El Ministerio de Educación de Guatemala inicia el programa Digikal con tabletas e internet en Diversificado

Jóvenes estudiantes en Guatemala utilizan dispositivos digitales interactivos durante una clase para acceder a recursos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Educación de Guatemala comenzó a aplicar desde finales de julio de 2026 la política de transformación digital “Digikal” y su programa “Ciudadanía Digikal”, una estrategia que en su primera etapa llevará tabletas e internet a estudiantes y docentes de Diversificado para reforzar competencias tecnológicas y apoyar áreas como matemática, ciencias, comunicación y pensamiento crítico.

La cobertura inicial alcanzará a 1.182 institutos nacionales de educación diversificada y beneficiará a más de 62 mil personas entre estudiantes y docentes, de acuerdo con el ministerio. El plan incluye a más de 52 mil estudiantes y 10 mil maestros de ese nivel en todo el país.

PUBLICIDAD

El presupuesto previsto por persona será de Q2 mil (USD 260) para la compra de la tableta y de Q600 (USD 78) para un plan de internet por 12 meses. Ese dinero será administrado por las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), que tendrán a su cargo la adquisición de los equipos y del servicio.

Las OPF administrarán la compra de tabletas e internet bajo reglas fijadas por el ministerio

El programa no se limita a la entrega de dispositivos. La cartera de Educación también prevé fortalecer la conectividad, desarrollar contenidos educativos, capacitar a docentes y estudiantes, promover el uso ético de la tecnología y consolidar sistemas de información educativa.

Ciudadanía Digikal también prevé capacitación, contenidos educativos, conectividad y acceso a cursos certificados, bibliotecas digitales y el Currículo Nacional Base de Diversificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta primera fase, la aplicación se concentrará en el ciclo Diversificado. El objetivo es establecer competencias básicas en tecnología y usar estas herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje en distintas áreas de formación.

PUBLICIDAD

Las compras deberán hacerse con proveedores que emitan factura electrónica. El ministerio pidió a padres, madres y cuidadores verificar que las tabletas y las tarjetas SIM se entreguen completas y exigir dos facturas contables separadas: una por el dispositivo y otra por el servicio de internet.

La revisión del equipo también quedó detallada por el Mineduc. Las OPF deberán comprobar que la tableta sea nueva, esté sellada de fábrica, que el teclado funcione, que el estuche proteja el equipo y que el dispositivo no se caliente en exceso.

El ministerio prohibió sustituir la tableta por celulares o aceptar equipos usados

La cartera también ordenó constatar que no se trate de un aparato usado o reparado. Junto con la compra, las organizaciones deberán solicitar una garantía por escrito y conservarla con las facturas.

PUBLICIDAD

Esa garantía tendrá que ser de al menos un año y cubrir defectos de fábrica. El servicio técnico, además, deberá responder con asistencia en un plazo máximo de 15 días.

Entre las restricciones fijadas por el ministerio, no se permitirá comprar un teléfono celular en lugar de una tableta. Tampoco se podrán aceptar equipos usados, contratar internet con pagos mensuales ni recibir una eSIM en sustitución de una tarjeta física.

La primera etapa de Digikal llevará tabletas e internet a 1.182 institutos nacionales y beneficiará a más de 62 mil estudiantes y docentes de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reglas también impiden registrar los equipos con cuentas personales. El dispositivo solo podrá usarse con una cuenta institucional, mientras que las facturas y la garantía deberán resguardarse como parte del control del gasto.

PUBLICIDAD

El programa nacional Ciudadanía Digikal fue presentado por el ministerio como el marco de una estrategia para fortalecer las competencias digitales de los estudiantes. Su primera etapa se desarrollará en el nivel Diversificado, con recursos destinados tanto a los dispositivos como al acceso a plataformas de cursos certificados en línea, bibliotecas digitales, herramientas para organizar proyectos y una plataforma con acceso al Currículo Nacional Base de Diversificado.