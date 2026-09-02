Economía

Luis Caputo, tras su participación en el G20 de Finanzas: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

El ministro de Economía hizo un balance de su participación en el foro multilateral que sesionó en Carolina del Norte, y rescató el apoyo explícito del secretario del Tesoro, Scott Bessent y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Somos un caso testigo para el mundo”, sintetizó Caputo

luis caputo scott bessent g20
Luis Caputo y Scott Bessent en el G20 de Finanzas de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)
Guardar

(Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos) Un rato después del elogio público de Scott Bessent al programa de ajuste, Luis Caputo dialogó con Infobae en una bucólica terraza del hotel Ommi Grove Park.

Distendido, el ministro de Economía aseguró que Argentina “se transformó en un ejemplo para el mundo”, y describió sus conversaciones informales con Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y Ajay Banga -presidente del Banco Mundial-, y el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent.

PUBLICIDAD

“La Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso Bessent. Es algo bastante único. Muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena, porque se hizo y se creció”, argumentó Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda fue orador principal en la sesión que trató el crecimiento global, y después compartió la cena oficial con Bessent, Jamie Dimon -presidente del JPMorgan-, y los embajadores de Italia, Francia, Japón y Polonia.

PUBLICIDAD

“En la cena conté las consecuencias de nuestro programa económico. Rafael di Tella, un economista argentino muy reconocido en Harvard, recuerda que todos estudiamos que cuando haces un ajuste, se genera una recesión fuerte. Y eso no pasó. Y eso lo marco siempre como la diferencia casi más importante de lo que nos tocó hacer. Que por primera vez la Argentina, heredando una situación económica terminal, no violó contratos, ni se dedicó a hacer planes bónex, ni corralitos, ni defaults, ni confiscaciones”, dijo el ministro de Economía a este enviado especial.

-Bessent elogió el plan de ajuste y el liderazgo político de Javier Milei. ¿Le sorprendió esta opinión pública del secretario del Tesoro?

-No. Es lo que piensa. De hecho, ayer salió en la mesa, entre todos. En la cena salió ese tema, porque no recuerdo si fue Jamie Dimon que comentó “qué impresionante el trabajo que están haciendo”. Estaban Bessent, Dimon, el ministro de Francia, la ministra de Japón, y el ministro de Italia y el de Polonia, y Larry Kudlow. Y salió este tema porque y Bessent enseguida se largó con todo, lo mismo que dijo ahora. Y él lo ve realmente así, él ve que nuestro presidente fue un factor clave.

El Secretario del Tesoro Scott Bessent participa en una rueda de prensa durante la cumbre del G20 Asheville 2020. Dos hombres están sentados en un escenario con banderas de Estados Unidos y estandartes del evento. Un público asiste a la presentación. Bessent utiliza un micrófono para dirigirse a los asistentes.

Caputo y Georgieva tienen una relación fluída y de extrema confianza. La directora gerente es una aliada del ministro de Economía en el board del FMI, y fue clave para conceder los dos waiver sucesivos a la Argentina por incumplir la meta de acumulación de reservas.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz (director adjunto del FMI). De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...”, dijo Caputo a Infobae.

¿Y le preguntan sobre los créditos en mora?

-No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno.

Caputo G20
Luis Caputo y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, en le G20 de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)

A continuación, el reportaje que Luis Caputo concedió a Infobae cuando promediaba la segunda sesión del G20 de Finanzas, que Estados Unidos organizado en la animada ciudad de Asheville (Carolina del Norte):

-¿Cuál es el balance qué hace de esta reunión del G-20 de Finanzas?

-Fue tal vez el mejor G-20 que me haya tocado venir, porque los temas fueron muy relevantes. Crecimiento, inteligencia artificial, la regulación, todos los temas que realmente estamos atacando y llevando a cabo en la Argentina. Después hubo otra cosa que también lo diferenció con respecto a otros G-20, que es la primera vez que invitan al sector privado. Eso estuvo muy bueno, no había pasado nunca. Y está bueno ver la visión de los líderes del sector privado en las diferentes áreas. Así que eso le agregó valor también.

-¿Fue diferente por la información que se lleva a la Argentina?

-Es que se pone muy en perspectiva lo que ha hecho el país. A mí me pusieron, por ejemplo, como orador principal en la sesión de crecimiento porque justamente una de las cosas que sorprende en el mundo es lo que se hizo en la Argentina y que eso generó crecimiento. Y hoy eso es debate a nivel mundial, porque hay muchos países que tienen déficit y no se animan a hacer lo que hizo este gobierno.

-¿La Argentina es un leading case, un caso testigo?

-Absolutamente, la Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso (Scott) Bessent. Es algo bastante único. Y muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena. porque se hizo y se creció.

luis caputo scott bessent g20
Luis Caputo y Scott Bessent en el G20 de Finanzas de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)

-¿Cómo fue la reunión con Scott Bessent?

-En la cena del G-20, ya habíamos hablado bastante de la situación en la Argentina, incluso después estuvimos también un rato largo a solas. Entonces, en la reunión formal de hoy, (por ayer) yo aproveché para preguntarle sobre geopolítica. Cómo ve la situación global, como es el impacto del conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos es parte central de la solución para este shock externo.

-Tras las charlas con Bessent, si tuviera que marcar una preocupación de la administración Trump respecto a la Argentina, ¿cuál sería?

-No, creéme. No están preocupados por nada.

-¿No están preocupados por nada...? ¿Ni por inflación, morosidad crediticia, déficit, crecimiento?.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz (director adjunto del FMI). De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...

¿Y le preguntan sobre los créditos en mora?

-No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno.

Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Luis Caputo y Kristalina Georgieva durante su encuentro informal en el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)

-¿Hubo algún tema puntual que haya charlado con Kristalina Georgieva?

No, tenemos un diálogo constante con Georgieva. A veces hacemos reuniones más formales, y otras no, porque a veces son más formales por juntarnos con grupos, pero ellos están totalmente al tanto y siguen todo, y se sienten muy cómodos con que estamos haciendo las cosas correctas.

-¿Tienen alguna inquietud respecto a la próxima revisión del FMI?

-No.

-¿No temen sobre la meta de superávit fiscal o la recaudación?

-No. La recaudación está levantando. Los últimos dos meses levantó.

-Es decir: ¿van a cumplir las tres metas del acuerdo en la próxima revisión?

-Sí, sí. Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas.

Con la última respuesta, Caputo sonrió y se levantó para ir a la próxima sesión del G20 de Finanzas. Confirmó a Infobae que participará del Argentina Week en París y de la Asamblea del FMI en Bangkok.

Anoche se subió a un avión comercial para regresar hoy a Buenos Aires.

Temas Relacionados

G20Luis CaputoScott BessentKristalina GeorgievaJavier MileiFMIBanco MundialAjay Banga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la falta de acuerdos, el Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil: cómo se actuliazará mes a mes

El Poder Ejecutivo definió por resolución los montos mensuales para empleados alcanzados por la ley laboral, el trabajo agrario y organismos del Estado nacional. Se tratará de un aumento escalonado que alcanzará su tope en abril de 2027

Tras la falta de acuerdos, el Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil: cómo se actuliazará mes a mes

La Argentina quedó más lejos de volver a los mercados, pero los precios internacionales impulsan las exportaciones

Las tasas en Estados Unidos siguen muy altas y dificultan el financiamiento para el Gobierno. La contracara es que habría más ingreso de dólares por la suba de petróleo y de la soja

La Argentina quedó más lejos de volver a los mercados, pero los precios internacionales impulsan las exportaciones

Día de la Industria: la UIA prepara un acto con escasa presencia oficial en medio de la caída de la actividad

La entidad fabril celebra su jornada anual con la actividad manufacturera un 11% por debajo de los niveles de 2022 y una relación con la Casa Rosada que nunca terminó de reconstruirse

Día de la Industria: la UIA prepara un acto con escasa presencia oficial en medio de la caída de la actividad

Efecto amortiguador: el Gobierno fijó aumentos de tarifas para septiembre por debajo de la inflación proyectada

La boleta del agua de AySA tendrá la mayor actualización mientras que la luz y el gas se ajustaran por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. La razón detrás de la medida y cómo ayuda a la desaceleración inflacionaria

Efecto amortiguador: el Gobierno fijó aumentos de tarifas para septiembre por debajo de la inflación proyectada

El desplome de los 0 km: por qué el mercado automotor está en su peor momento del año

Los patentamientos acumulan una caída del 13,3% en 2026 y el sector ya da por perdido el objetivo anual. La falta de crédito golpea a los autos más accesibles y cambia el mapa de las ventas.

El desplome de los 0 km: por qué el mercado automotor está en su peor momento del año

DEPORTES

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

La historia detrás del partido oculto de Messi en la Selección: “A ese chico lo van a tener que aguantar 20 años”

El emotivo homenaje de Ferrari a Schumacher en el GP de Italia de F1: el guiño a Argentina

La frase con la que el Atlético de Madrid buscó convencer a Julián Álvarez de que lo mejor para su carrera fue seguir

TELESHOW

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano Generación Dorada: “Traé la copa a Marbella”

Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli: cuántos alfajores logró meterse en la boca

Marta Fort lanzó comentarios sexuales sobre Licha Martínez: la fuerte indirecta que la esposa del jugador le dedicó

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, debutó como “angelita” en LAM: “Vine a hablar de todo”

INFOBAE AMÉRICA

Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial

Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial

La primera ministra de Japón destacó a la IA y los drones como ejes centrales de su nueva estrategia de defensa

Nepal comenzó a realizar entierros masivos en fosas comunes mientras el número de muertos por las inundaciones supera los 1.000

El líder del régimen chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente de Egipto para reforzar los vínculos económicos

El USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente