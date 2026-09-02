Double Fine fija en 100 millones la meta para crear Brütal Legend 2

Brütal Legend, de Double Fine

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Double Fine incluyó el desarrollo de Brütal Legend 2 como objetivo adicional de su campaña Amnesia Fortnight 2026: Indie Reboot, disponible en Kickstarter hasta el 30 de septiembre. Para activar la promesa, la recaudación tendría que superar los 100 millones de dolares, una cifra muy superior a cualquier campaña de videojuegos financiada hasta ahora en la plataforma.

Qué financia Amnesia Fortnight 2026

La meta principal de la campaña es cubrir el tiempo de desarrollo necesario para corregir errores y pulir los prototipos surgidos de una game jam. Este formato reúne a equipos pequeños durante un periodo limitado para transformar ideas en versiones jugables que permitan evaluar sus mecánicas y posibilidades comerciales.

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La comunidad participa en la selección de los conceptos. Entre las propuestas presentadas aparecen Architactics, un juego de construcción de ciudades; Astro Slam, centrado en cartas y elementos tácticos; una aventura cooperativa en línea; un título de carreras protagonizado por centauros mecánicos y un plataformas musical. De las iniciativas sometidas al proceso, cuatro avanzarán a la siguiente etapa.

La meta base de Kickstarter es de 296.238 libras. En los datos citados por las fuentes, la campaña se acercaba a ese objetivo y rondaba los 300.000 dolares recaudados. El dinero no está destinado inicialmente a producir juegos completos, sino a mejorar los prototipos elegidos y ofrecer versiones más trabajadas de las ideas desarrolladas durante la game jam.

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El mecanismo recupera una práctica conocida dentro del estudio. Amnesia Fortnight ha servido para probar conceptos sin comprometer desde el comienzo presupuestos y ciclos de producción extensos. En esta edición, el proceso también funciona como una forma de medir directamente el interés de la comunidad tras el regreso de Double Fine a una estructura independiente.

La improbable meta de Brütal Legend 2

El objetivo adicional más llamativo promete que Double Fine desarrollará oficialmente Brütal Legend 2 si la campaña supera los 100 millones de dolares. El estudio acompañó el anuncio con la frase “sí, en serio”, aunque la distancia entre la recaudación base y esa cantidad presenta la propuesta como una broma deliberada.

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Los antecedentes de Kickstarter permiten dimensionar la cifra. Según los datos citados, Shenmue 3 posee el récord entre los videojuegos de la plataforma con unos 6 millones de dolares. El mayor total general mencionado corresponde a una impresora 3D que alcanzó 46 millones de dolares. La meta de Double Fine sería más de 16 veces superior al récord de videojuegos y más que duplicaría el máximo señalado para cualquier producto.

Brütal Legend combinó acción, estrategia y una estética inspirada en el heavy metal. La posibilidad de una secuela ha aparecido varias veces en declaraciones e iniciativas relacionadas con el estudio, pero esta campaña no presenta un proyecto en producción ni confirma plataformas, reparto o fecha de lanzamiento. El único compromiso publicado está condicionado a alcanzar los 100 millones de dolares antes del cierre.

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La propuesta funciona entonces en dos niveles: como referencia para quienes llevan años esperando una continuación y como una meta prácticamente inalcanzable bajo los registros conocidos de Kickstarter. Mientras el objetivo inicial se mide en cientos de miles, la secuela exige reunir cerca de 99,5 millones adicionales.

La nueva etapa independiente de Double Fine

La campaña llega después de que Double Fine se separara de Xbox tras una ronda de despidos y cambios organizativos. El estudio dirigido por Tim Schafer recuperó la propiedad intelectual de sus juegos, según la información publicada, pero también quedó obligado a financiar proyectos capaces de sostener su actividad fuera de la estructura de Microsoft.

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Schafer abordó esa transición con humor en el video promocional de Amnesia Fortnight 2026. Allí se desprende de recuerdos y consolas de Xbox mientras bromea sobre los siete años que el estudio pasó vinculado con la marca. “Durante siete años nos vimos obligados a hacer propaganda, para dar apoyo a Xbox y sus enormes inversiones en las industrias de la alfarería y los faros”, afirma.

La frase alude a Kiln, un multijugador centrado en vasijas, y Keeper, una aventura protagonizada por un faro que camina. Las fuentes señalan que ambos títulos tuvieron resultados comerciales discretos, un antecedente relevante para entender por qué la rentabilidad de los próximos proyectos ocupa un lugar central en esta etapa.

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La prioridad inmediata sigue siendo elegir y pulir cuatro prototipos de Amnesia Fortnight Indie Reboot. La campaña permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre; Brütal Legend 2 solo pasará de la broma al compromiso formal si el contador alcanza los 100 millones antes de esa fecha.