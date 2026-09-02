Alerta en Red Bull Racing de cara al GP de Italia de Fórmula 1: Isack Hadjar no podrá correr y será reemplazado otra vez

Isack Hadjar volverá a cederle su butaca a Liam Lawson (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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La lesión que Isack Hadjar sufrió durante el parate veraniego parece ser mucho más grave de lo que se creía en un principio. El francés, que se perdió ya el Gran Premio de Países Bajos, no estará al mando del RB22 el próximo fin de semana en Monza: será reemplazado nuevamente por Liam Lawson.

“Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack sigue mostrando un progreso alentador tras la lesión en la muñeca que sufrió durante las vacaciones de verano. El equipo está supervisando de cerca su rehabilitación y no tomará riesgos innecesarios con respecto a su regreso a la competencia; además, le desea una pronta recuperación”, explicaron desde Red Bull Racing en las redes sociales. La butaca del VCARB 03 que pertenece al neozelandés en Racing Bulls será ocupada otra vez por el japonés Yuki Tsunoda.

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El corredor francés de 21 años, que saltó a la butaca titular de Red Bull para esta temporada, ya había quedado envuelto en una polémica en el paddock por su ausencia durante el Gran Premio de Países Bajos de la fecha anterior. Si bien no hubo mayores detalles que una “lesión en la muñeca”, los informes extraoficiales marcaron que “se fracturó la muñeca mientras boxeaba” durante las vacaciones. Más allá de que esta información no fue confirmada por el equipo, su baja se da un momento de definiciones para la parrilla del 2027 y de gran pelea por el Campeonato de Constructores.

Hadjar seguirá afuera de competencia: la próxima cita en el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre

Para la cita en Zandvoort, Lawson ascendió al asiento de Hadjar en Red Bull: terminó séptimo y fue el único que puntuó porque Max Verstappen abandonó tras un aparatoso accidente. En ese contexto, la escudería principal del energizante aparece en el 4° lugar del Campeonato de Constructores con 186 puntos, lejos del Top 3 que tiene a Mercedes (425), Ferrari (338) y McLaren (263).

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El detalle es que detrás de Red Bull se desarrolla una de las mayores peleas del año: Racing Bulls figura en el quinto puesto con 66 puntos y aventaja por apenas 3 unidades a Alpine (63). En Países Bajos, los de Enstone lograron achicar la diferencia con el 8° lugar en la Sprint y el 10° en la general que firmó Pierre Gasly. Ni Yuki Tsunoda ni Arvid Lindblad lograron sumar.

Yuki Tsunoda continuará en el lugar de Lawson

La actividad en el Gran Premio de Italia se largará con las dos prácticas del viernes 4 de septiembre y continuará el sábado con un tercer entrenamiento previo a la clasificación. La carrera principal, a 53 giros, se celebrará el domingo desde las 10 de la mañana.

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