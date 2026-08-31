El histórico club europeo que volvió a la carga por Mauro Icardi sobre el cierre del mercado de pases: “Sería increíble”

Icardi, con la casaca de su último club, el Galatasaray

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La Lazio volvió a la carga por Mauro Icardi con las horas contadas: el agente del delantero confirmó que el club romano es una opción “seria” a menos de 24 horas del cierre del mercado de pases en Europa.

Elio Letterio Pino, representante del delantero argentino, salió a dar la cara este lunes ante los micrófonos de Sky Sport y despejó parte del misterio que rodea el futuro de su cliente: “Estamos evaluando el mejor proyecto, que no es necesariamente el económico, sino también el de vida. Estamos considerando seriamente a la Lazio porque sería la elección de un club increíble”, declaró el agente. Las palabras llegaron en un momento clave: el martes 1° de septiembre, a las 20:00 horas, cierra el mercado de fichajes europeo para clubes, aunque los jugadores sin contrato —como Icardi— pueden negociar más allá de esa fecha.

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Esa ventana abierta para los agentes libres es, justamente, el marco en el que el ex capitán del Inter de Milán mueve sus fichas. A sus 33 años, el delantero de Rosario terminó su vínculo con el Galatasaray y desde entonces analiza propuestas sin apuro. No porque le sobre el tiempo, sino porque la urgencia del mercado formal no lo obliga a decidir antes del cierre.

Sin embargo, la reconversión de la pista romana no fue lineal. La Lazio ya había presentado semanas atrás una oferta de 2,5 millones de euros por temporada que no prosperó. Ahora, el club de la capital italiana retomó el contacto, y el portal especializado Calciomercato.it precisó que Icardi podría representar una alternativa concreta en caso de que Boulaye Dia (en negociaciones con el Rennes francés) deje el equipo antes del cierre. La variable del senegalés convierte la operación en condicional, pero no la descarta.

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El escenario europeo que rodea al rosarino se fue achicando en las últimas semanas. La Fiorentina fue la última puerta en cerrarse: su director deportivo, Fabio Paratici, lo tenía en carpeta como reemplazante de Moise Kean, quien se marcha al Como por 35 millones de euros. Pero, según el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el conjunto florentino avanzó con el portugués Beto Betuncal, del Everton, y dejó sin efecto cualquier posibilidad de negociación con el argentino. El Olympiacos, el Besiktas y el Real Betis también fueron opción, pero no avanzaron.

La salida del Galatasaray no fue sencilla. De acuerdo con lo publicado por Infobae sobre información del portal turco Fanatik, el propio jugador confesó ante su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador” del club. El detonante fue la propuesta de renovación que le acercaron: una reducción del 50% de su salario —de 10 millones de dólares anuales a cinco— y apenas un año de contrato. Icardi, que en Turquía marcó 77 goles, repartió 25 asistencias y levantó seis títulos de liga en 134 partidos, no aceptó.

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Con el bloque europeo casi sellado, en los últimos días habían empezado a sonar nombres de este lado del Atlántico. El Vasco da Gama tuvo contactos y el San Pablo cobró fuerza como candidato, aunque el periodista brasileño Jorge Nicola advirtió en su canal de YouTube que la operación sería “una locura” dado el perfil salarial del delantero y los problemas financieros del club paulista, que acumula hasta tres meses de atrasos en derechos de imagen de algunos de sus futbolistas desde abril.

Por ahora, la balanza se inclina hacia Europa y, dentro de ese continente, hacia Roma. Las declaraciones de Pino ante Sky Sport fueron concretas. Según el periodista Nicolo Schira, especializado en el mercado de pases, “Lazio ha ofrecido un contrato hasta 2028 a Mauro Icardi para intentar ficharlo como agente libre”. No dio cifras, pero el hecho de un lazo extendido puede terminar de tentar al atacante, que ya dejó su huella en el Calcio (brilló con las camisetas de la Sampdoria y del Inter) y ve Italia como un buen destino para asentarse junto a su pareja, la actriz María Eugenia Suárez. De hecho, hacia ese país viajaron las pertenencias que quedaban en la mansión de Estambul.

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