas de Tailandia en esa materia. Poramase los invitó a visitar otros puntos de la ciudad, incluidos centros comerciales y lugares religiosos.

El alcalde señaló que hubo una reciente ofensiva contra las trabajadoras sexuales, aunque negó que la medida guarde relación con la llegada de los militares estadounidenses. Frente a un bar de la ciudad, un cartel recibió a los visitantes con el mensaje: “Bienvenidos todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Gracias por su servicio”.

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Gran parte de los militares prevé trasladarse a Pattaya, una ciudad costera cercana. Las autoridades de Pattaya señalaron que recibieron favorablemente la visita por su posible impacto en la economía local y reforzaron la seguridad para garantizar el desarrollo de la estadía.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses difundieron denuncias sobre el deterioro de las condiciones de vida y la salud mental de la tripulación, incluidos intentos de suicidio. Esas versiones generaron críticas a la guerra impulsada por el presidente Donald Trump contra Irán.

Los detalles del ataque de Estados Unidos a la Guardia Revolucionaria en Irán

Una aeronave militar lista para despegar, el mismo día en que el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) informó que fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo ataques contra objetivos militares iraníes (CENTCOM/Reuters)

El Ejército estadounidense atacó el martes instalaciones militares iraníes en una nueva ronda de bombardeos contra sistemas de defensa aérea, radares, activos marítimos, capacidades de minado y centros de comunicaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU (CENTCOM).

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La ofensiva constituyó la segunda serie de ataques en tres días y quebró un mes de relativa calma en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump se refirió a los ataques contra sistemas de radar iraníes en declaraciones a Fox News. “Esperamos hasta que estuviera casi construido y luego lo atacamos”, afirmó, en alusión a equipos que, según dijo, Teherán intentaba reconstruir tras bombardeos anteriores.

CENTCOM sostuvo que la operación respondió a recientes intentos del CGRI de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz y a agresiones contra militares estadounidenses desplegados en la región. El comando indicó que más de 50.000 efectivos estadounidenses operan en Medio Oriente.

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Después del comienzo de la ofensiva estadounidense, el CGRI lanzó misiles balísticos contra una base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos en la costa jordana del golfo de Aqaba.

(Con información de AFP)