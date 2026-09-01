Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Los lujosos regalos que recibirán las estrellas en los Emmy 2026. (CBS)

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Las principales figuras de la televisión que participen en la 78.ª edición de los Premios Emmy, prevista para el 14 de septiembre de 2026, no solo competirán por los galardones de la Academia de Televisión.

Los nominados, presentadores e intérpretes que participen en la ceremonia también tendrán acceso a la tradicional Giving Suite, un espacio que reúne productos tecnológicos, artículos de belleza, alimentos y distintos bienes de lujo.

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La iniciativa está siendo organizada nuevamente por Distinctive Assets, compañía fundada por Lash Fary, quien lleva 25 años desarrollando espacios de regalos para celebridades en las principales ceremonias de premios.

Fary explicó a Page Six Style que la edición de este año contará con nuevos productos y una experiencia destinada a los participantes de la gala.

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Entre los artículos incluidos se encuentra el RingConn Gen 3 Premium Titanium Smart Ring, un anillo inteligente orientado al seguimiento de diferentes indicadores relacionados con la actividad y el descanso.

El anillo inteligente RingConn Gen 3 será parte de los regalos de los Premios Emmy. (Amazón)

La propuesta incluye además productos de alimentación. Amos Sweets participa con sus caramelos Peelerz y con los TastySounds, unos dulces con diseño inspirado en instrumentos musicales.

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La selección también incorpora productos relacionados con el bienestar y la privacidad.

Glymate aporta suplementos alimenticios con tecnología de regeneración celular, mientras que Ironwall by Incogni ofrece servicios destinados a proteger información personal y facilitar la eliminación de datos de internet. La Proue, por su parte, participa con fragancias inspiradas en paisajes costeros.

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También forman parte de la selección los vasos térmicos Traveler Tumblers de HydroJug, algunos de ellos personalizados mediante grabado.

Los vasos térmicos Traveler Tumblers están incluidos en la bolsa de regalo. (Amazon)

Entre los artículos destinados al confort se encuentra la manta Hugs, de Minky Couture. La categoría de belleza está representada por Ongredients, marca de cosmética coreana que ofrece productos formulados con ingredientes orgánicos y de origen vegano.

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La lista se completa con productos de entretenimiento y moda. Pop Mart aporta colgantes de peluche de su serie Skullpanda Off Mode, mientras que PETA y Save the Duck participan conjuntamente con prendas de abrigo fabricadas sin materiales de origen animal.

Otro de los productos incluidos es Brick, un dispositivo diseñado para ayudar a limitar el tiempo de uso de las pantallas. También figura un paquete de tres cremas para manos de Havyn, correspondientes a distintas fragancias de su línea Comforting Collagen Hand Cream.

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La nueva linea de cremas para manos de Havyn se suma a los regalos de los Premios Emmy. (Havyn)

La Giving Suite mantiene además un componente de recaudación de fondos para la Television Academy Foundation.

Según Lash Fary, la iniciativa ha recaudado más de un millón de dólares para la organización desde su creación. Para la edición de 2026, el equipo volvió a alcanzar una meta de 100 mil dólares.

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Algunos artículos firmados que forman parte de la Giving Suite también serán subastados a través de Charitybuzz para beneficiar a la fundación.

Los obsequios serán distribuidos durante los dos días de ensayos previos a la ceremonia, el sábado y el domingo, y también durante la transmisión del lunes 14 de septiembre.

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Los regalos serán distribuidos durante loa ensayos y la ceremonia de los Premios Emmy . REUTERS/Mario Anzuoni

Fary señaló que la organización de la Giving Suite representa también una oportunidad para apoyar a la próxima generación de profesionales de la industria televisiva. Parte de los recursos recaudados se destina a programas de la Television Academy Foundation relacionados con el desarrollo de nuevos talentos y narradores.