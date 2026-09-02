Luis Caputo, tras su participación en el G20 de Finanzas: “Nadie pregunta en Estados Unidos por los créditos en mora”

Luis Caputo y Scott Bessent en el G20 de Finanzas de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)

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(Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos) Un rato después del elogio público de Scott Bessent al programa de ajuste, Luis Caputo dialogó con Infobae en una bucólica terraza del hotel Ommi Grove Park.

Distendido, el ministro de Economía aseguró que Argentina “se transformó en un ejemplo para el mundo”, y describió sus conversaciones informales con Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y Ajay Banga -presidente del Banco Mundial-, y el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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“La Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso Bessent. Es algo bastante único. Muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena, porque se hizo y se creció”, argumentó Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda fue orador principal en la sesión que trató el crecimiento global, y después compartió la cena oficial con Bessent, Jamie Dimon -presidente del JPMorgan-, y los embajadores de Italia, Francia, Japón y Polonia.

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“En la cena conté las consecuencias de nuestro programa económico. Rafael di Tella, un economista argentino muy reconocido en Harvard, recuerda que todos estudiamos que cuando haces un ajuste, se genera una recesión fuerte. Y eso no pasó. Y eso lo marco siempre como la diferencia casi más importante de lo que nos tocó hacer. Que por primera vez la Argentina, heredando una situación económica terminal, no violó contratos, ni se dedicó a hacer planes bónex, ni corralitos, ni defaults, ni confiscaciones”, dijo el ministro de Economía a este enviado especial.

-Bessent elogió el plan de ajuste y el liderazgo político de Javier Milei. ¿Le sorprendió esta opinión pública del secretario del Tesoro?

-No. Es lo que piensa. De hecho, ayer salió en la mesa, entre todos. En la cena salió ese tema, porque no recuerdo si fue Jamie Dimon que comentó “qué impresionante el trabajo que están haciendo”. Estaban Bessent, Dimon, el ministro de Francia, la ministra de Japón, y el ministro de Italia y el de Polonia, y Larry Kudlow. Y salió este tema porque y Bessent enseguida se largó con todo, lo mismo que dijo ahora. Y él lo ve realmente así, él ve que nuestro presidente fue un factor clave.

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El Secretario del Tesoro Scott Bessent participa en una rueda de prensa durante la cumbre del G20 Asheville 2020. Dos hombres están sentados en un escenario con banderas de Estados Unidos y estandartes del evento. Un público asiste a la presentación. Bessent utiliza un micrófono para dirigirse a los asistentes.

Caputo y Georgieva tienen una relación fluída y de extrema confianza. La directora gerente es una aliada del ministro de Economía en el board del FMI, y fue clave para conceder los dos waiver sucesivos a la Argentina por incumplir la meta de acumulación de reservas.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz (director adjunto del FMI). De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...”, dijo Caputo a Infobae.

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¿Y le preguntan sobre los créditos en mora?

-No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno.

Luis Caputo y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, en le G20 de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)

A continuación, el reportaje que Luis Caputo concedió a Infobae cuando promediaba la segunda sesión del G20 de Finanzas, que Estados Unidos organizado en la animada ciudad de Asheville (Carolina del Norte):

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-¿Cuál es el balance qué hace de esta reunión del G-20 de Finanzas?

-Fue tal vez el mejor G-20 que me haya tocado venir, porque los temas fueron muy relevantes. Crecimiento, inteligencia artificial, la regulación, todos los temas que realmente estamos atacando y llevando a cabo en la Argentina. Después hubo otra cosa que también lo diferenció con respecto a otros G-20, que es la primera vez que invitan al sector privado. Eso estuvo muy bueno, no había pasado nunca. Y está bueno ver la visión de los líderes del sector privado en las diferentes áreas. Así que eso le agregó valor también.

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-¿Fue diferente por la información que se lleva a la Argentina?

-Es que se pone muy en perspectiva lo que ha hecho el país. A mí me pusieron, por ejemplo, como orador principal en la sesión de crecimiento porque justamente una de las cosas que sorprende en el mundo es lo que se hizo en la Argentina y que eso generó crecimiento. Y hoy eso es debate a nivel mundial, porque hay muchos países que tienen déficit y no se animan a hacer lo que hizo este gobierno.

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-¿La Argentina es un leading case, un caso testigo?

-Absolutamente, la Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso (Scott) Bessent. Es algo bastante único. Y muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena. porque se hizo y se creció.

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Luis Caputo y Scott Bessent en el G20 de Finanzas de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)

-¿Cómo fue la reunión con Scott Bessent?

-En la cena del G-20, ya habíamos hablado bastante de la situación en la Argentina, incluso después estuvimos también un rato largo a solas. Entonces, en la reunión formal de hoy, (por ayer) yo aproveché para preguntarle sobre geopolítica. Cómo ve la situación global, como es el impacto del conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos es parte central de la solución para este shock externo.

-Tras las charlas con Bessent, si tuviera que marcar una preocupación de la administración Trump respecto a la Argentina, ¿cuál sería?

-No, creéme. No están preocupados por nada.

-¿No están preocupados por nada...? ¿Ni por inflación, morosidad crediticia, déficit, crecimiento?.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz (director adjunto del FMI). De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...

¿Y le preguntan sobre los créditos en mora?

-No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva durante su encuentro informal en el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)

-¿Hubo algún tema puntual que haya charlado con Kristalina Georgieva?

No, tenemos un diálogo constante con Georgieva. A veces hacemos reuniones más formales, y otras no, porque a veces son más formales por juntarnos con grupos, pero ellos están totalmente al tanto y siguen todo, y se sienten muy cómodos con que estamos haciendo las cosas correctas.

-¿Tienen alguna inquietud respecto a la próxima revisión del FMI?

-No.

-¿No temen sobre la meta de superávit fiscal o la recaudación?

-No. La recaudación está levantando. Los últimos dos meses levantó.

-Es decir: ¿van a cumplir las tres metas del acuerdo en la próxima revisión?

-Sí, sí. Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas.

Con la última respuesta, Caputo sonrió y se levantó para ir a la próxima sesión del G20 de Finanzas. Confirmó a Infobae que participará del Argentina Week en París y de la Asamblea del FMI en Bangkok.

Anoche se subió a un avión comercial para regresar hoy a Buenos Aires.