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Dylan Sprouse comparó los foros de Disney Channel con “minas de carbón” y reflexiona sobre las secuelas mentales de crecer en Hollywood

El actor de “Zack y Cody: Gemelos en acción” reitera la importancia de que las personas que vivieron estas experiencias se mantengan juntas para poder apoyarse entre sí

Dylan Sprouse calificó de "trabajo infantil" sus años en Disney Channel
Dylan Sprouse calificó su experiencia como actor infantil en Disney Channel como trabajo infantil (Disney/REUTERS)
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Dylan Sprouse, de 34 años, calificó su carrera como actor infantil de “trabajo infantil” durante una aparición en el podcast Wildmen, emitido el martes.

El ex protagonista de la serie de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos en acción estableció una comparación directa con las condiciones laborales de la Revolución Industrial para describir su experiencia frente a las cámaras.

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“Algunos niños trabajaban en minas de carbón y vigilaban la puerta de los vagones de la mina cuando tenían 15 años, nosotros solo cantábamos y bailábamos. Sigue siendo trabajo infantil”, declaró Sprouse en el programa.

El intérprete extendió la comparación al describir la rutina de grabación como un empleo de tiempo completo, similar al de una oficina tradicional.

“Cuando trabajas en televisión, es un trabajo diario. Entras, marcas tarjeta, sales, tienes un cubículo, trabajas, obviamente estás en un escenario, y es distinto, pero son las mismas horas. Lo trabajas de esa manera”, agregó el actor durante la conversación.

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Dylan Cole Sprouse Partida
El ex protagonista de "Zack y Cody: Gemelos en acción" comparó la rutina de la televisión con un empleo de tiempo completo y las mismas horas de una oficina (Disney/Instagram)

Sprouse señaló que la finalización de cada producción televisiva le producía un vacío emocional difícil de manejar.

La estrella explicó que ya había reflexionado antes sobre este punto en otras ocasiones y vinculó esa sensación a que su autoestima quedó asociada de forma estrecha con su capacidad de continuar trabajando y de mantenerse activo en un set de grabación.

El también hermano gemelo de Cole Sprouse reconoció ante el copresentador Brendan Columbus que todavía enfrenta algunos de los obstáculos mentales derivados de aquella etapa de su vida.

Según describió, se trata de una carga que persiste incluso años después de haber dejado atrás el trabajo constante frente a cámara durante la niñez.

La declaración se produjo en el marco de una conversación sobre el invitado del episodio, el actor Mark Indelicato, quien ingresó a la industria del entretenimiento a los 12 años con la serie de ABC Ugly Betty.

Dylan y Cole Sprouse
Dylan afirmó que el final de cada producción televisiva le dejaba un vacío emocional ligado a su autoestima y al trabajo en el set (Grosbygroup)

Antes de que Indelicato se sumara al diálogo, Sprouse anticipó su intención de abordar el tema con él.

“Definitivamente quiero profundizar y hablar con él un poco sobre cómo lidió con haber crecido en la industria porque, en esencia, estamos dando vueltas, pero es trabajo infantil”, afirmó.

Una vez incorporado a la charla, Indelicato coincidió con buena parte de los planteos de su colega, en particular respecto de la relación entre autoestima y trabajo durante la infancia.

Consideró que se trata de una vivencia que pocas personas pueden comprender por completo, incluso dentro del propio entorno cercano de un actor.

“Tenemos que lidiar con la realidad de nuestra experiencia vivida, como todos, pero creo que lo que la hace un poco distinta es que la mayoría de la gente no tiene nuestra experiencia vivida”, expresó Indelicato.

Dylan y Cole Sprouse
El artista sostuvo que aún enfrenta obstáculos mentales derivados de su etapa de trabajo constante frente a cámara durante la niñez (Grosbygroup)

Y añadió: “Por eso tenemos que mantenernos cerca unos de otros como una forma de poder desahogarnos con personas que entienden”.

Dylan Sprouse admitió que contar con su hermano gemelo durante los años de trabajo en Disney Channel constituyó una ventaja frente a los altibajos propios de la profesión.

El actor manifestó gratitud por poder apoyarse, ya en la adultez, en otros exactores infantiles como Indelicato, con quienes comparte una experiencia que consideran difícil de trasladar a quienes no la vivieron.

Antes de sus papeles en Disney Channel, Dylan y Cole Sprouse compartieron el mismo personaje en distintas producciones, entre ellas Un papá genial y Grace Under Fire, una práctica habitual en la industria para cumplir con las restricciones de horario laboral impuestas a los menores.

Dylan protagonizó posteriormente Zack y Cody: Gemelos en acción junto a su hermano entre 2005 y 2008. El programa generó ese mismo año una secuela titulada Zack y Cody: Gemelos a bordo, cuya emisión se extendió hasta 2011.

Aunque criticó su experiencia como actor infantil, Dylan Sprouse dijo antes que no impediría que sus futuros hijos se dedicaran a la actuación (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Aunque criticó su experiencia como actor infantil, Dylan Sprouse dijo antes que no impediría que sus futuros hijos se dedicaran a la actuación (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ambos hermanos continúan activos en la actuación en la actualidad. Cole Sprouse mantiene su carrera con un papel destacado en la serie de The CW Riverdale, mientras que Dylan Sprouse combina su trabajo frente a cámara con su vida personal.

El recordado intérprete está casado con la modelo Barbara Palvin desde 2023 y actualmente espera su primer hijo con ella.

Pese a las críticas planteadas sobre su propia experiencia, Sprouse había manifestado con anterioridad, en el podcast Tea Time, que no impediría que sus propios hijos se dedicaran a la actuación si ese fuera su deseo en el futuro.

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